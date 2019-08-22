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 Суспільство
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Все про:шахта (165) Шахов_Сергій (34)

 На шахтах Луганська загроза екологічної та соціальної катастрофи, - Шахов написав листа Зеленському

Народний депутат України Сергій Шахов направив президенту відкрите звернення з вимогою терміново втрутитися в ситуацію з систематичними аваріями і заборгованостями із зарплат шахтарям.

На його думку, тільки Володимир Зеленський може зрушити проблему з мертвої точки. Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуці: "Загроза затоплення нависла над усіма шахтами Луганська і Первомайська. Це результат поломок застарілого обладнання, яке загрожує життю сотням шахтарів і несе пряму загрозу отруєння річки Сіверський Донець, яка постачає воду для півтора мільйона громадян", - написав Шахов у Фейсбуці, передає Цезор.НЕТ

Також він акцентував на необхідності термінового погашення заборгованості щодо заробітних плат шахтарям. "Напередодні свого професійного свята наші шахтарі приречені голодувати через тримісячну заборгованість і без цього малі зарплати. Сьогодні Україна заборгувала працівникам держшахт майже мільярд гривень, це третина державних боргів із зарплат. Я не кажу вже про те, що варто було б дати премії гірникам до професійного свята. Але замість цього, уряд "відмахується" дрібними подачками і порожніми обіцянками", - йдеться в тексті звернення.

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На думку Шахова, в країні назріває соціальна криза, він нагадав про акції протесту шахтарів із перекриттям доріг у Луганській і Донецькій областях, а також запевнив, що шахтарі готові йти пікетом на Київ. На думку народного обранця, Україна не має морального права святкувати незалежність, поки не буде погашено борг перед шахтарями: "Шахтар - це найскладніша професія. Це люди, які не шкодують свого здоров'я, а іноді і життя, на їхніх плечах тримається економіка нашої країни. Україна винна шахтарям не тільки законні зарплати. У нас немає морального права святкувати День Незалежності, поки гірники голодують. Донбас вимагає Вашої уваги і підтримки", - написав Шахов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144258
 
 
 Топ коментарі
 
што? опять обиженные карбонарии касками стучать будут? Может специально для них мусоров беркутявых на время из на мордовии импортировать ( с косюком во главе)?
кормильцы бля межгалактические.
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Только Путин Зеленский поможет. Плохие бояре мешают жить На шахтах Луганска угроза экологической и социальной катастрофы, - Шахов написал письмо Зеленскому - Цензор.НЕТ 6683
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пусть в колумбии покупает уголь...там дешевле в 2,5 раза
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на роялі зіграє ще раз. Це віддтермінує на деякий час питання...
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што? опять обиженные карбонарии касками стучать будут? Может специально для них мусоров беркутявых на время из на мордовии импортировать ( с косюком во главе)?
кормильцы *** межгалактические.
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идите к охфису, зеля добрый всем даст, пока ещё звр есть
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это всего лишь мелочь по сравнению со взрывом пуканов у настоящих патрыотов
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а че они у потроха не просили денег??? ярд же не мгновенно вырос!!! пусть идут к пэдро домой и пикетируют его! и югика по пути прихватят, повесят на елочку!
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Порох три(ТРИ) месяца как не президент! Рулите, зелупоголовые.
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Так они щас и нарулят - дадут подробную карту, как добраться к Пороху, со всеми его нычками ... и оно ему надо было ?
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Я вообще не понимаю какие долги при Р+?
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Замечание Шахову
Шахтер - это самая сложная профессия.Источник: https://censor.net.ua/n3144258

Не коректно и не грамотно, не ужели сложнее кардиохирурга, другое дело одна из самых опасных ,а также физически тяжёлых
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ответственность за население и в том числе экологическую безопасность на оккупированной территории несёт страна-оккупант агрессор...вот нехай путлеру письмо напишет...пускай мышебратья расейские погашают задолженность и поддерживают должным образом шахты
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А что разве речь у него идёт о не подконтрольных нам территориях,зачем передёргивать. Тем кто в так называемых псевдо республиках обитает Киев услуги в том числе по выплатам зарплат не предоставляет, так что не хорошо преувеличивать и вводить людей в заблуждение На шахтах Луганська загроза екологічної та соціальної катастрофи, - Шахов написав листа Зеленському - Цензор.НЕТ 5556
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Да,ты прав, но читай поправку выше и будь внимательнее
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слушай знаток географии, мне как бывшему луганчанину лучше знать, какая территория подконтрольная, а какая нет... "Угроза затоплений нависла над всеми шахтами Луганска и Первомайска. Это результат поломок устаревшего оборудования, которое угрожает жизни сотням шахтеров и несет прямую угрозу отравления реки Северский Донец, которая поставляет воду для полтора миллиона граждан", - написал Шахов"...так вот Луганск и Первомайск это оккупированные территории...что касаемо задолженности он имел ввиду, видимо всю Украину (Львовскую область, Днепропетровскую, подконтрольные и неподконтрольные районы Луганской и Донецкой области)
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Добро ,не правильно тебя изначально понял ,не нерничай ,думаю ни чего страшного, могу удалить комент
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\У Зеленского есть прекрасный шанс реализовать свою идею - сделать условия жизни на подконтрольной территории настолько привлекательной, что все сепаратисты(в том числе и крымские) начнут слёзно упрашивать украинские власти принять их снова в состав Украины.
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нє понял шта разниліся нє відєтє прєзєдєнту і так дєнєг нє хватаєт на пєнсіі для нашіх радних рєпатріантав в ізраілє На шахтах Луганска угроза экологической и социальной катастрофы, - Шахов написал письмо Зеленскому - Цензор.НЕТ 6558 скока можна
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Помню по иситиви рассказывали в "граждаснском самонападении" шо где-то там на донеччине есть шахта в которой в годы совка проводили контролированные ядерные взрывы. Так вот, многие трындели шо если их затопят то будет икологична кастрофа и второй чирнобыль. Если перестали стрелять то ждем это, шоб лугандонцы стали мечеными сталкерами и самовыпилились вместе с кубанью На шахтах Луганска угроза экологической и социальной катастрофы, - Шахов написал письмо Зеленскому - Цензор.НЕТ 1343
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Я так розумію, що Зєлєнскій в Україні і Пасічник в т.з.ЛНР - одна і та ж особа? Як Джекіл і Зайд? Чи це - різні особи, що керуються одним пультом?
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хайд. ну у новопреставленного таки шиза:
то он самурай
На шахтах Луганска угроза экологической и социальной катастрофы, - Шахов написал письмо Зеленскому - Цензор.НЕТ 9718

то наполеон:


то еще кто-то:
На шахтах Луганска угроза экологической и социальной катастрофы, - Шахов написал письмо Зеленскому - Цензор.НЕТ 6158
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судя по всему он подумал, что трибуна - это рояль, хотел сыграть мурку.
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только Хайд, мистер Хайд...
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
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Чего парашенки не слал, или парашенке было не до этого?
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При Порошенко не было долгов по з/п. И это Зеленая сопля нарулил всего за три месяца
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Сирожа, это однозначно, пашенка даже за свои деньги пво Киева построил😀
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Так он же при увольнении ее себе на дачу забрал! Разве не.....?
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ой лапоть петренко наврал как порошенко))) это ж компетенция кабмина) и собственно углем рулие рошеновар Насралик, вот тупо по сей день)
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БРЕХНЯ!
Я уже порохолизу давал ссылку на статьи про забастовки шахтеров при шоколадном!
Будешь врать дальше - и тебя мордой по твоему же гов-ну поелозю!
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о черти... они же всю Украину кормят, кормильцы. пусть сосут сиську, сиська одна, между ног, и сосать ее прийдется поочереди.

денег нет, но вы держитесь (С)
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Ці шахти чорна діра корупції,вугілля привезене з Колумбіі в два рази дешевше і не треба нам почути колумбійських шахтарів,платити їм космічні пенсії і давати їм безкоштовно електроенергію і воду.Маргарет Тетчер була дуже розумна прем'єрка.
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а это разве проблема народа Украины?
просто нужно этих кротов взадв норы загнать и все дела.
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Кто такой шахов?Это аферист чистой воды.Начинал как меняла,потом был в регионах.Если вспомнить случай,когда в разбившемся микроавтобусе обнаружили миллион наличных долл.то перевозил его брат шахова.Хотел баллотироваться в ВР по спискам ПР,но Ефремов заломил большую сумму и шсхов отказался.У шахова был конфликт с бывшим мэром г.Стаханов - Борисовым(не могли поделить,кто будет доить корову ЖКХ).На выборах в ВР(2012) в Стаханове,Рянке и кировске внедрил систему подкупа избирателей.Были сотники и десятники.Сумма подкупа - 50грн.В 2014г. дольше всех удерживал г.Стаханов от сепарастов и давал им отпор.Сейчас хочет сесть на финансовые потоки от финансирования угольной отрасли.А в остальном - нормальный мужик из Брянки.
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как говориццо - от сумы и от зиндана зарекаться бесполезно, время покажет
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Эпоха зубожиння уже три месяца как закончилась . В стране все ЗЕшибись . Шо за кипишь ?
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