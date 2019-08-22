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 Суспільство
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Все про:контрабанда (982) митниця (554)

 У Києві вирішується доля митника Передерія, в Одесі заарештовують контрабанду Альперіна

15 серпня 2019 року закінчився термін виконання обов'язків начальника Одеської митниці Володимира Передерія.

На цей момент митник, чиє ім'я пов'язують з організацією контрабандних схем, перебуває в Києві, де вирішується його подальша доля. В цей час, в Південній Пальмірі, СБУ почала арешти контрабандних потоків Вадима Альперіна. Затримано першу велику партію "чорного" одягу.

Про це на своїй сторінці в Facebook, повідомив відомий український журналіст Євген Плінський.

За даними Плінського, на посаді в.о. начальника Одеської митниці Володимир Передерій створив для компаній свого друга Вадима Альперіна VIP-умови. Контрабанда "Короля Одеської контрабанди" Альперіна завозилася в Україну двома, придуманими Передерієм схемами: підміна митних зразків тканин для експертизи з метою знизити ставки мита з 8% до 0% і маніпуляції з вагою упаковки вантажу з метою мінімізації митних платежів.

З 15 серпня поточного року Володимир Передерій втратив статус в.о. начальника Одеської митниці в зв'язку із завершенням терміну. Зараз у Києві вирішується його подальша доля. В цей час контроль над Одеською митницею встановила СБУ.

21 серпня співробітники департаменту "К", на виїзді з ВМО 3 митного поста "Чорноморський", який перебуває на терміналі Альперіна "Ілічівськзовніштран", затримали вже оформлені митницею 8 контейнерів з контрабандою. Вантаж адресований запорізькому ТОВ "АВІВАТРЕЙД".

Плінський роздобув і опублікував номери 7 з 8 заарештованих контейнерів:

Номер контейнера

Номер декларации

ZCSU8765510

UA500090/2019/13811

MRKU3669987

UA500090/2019/13816

SEGU4729690

UA500090/2019/13817

TEMU7160515

UA500090/2019/13810

TCNU3961619

UA500090/2019/13821

EISU9321953

UA500090/2019/13820

MRKU6266964

UA500090/2019/13819

"Всього контейнерів було 15, але з якихось дивних причин виконавець операції майор ГУ "К" СБУ Геннадій Тищенко взяв тільки вісім. Причина затримання - відпрацювання оперативної інформації в рамках великого розслідування СБУ про те, що в цій партії вантажу сталася підміна зразків для проведення експертизи з метою ухилення від сплати податків. Крім цього, зазначені дані в документах про різницю ваги брутто/нетто не відповідають дійсним. За документами - 4%, за фактом - 1%", - пише Плінський.

Найцікавіше, на думку журналіста, те, що наказ про проведення операції підписував особисто начальник СБУ Іван Баканов, хоча традиційно такі операції візував заступник начальника департаменту "К" Анатолій Калюжняк.

"Пряма участь Баканова дає підставу припустити, що це не звичайний СБУшний наїзд з метою подоїти Альперіна, а реальна спроба припинити його схеми", - резюмує Євген Плінський.

Як раніше повідомляли ЗМІ, за призначення Володимира Передерія в.о. начальника Одеської митниці клан Альперіна заплатив колишньому в.о. глави ДФСУ Олександру Власову $ 100 тис. Перший наказ про призначення Передерія терміном на один місяць №869-о підписаний 15 травня 2019 року. Надалі клан Альперіна мав щомісяця платити Власову аналогічну суму за продовження повноважень Володимира Передерія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144248
 
 
 Топ коментарі
 
Одесский окружной административный суд замер в ожидании...
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хотелось бы верить в чистые начинания и самое главное доведение процесса до логического завершения. после последних 5 лет сплошного дерибана, както и монаху тяжело поверить, видя как он осеняет себя крестом
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петіні суди все одно відпустять але гнид з потоків зняли.
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опять сбушник мутит((((((((((( вместо 15 контейнеров только 8
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Одесский окружной административный суд замер в ожидании...
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Вот так и подчистят всю эту гадость таможне.
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черговий розрив соєвих методичок.
фани петруні постили інфу про те що альперіна кришував порошенко а тепер буде кришувати Зеленський У Києві вирішується доля митника Передерія, в Одесі заарештовують контрабанду Альперіна - Цензор.НЕТ 119
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хотелось бы верить в чистые начинания и самое главное доведение процесса до логического завершения. после последних 5 лет сплошного дерибана, както и монаху тяжело поверить, видя как он осеняет себя крестом
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петіні суди все одно відпустять але гнид з потоків зняли.
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100% довести до конца а то цирк любих друзів достал
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Рекомендую посмотреть ютуб канал Плинского. Крайне занимательные ролики
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а шо дальшє У Києві вирішується доля митника Передерія, в Одесі заарештовують контрабанду Альперіна - Цензор.НЕТ 2725 нє уж то пєрєстанут ілішат рабочіх мєст ізбєратєля зё за чьто жє ми тагда галасвалі
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