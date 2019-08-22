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 Агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали, затримали в Сєверодонецьку, - СБУ

Чоловік поширював інформаційні матеріали антиукраїнського змісту через заборонені соціальні мережі "ВКонтакте" і "Одноклассники".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Адміністратор інтернет-спільнот антиукраїнського спрямування, зокрема, "Юго-Восток Новоросія 2015-2022", виконував за грошову винагороду завдання від російських кураторів. За задумом замовників, провокаційні публікації мали привести до дестабілізації суспільних настроїв напередодні і в День Незалежності України в районах Донецької і Луганської областей, прилеглих до непідконтрольних українській владі територій", - сказано в повідомлення.

Чоловік діяв за тією ж схемою, яку оперативники СБУ раніше виявили в Одеському, Дніпропетровському та Сумському регіонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада ТРМ не дозволить відкрити філію "Еха Москви" у Києві, - Костинський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144261
 
   
 Топ коментарі
 
Всі порохоботи виїхали до Ростова 21 березня.
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агітатара ізловіть отправіть в трускавєц на пєрєучьобу Агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали, затримали в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 3388 і пусть работаєт на общєє дєло !
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Если соц сети запрещенные то и грех жаловаться, да, зебилы?)
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Агитатора, распространявшего в интернете антиукраинские материалы, задержали в Северодонецке, - СБУ

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А я то думаю почему на Цензоре на одного зебила меньше стало?
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Когда за порохоботов в интернете возьмутся?
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Всі порохоботи виїхали до Ростова 21 березня.
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распространял в сети антиукраинскую передачу спокойной ночи, мылыши с агентами фсб хрюшей, филей и степашкой, в чем и повинен
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10:02 pm: "Хрюша и Степашка идут на войну"
"11 марта 2014"

"В итоге, вместо того, чтобы пойти служить в армию, Филя вступает в молодежные штурмовики и громит лавки "пятой колонны". Каркуша едет на фронт санитаркой, направляет на родину партии "груза-200", сходит с ума в полевом госпитале. Хрюша становится замполитом, промывает мозги молодому пушечному мясу, по ночам "фарцует" гуманитарной помощью и талонами на хлеб в тылу. Степашка выступает против войны, его расстреливают за высказывания против Национального Лидера.
В конце страну Фили после кровопролитной войны, в которой гибнут миллионы, самоубийства Национального Лидера и позорного разгрома оккупируют морпехи-маппеты во главе с генералом Кермитом."
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хорошие воины для фельдмаршала бутусова Агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали, затримали в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 7255
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Коля, ти забув зняти лапті, кокошнік, косоворотку.
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сначала дергу сними, а потом об одежде разговаривай
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когда ночью выключить свет настольной лампы и уменьшить яркость монитора то ники кацапов на Цензоре подсвечиваются ярче чем остальные..Угадайте почему? Правильно-от радиации!
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Ні, то сяє «вдале» випробування реактора Бурєвєстніка.
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шо, роешь схрон под радиоактивные отходы?
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Коля, я бачу що сьогоднішня реклама Бутусова на рашистському каналі вже дає ефект -
морва кинулась читати Цензор.
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у шумеров, гляжу. начинаеца очередное головокружение от успехов.пэрэмога, как никак Агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали, затримали в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 5621
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агітатара ізловіть отправіть в трускавєц на пєрєучьобу і пусть работаєт на общєє дєло !
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нео из матрицы был москалем судя по фото. ну и в третем джоне уике киауну ривз признался шо он дитя беларуси Агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали, затримали в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 303 Агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали, затримали в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 303 Агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали, затримали в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 303
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Когда начнут за распространение клеветы на Пороха? Зебилы уже пол года грозят Пороха посадить , а когда к делу доходит так говорят что не за что сажать то Агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали, затримали в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 5552
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Зачем сажать? Пётр Алексеевич хотел, чтоб таким как он руки были отрублены.
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Зеб, а ты не видишь, что весна и даже лето прошло и ничего не посажено - рук нет.
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Так їх багато тепер - жиди, москалі, на черзі всіляки меншинства. Геть поклали в позу раком українську націю.
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соевая кибуца потеряла какого то активного свиношныря.
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Те, кто сидит Фкантакте и Одноглазниках - это не украинцы, а малороссы. Их моск давно промыт и этот агитатор делал мартышкин труд, хотя и хорошо оплачиваемый.
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Они не промывают мозги, а организовывают тех, у кого промыты и чтобы дальше распространяли зраду...
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Бибиська сейчас за неё, на кацахола бочку катит.
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Луганская область. Точно кацахол! По срю сайтам вечно лазит.
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