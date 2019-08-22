 Поліція має доступ до митних баз і може штрафувати власників "євроблях", - Нефьодов

Про це повідомив у коментарі УНІАН голова Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"У поліції є доступ до митних баз. Моє розуміння - так", - сказав Нефьодов, відповідаючи на запитання про те, чи має право поліція від сьогодні не лише зупиняти авто на єврономерах, а й застосовувати штрафи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафи для власників "євроблях" набули чинності, - ДФС

Нагадаємо, 25 листопада набули чинності закони № 8487 та № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про відтермінування штрафних санкцій на три місяці за несвоєчасне розмитнення автомобілів на єврономерах.

Зі свого боку заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка також заявляв, що штрафи для власників "євроблях" відтермінують ще на три місяці. Тоді він нагадав, що Президент Володимир Зеленський вносив до Верховної Ради VIII скликання відповідний законопроєкт, але депутати його не прийняли. Цей законопроєкт, за його словами, буде ухвалено Радою IX скликання.

Тоді ж Рябошапка розповів, що хоча формально штрафи за "євробляхи" набувають чинності 22 серпня, у поліції немає доступу до митних баз, тому вони не можуть знати, чи порушив автомобіль терміни в'їзду чи ні. Тобто зупиняти "євробляхи" поліція право має, а штрафувати де-факто не може.

Нагадаємо, від сьогодні набули чинності штрафні санкції за порушення під час переміщення транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Зокрема, за новими правилами, у разі перевищення терміну доставки авто особистого користування та комерційного призначення, а також перевищення термінів тимчасового ввезення від 20 до 30 діб, передбачено штраф у розмірі 85 тис. грн, понад 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектації авто - 170 тис. грн або конфіскація. Крім того, законом передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, що тимчасово ввезений на митну територію України або поміщений під митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого авто в комерційних цілях. За таке порушення доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 34 тис. грн.