 Путін і Макрон обговорювали тему обміну утримуваними між РФ і Україною. Певні контакти з цього приводу здійснюються, - Пєсков

"Певні персоналії не обговорювалися. Відбувся дуже докладний обмін думками з проблеми врегулювання на південному сході України, обговорювалися російсько-українські відносини, зокрема згадувалася тема обміну утримуваними особами", - сказав Пєсков у четвер журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на уточнююче запитання про можливі зрушення в обміні утримуваними між Росією і Україною, Пєсков сказав: "Певні контакти з цього приводу здійснюються".

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