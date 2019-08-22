 "Євросолідарність" претендуватиме на посаду віцеспікера ВР, - Ірина Геращенко

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала обрана від "ЄС" депутат Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Європейська Солідарність" як опозиційна політична сила претендує на голів комітетів, які традиційно очолює опозиція, які мають контролюючі функції. Це комітет з питань регламенту і свободи слова. Також наша партія вважає найкращим керівником комітету нацбезпеки Михайла Забродського. Також наша партія як опозиція буде претендувати на посаду віцеспікера ВР. Поінформувала сьогодні про це колег від інших політичних сил на робочій підгрупі", - заявила вона.

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"На робочій підгрупі з питань ведення комітетів я, як представник опозиції, жорстко виступила проти ріщення СН повністю вихолостити комітет з питань свободи слова. Вперше в історії ВР, з відання цього комітету забрали навіть питання висвітлення діяльності ВР, а також питання рекламної діяльності і навіть питання друкованих, електронних ЗМІ та мережі інтернет. Тепер цим буде займатися мега комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Я вважаю, що таке вихолощення функцій комітету свободи слова є антидемократичним і глибоко хибним. Виступила категорочно проти цього від "Європейської Солідарності". Це фактична ліквідація комітету, який протягом всіх скликань ВР був одним з найавторитетніших і найефективніших! На що головуючий, пан Стефанчук, поставив на голосування питання ліквідації комітету свободи слова. Чиста маніпуляція. Всі , звичайно, проголосували проти такої маніпуляціі. Комітет свободи слова залищається з відрізаними повноваженнями", - додала Геращенко.







