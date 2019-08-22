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 Політика України
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Все про:ВР (5347) Геращенко Ірина (918)

 "Євросолідарність" претендуватиме на посаду віцеспікера ВР, - Ірина Геращенко

"Європейська Солідарність" претендуватиме на посаду віцеспікера Верховної Ради.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала обрана від "ЄС" депутат Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Європейська Солідарність" як опозиційна політична сила претендує на голів комітетів, які традиційно очолює опозиція, які мають контролюючі функції. Це комітет з питань регламенту і свободи слова. Також наша партія вважає найкращим керівником комітету нацбезпеки Михайла Забродського. Також наша партія як опозиція буде претендувати на посаду віцеспікера ВР. Поінформувала сьогодні про це колег від інших політичних сил на робочій підгрупі", - заявила вона.

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"На робочій підгрупі з питань ведення комітетів я, як представник опозиції, жорстко виступила проти ріщення СН повністю вихолостити комітет з питань свободи слова. Вперше в історії ВР, з відання цього комітету забрали навіть питання висвітлення діяльності ВР, а також питання рекламної діяльності і навіть питання друкованих, електронних ЗМІ та мережі інтернет. Тепер цим буде займатися мега комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Я вважаю, що таке вихолощення функцій комітету свободи слова є антидемократичним і глибоко хибним. Виступила категорочно проти цього від "Європейської Солідарності". Це фактична ліквідація комітету, який протягом всіх скликань ВР був одним з найавторитетніших і найефективніших! На що головуючий, пан Стефанчук, поставив на голосування питання ліквідації комітету свободи слова. Чиста маніпуляція. Всі , звичайно, проголосували проти такої маніпуляціі. Комітет свободи слова залищається з відрізаними повноваженнями", - додала Геращенко.

Євросолідарність претендуватиме на посаду віцеспікера ВР, - Ірина Геращенко 01
Євросолідарність претендуватиме на посаду віцеспікера ВР, - Ірина Геращенко 02
Євросолідарність претендуватиме на посаду віцеспікера ВР, - Ірина Геращенко 03
Євросолідарність претендуватиме на посаду віцеспікера ВР, - Ірина Геращенко 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144257
 
 
 Топ коментарі
 
О как, только недавно заявляли, что эта должность не интересна им. Что ж такое произошло то?
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22.08.19 13:09 "Евросолидарность" не претендует на должность вице-спикера ВР и не будет подавать свою кандидатуру, - Климпуш-Цинцадзе
22.08.19 16:15 "Евросолидарность" будет претендовать на должность вице-спикера ВР, - Ирина Геращенко

Вы уж там в Песе определитесь... Среди своих 3.5 депутатов...


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О как, только недавно заявляли, что эта должность не интересна им. Что ж такое произошло то?
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побачили, що зелені можуть зганьбити країну проголосувавши за шухрича.
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Все просто прозаїчно
.Ваша Ірусік вже не може без лобзання ..! "Евросолидарность" будет претендовать на должность вице-спикера ВР, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 655
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кругом свыни хотят погадить
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Кусать хотца. Икры не досталось, хоть макароны пожевать.
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хватит свыни, докерувались, единственная область - дебильный львов дал вам мандаты- а все остальные против
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а свыню любишь и его дружбанов свинярчуков! стряхни гивно с губ, так присосался
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взасос свыню с глубоким проникновением языка , в то место откуда у свыни анализы выползают
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Та не будете, куме, ви це сало їсти.
Чому?
Тому що я його вам не дам!
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скоты привели страну в еврожопу и никак не успокоятся, дальше срать хотят
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22.08.19 13:09 "Евросолидарность" не претендует на должность вице-спикера ВР и не будет подавать свою кандидатуру, - Климпуш-Цинцадзе
22.08.19 16:15 "Евросолидарность" будет претендовать на должность вице-спикера ВР, - Ирина Геращенко

Вы уж там в Песе определитесь... Среди своих 3.5 депутатов...


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То не хотели, а как узнали, шо юлькины хотят, сразу и себе захотелось
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А вообще ответочка прилететь должна.
В прошлом парламенте ни вице-спикера, ни "традиционных" комитетов у оппозиции не было. Властью тогда были и БПП (нынешний ПЕС), и "Батькившина".
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Не плутай зеньки *кулі в лоб * з Люлькою !
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Состав коалиции сформированной по итогам досрочных выборов в Верховную Раду осень 2014 года: БПП + НФ + Батькившина + Самопомичь + РПЛ
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НФ как вошел в коалицию осенью 2014 так из нее и не выходил. Вот тот финт ушами в мае когда "мы типа выходим" - это была просто попытка оттянуть неизбежное.
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Соевые отбросы могут претендовать только на должности уборщиков сортиров в Раде
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жду, когда ирка повторит свой коронный трюк скольжения на коленках
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Я дико извиняюсь, но чем тебе уже Зе не угодил?
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Та не, вроде нормальный чел с Марика
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претендовать можешь ирусик на лидирующую роль при доступе к мотне свыни
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куда отослать чупа чупсы, шоб ирка с пэтькой пососали?
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поломались как целки, для приличия и в очередь до корыта...
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Ирочка ты там с Цытцатзой разберись , это же вам не на ромашке гадать ,любишь не любишь,дашь не дашь
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А у "Батькивщиньі" депутатов в Раде больше , чем у ПеПьі...
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Хаха сначала говорили что не будут выдвигать а после выдвижения от Юльки вдруг передумали.))
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Ирка-дырка вполне может претендовать на роль главной соски в раде
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Вы там определитесь уже? "Євросолідарність" претендуватиме на посаду віцеспікера ВР, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3942
Претендовать вам никто не запрещает.
Претен дуйте на здоровье.
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Можно сделать вывод, что если соевые в оппозиции значит заодно с жопой ху.ловской, которые тоже в оппозиции.
Не понятно чего они хрюкают со своим четвертым местом на выборах, что дадут тому и будут рады.
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Опозиция в Украине одна - это ОПЗЖ, а Евросолидарность просто оборзевшее недоразумение, ограбившая и доведшая до нищеты украинцев.
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Упс, а Клітор-Циндзадза казала інакше... 25 депутан, а розібратися між собою не в змозі "Євросолідарність" претендуватиме на посаду віцеспікера ВР, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1230
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Песики переодели трусы, не слезая с унитаза. Ну надо же, какая скорость.
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Интересно, Ира утверждает, что "наша партия считает лучшим руководителем комитета нацбезопасности Михаила Забродского", но даже не упоминает Петю Пороха, каковой записался в комитет по внешней политике. Партия не уверена, что выдающийся украинский дипломат Порох был бы лучшим руководителем этого комитета ?! Ну-ну ...
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Одному ПЕСу ніхто нічого не дасть - це програшна позиція на користь неприхованих ригоаналів.
Щоб претендувати на віце-спікера приорітетно перед ригами, треба ПСУ (прихованим ригам) об'єднуватись з Юлькою і Вакарчуком.
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