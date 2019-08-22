 Агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали, затримали в Сєверодонецьку, - СБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Адміністратор інтернет-спільнот антиукраїнського спрямування, зокрема, "Юго-Восток Новоросія 2015-2022", виконував за грошову винагороду завдання від російських кураторів. За задумом замовників, провокаційні публікації мали привести до дестабілізації суспільних настроїв напередодні і в День Незалежності України в районах Донецької і Луганської областей, прилеглих до непідконтрольних українській владі територій", - сказано в повідомлення.
Чоловік діяв за тією ж схемою, яку оперативники СБУ раніше виявили в Одеському, Дніпропетровському та Сумському регіонах.
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А я то думаю почему на Цензоре на одного зебила меньше стало?
"11 марта 2014"
"В итоге, вместо того, чтобы пойти служить в армию, Филя вступает в молодежные штурмовики и громит лавки "пятой колонны". Каркуша едет на фронт санитаркой, направляет на родину партии "груза-200", сходит с ума в полевом госпитале. Хрюша становится замполитом, промывает мозги молодому пушечному мясу, по ночам "фарцует" гуманитарной помощью и талонами на хлеб в тылу. Степашка выступает против войны, его расстреливают за высказывания против Национального Лидера.
В конце страну Фили после кровопролитной войны, в которой гибнут миллионы, самоубийства Национального Лидера и позорного разгрома оккупируют морпехи-маппеты во главе с генералом Кермитом."
морва кинулась читати Цензор.