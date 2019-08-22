EN|RU|UK
Теми дня: Пожежа в готелі в Одесі Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Українські заручники в РФ Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  571  27
Матеріали за темою:
Все про:Пєсков (569) Путін (10441) політв'язні (994) Макрон Емманюель (281)

 Путін і Макрон обговорювали тему обміну утримуваними між РФ і Україною. Певні контакти з цього приводу здійснюються, - Пєсков

Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон під час переговорів обговорили російсько-українські відносини, зокрема питання обміну утримуваними особами, але без конкретних прізвищ, повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Певні персоналії не обговорювалися. Відбувся дуже докладний обмін думками з проблеми врегулювання на південному сході України, обговорювалися російсько-українські відносини, зокрема згадувалася тема обміну утримуваними особами", - сказав Пєсков у четвер журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на уточнююче запитання про можливі зрушення в обміні утримуваними між Росією і Україною, Пєсков сказав: "Певні контакти з цього приводу здійснюються".

Читайте також: Росія торгується за повернення в G7, використовуючи наших моряків та інших політв'язнів, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144260
 
 
 Топ коментарі
 
Та правильно.
Не с Зелёной же Соплёй обсуждать освобождение украинских военных
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Та правильно.
Не с Зелёной же Соплёй обсуждать освобождение украинских военных
 показати весь коментар
 
 
диряве не соєве - воно кацап, яке не розуміє української
 показати весь коментар
 
 
а соевые лайкают, значит в коллаборации!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
и хрюкотали зелюки
 показати весь коментар
 
 
При Порохе о Украине без Украины не говорили вообще.
 показати весь коментар
 
В тебе мозок як у курки чи ти всіх слухала?? Не палися так кацапка - не говорили тільки ольгінські гівнозмі
 показати весь коментар
 
Додавили Пьіню , скоро наши ребята будут дома. Имхо
 показати весь коментар
 
Пыня - это название ***** россиянскими либерастами ?
 показати весь коментар
 
 
прискорбно, что твоя утка умнее тебя
 показати весь коментар
 
 
По телевизору: крымнаш, путин всех переиграл, Америка со-своим долларом вот-вот сдохнет в агонии, Европа загнивает и разваливается, а у тебя напротив квартиры стоит сталагмит из говна.
Рубль скоро станет резервной валютой, искандеры со смеху умирают, весь мир опять "уважает" Россию, пиндосы прыгают за борт от одного упоминания российских имперско-космических сил, а у тебя напротив квартиры - сталагмит из говна.
Ты смотришь в телевизор где тебе рассказывают что ты встал с колен, встаёшь с колен, идёшь в подъезд - а на тебя смотрит сталагмит из говна.
И ни Путин, ни Шойгу, ни имперско-космические силы, ни Росгвардия, ни казаки, ни ополчение ОРДЛО сталагмит из говна убирать не спешат. Зато приезжают какие-то мужики, рубят говно топором, потом сжигают у тебя во дворе, облив керосином. Ты смотришь как горит сталагмит из говна, но вспоминаешь про телевизор, и на твоей душе хорошо, её переполняет гордость: победили хунту - победим и сталагмит!
Но причину никто не устранил, говно и прочие фекалии капают, сталагмит растёт опять. Утешает одно - растёт он медленнее, чем госдолг Америки. Но каждый раз, возвращаясь домой, ты понимаешь - ты живёшь на параше. В буквальном смысле этого слова. 100 тысяч человек живут на Рублевке и еще 140 миллионов живут на параше. Они уже встали с колен и показали Америке кузькину мать. Но у них в доме стоит сталагмит из говна.
Я бывал в странах, где на улицах валяются дохлые крысы и где реально умирают с голоду, а телевизоры есть только у супербогатых. Но сталагмиты из говна есть только в аду. А еще в Российской Федерации.
 показати весь коментар
 
 
в атат пєськов класний чювак сматрю на нєво і хачу сказать чьта нужна брать єго в нашу зё каманду Путін і Макрон обговорювали тему обміну утримуваними між РФ і Україною. Певні контакти з цього приводу здійснюються, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9753
 показати весь коментар
 
 
Такі гівновброси робляться кацапами, щоб так називаємі "прахоботи",що є олгіньцями могли роздувати ворожнечу в середині України
 показати весь коментар
 
а ти що, не знав, що Цензор - то є кацапська кухня?
 показати весь коментар
 
наверняка теперь условия содержания улучшаться: кисель заменят на компот из сухофруктов, а перловку на макароны...ну и газеты Правда и Сельская жизнь выдадут...все будет хорошо, добро победит зло...
 показати весь коментар
 
НОВОСТИ от ЕС

Европейският съюз е против всякакво безусловно предложение към Русия да се върне в клуба на най-развитите световни икономики - Г-7. Така отговори на идеята на американския президент Доналд Тръмп висш служител на блока!
 показати весь коментар
 
Когда бестолковые орали,что порох зарабатывает на войне и является партией войны,они не думали,что причисляют к этой партии и макрона,и меркель и всех кто подставил Украине плечо,в противостоянии с русским фашизмом.Когда орали,что там наши люди и надо с ними договариваться,они не думали,что запад умоет руки и скажет - договаривайтесь.Теперь нечего удивляться,что макрон не хочет быть партией войны и готов помочь договориться,за счет горлопанов,с путиным.Безмозглость не лечится.
 показати весь коментар
 
ну Украина орков задерживала на своей территории , а как орки обьясняют задержание наших людей на территории Украины , что они там делают если "их там нет" , дебилы на Гаагу зарабатывают !
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору