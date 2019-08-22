 "Євросолідарність" претендуватиме на посаду віцеспікера ВР, - Ірина Геращенко

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала обрана від "ЄС" депутат Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Європейська Солідарність" як опозиційна політична сила претендує на голів комітетів, які традиційно очолює опозиція, які мають контролюючі функції. Це комітет з питань регламенту і свободи слова. Також наша партія вважає найкращим керівником комітету нацбезпеки Михайла Забродського. Також наша партія як опозиція буде претендувати на посаду віцеспікера ВР. Поінформувала сьогодні про це колег від інших політичних сил на робочій підгрупі", - заявила вона.
"На робочій підгрупі з питань ведення комітетів я, як представник опозиції, жорстко виступила проти ріщення СН повністю вихолостити комітет з питань свободи слова. Вперше в історії ВР, з відання цього комітету забрали навіть питання висвітлення діяльності ВР, а також питання рекламної діяльності і навіть питання друкованих, електронних ЗМІ та мережі інтернет. Тепер цим буде займатися мега комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Я вважаю, що таке вихолощення функцій комітету свободи слова є антидемократичним і глибоко хибним. Виступила категорочно проти цього від "Європейської Солідарності". Це фактична ліквідація комітету, який протягом всіх скликань ВР був одним з найавторитетніших і найефективніших! На що головуючий, пан Стефанчук, поставив на голосування питання ліквідації комітету свободи слова. Чиста маніпуляція. Всі , звичайно, проголосували проти такої маніпуляціі. Комітет свободи слова залищається з відрізаними повноваженнями", - додала Геращенко.
Та не, скорее поняли, что хотелок у них сильно много и могут вообще без всего остаться.
.Ваша Ірусік вже не може без лобзання ..!
Чому?
Тому що я його вам не дам!
22.08.19 16:15 "Евросолидарность" будет претендовать на должность вице-спикера ВР, - Ирина Геращенко
Вы уж там в Песе определитесь... Среди своих 3.5 депутатов...
В прошлом парламенте ни вице-спикера, ни "традиционных" комитетов у оппозиции не было. Властью тогда были и БПП (нынешний ПЕС), и "Батькившина".
Претендовать вам никто не запрещает.
Претен дуйте на здоровье.
Не понятно чего они хрюкают со своим четвертым местом на выборах, что дадут тому и будут рады.
Щоб претендувати на віце-спікера приорітетно перед ригами, треба ПСУ (прихованим ригам) об'єднуватись з Юлькою і Вакарчуком.