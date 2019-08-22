"Певні персоналії не обговорювалися. Відбувся дуже докладний обмін думками з проблеми врегулювання на південному сході України, обговорювалися російсько-українські відносини, зокрема згадувалася тема обміну утримуваними особами", - сказав Пєсков у четвер журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідаючи на уточнююче запитання про можливі зрушення в обміні утримуваними між Росією і Україною, Пєсков сказав: "Певні контакти з цього приводу здійснюються".
Не с Зелёной же Соплёй обсуждать освобождение украинских военных
Рубль скоро станет резервной валютой, искандеры со смеху умирают, весь мир опять "уважает" Россию, пиндосы прыгают за борт от одного упоминания российских имперско-космических сил, а у тебя напротив квартиры - сталагмит из говна.
Ты смотришь в телевизор где тебе рассказывают что ты встал с колен, встаёшь с колен, идёшь в подъезд - а на тебя смотрит сталагмит из говна.
И ни Путин, ни Шойгу, ни имперско-космические силы, ни Росгвардия, ни казаки, ни ополчение ОРДЛО сталагмит из говна убирать не спешат. Зато приезжают какие-то мужики, рубят говно топором, потом сжигают у тебя во дворе, облив керосином. Ты смотришь как горит сталагмит из говна, но вспоминаешь про телевизор, и на твоей душе хорошо, её переполняет гордость: победили хунту - победим и сталагмит!
Но причину никто не устранил, говно и прочие фекалии капают, сталагмит растёт опять. Утешает одно - растёт он медленнее, чем госдолг Америки. Но каждый раз, возвращаясь домой, ты понимаешь - ты живёшь на параше. В буквальном смысле этого слова. 100 тысяч человек живут на Рублевке и еще 140 миллионов живут на параше. Они уже встали с колен и показали Америке кузькину мать. Но у них в доме стоит сталагмит из говна.
Я бывал в странах, где на улицах валяются дохлые крысы и где реально умирают с голоду, а телевизоры есть только у супербогатых. Но сталагмиты из говна есть только в аду. А еще в Российской Федерации.
Европейският съюз е против всякакво безусловно предложение към Русия да се върне в клуба на най-развитите световни икономики - Г-7. Така отговори на идеята на американския президент Доналд Тръмп висш служител на блока!