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 Політика України
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 Обраний від "Слуги народу" депутат Лисюк відмовився від мандата: його місце посяде співробітниця "Кварталу 95" Хоменко. ФОТО

ЦВК визнала Лисюка таким, який не набув мандата, та визнала обраною Олену Хоменко (№129 у виборчому списку партії "Слуга народу").

Обраний народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Лисюк (№69 у виборчому списку партії) відмовився від депутатського мандата, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

З огляду на обставини ЦВК визнала Лисюка таким, який не набув мандата, та визнала обраною Олену Хоменко (№129 у виборчому списку партії).

За словами члена ЦВК Катерини Махніцької, 21 серпня Лисюк особисто подав до Комісії заяву про відмову від депутатського мандата. Таким чином, згідно з ч.4 ст.101 закону про вибори народних депутатів, ЦВК має визнати обраним наступного за черговістю кандидата в нардепи, якою є Хоменко.

Андрій Лисюк - директор юридичної компанії Hillmont Partners. Закінчив юрфак академії СБУ. Працював на оперативних і керівних посадах Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Києві. Науковий консультант телепроєктів СТБ, зокрема шоу "Слідство ведуть екстрасенси".

Обраний від Слуги народу депутат Лисюк відмовився від мандата: його місце посяде співробітниця Кварталу 95 Хоменко 01

Згідно з даними на сайті "Слуги народу", Олена Хоменко закінчила економічний факультет Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю "маркетинговий менеджмент". Отримала диплом з маркетингу Чартерного Інституту Маркетингу (Chartered Institute of Marketing, UK). Директор з управління та розвитку цифрових продуктів ТОВ "Квартал 95". Працювала на керівних посадах у провідних телеком- та ІТ-компаніях. Волонтер у ГО "Ліга Волонтерів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144250
 
   
 Топ коментарі
 
Сотрудница квартала 95 ...
І це не кумовство, да, зелебоби ?
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уборщица тетя валя, но ее уже министром экологии подают.
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О какая подача новости！
Загололовок просто жесть, для разгона зрады и кумовства, чем, собственно, недалекий комментатор первым комментом на ветке и выделися.
Но, если прочесть кого на кого заменили, то картина кардинально другая.
Песики, вы тупые, опущеные блохастые и беззубые. Вы ничто！😀😀😀
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Не понравилась маленькая зарплата предложенная Беней?
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Вони нас зробили. Дивуюсь народу: це ж так просто - вибирай кращого, кого ти вже знаєш по роботі і досягненнях, а не тупо нові обличчя.
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за Гитлера по статистике 90% людей было, за Путина в расцвете 80%, и тут 75 % стада клоуна выбрало...
Меня смущают эти цифры, боюсь эти проценты не цвет нации
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Походу Украина переходит на олигархическую форму управления
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щоб не так скучно у Раді чоловікам від більшості було - запросили свою колєжанку з "Кварталу 95", вона більш "спритна" ніж той чувак з СБУ, він на таке не підписувався 😄
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