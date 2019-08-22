 На шахтах Луганська загроза екологічної та соціальної катастрофи, - Шахов написав листа Зеленському

На його думку, тільки Володимир Зеленський може зрушити проблему з мертвої точки. Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуці: "Загроза затоплення нависла над усіма шахтами Луганська і Первомайська. Це результат поломок застарілого обладнання, яке загрожує життю сотням шахтарів і несе пряму загрозу отруєння річки Сіверський Донець, яка постачає воду для півтора мільйона громадян", - написав Шахов у Фейсбуці, передає Цезор.НЕТ

Також він акцентував на необхідності термінового погашення заборгованості щодо заробітних плат шахтарям. "Напередодні свого професійного свята наші шахтарі приречені голодувати через тримісячну заборгованість і без цього малі зарплати. Сьогодні Україна заборгувала працівникам держшахт майже мільярд гривень, це третина державних боргів із зарплат. Я не кажу вже про те, що варто було б дати премії гірникам до професійного свята. Але замість цього, уряд "відмахується" дрібними подачками і порожніми обіцянками", - йдеться в тексті звернення.

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На думку Шахова, в країні назріває соціальна криза, він нагадав про акції протесту шахтарів із перекриттям доріг у Луганській і Донецькій областях, а також запевнив, що шахтарі готові йти пікетом на Київ. На думку народного обранця, Україна не має морального права святкувати незалежність, поки не буде погашено борг перед шахтарями: "Шахтар - це найскладніша професія. Це люди, які не шкодують свого здоров'я, а іноді і життя, на їхніх плечах тримається економіка нашої країни. Україна винна шахтарям не тільки законні зарплати. У нас немає морального права святкувати День Незалежності, поки гірники голодують. Донбас вимагає Вашої уваги і підтримки", - написав Шахов.