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 Політика України
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Все про:Нефьодов (77) штраф (299) євробляхи (137)

 Поліція має доступ до митних баз і може штрафувати власників "євроблях", - Нефьодов

Національна поліція України в межах чинного законодавства може застосовувати штрафи до власників автомобілів на іноземній реєстрації за порушення під час переміщення авто, оскільки має доступ до митних баз.

Про це повідомив у коментарі УНІАН голова Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"У поліції є доступ до митних баз. Моє розуміння - так", - сказав Нефьодов, відповідаючи на запитання про те, чи має право поліція від сьогодні не лише зупиняти авто на єврономерах, а й застосовувати штрафи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафи для власників "євроблях" набули чинності, - ДФС

Нагадаємо, 25 листопада набули чинності закони № 8487 та № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про відтермінування штрафних санкцій на три місяці за несвоєчасне розмитнення автомобілів на єврономерах.

Зі свого боку заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка також заявляв, що штрафи для власників "євроблях" відтермінують ще на три місяці. Тоді він нагадав, що Президент Володимир Зеленський вносив до Верховної Ради VIII скликання відповідний законопроєкт, але депутати його не прийняли. Цей законопроєкт, за його словами, буде ухвалено Радою IX скликання.

Тоді ж Рябошапка розповів, що хоча формально штрафи за "євробляхи" набувають чинності 22 серпня, у поліції немає доступу до митних баз, тому вони не можуть знати, чи порушив автомобіль терміни в'їзду чи ні. Тобто зупиняти "євробляхи" поліція право має, а штрафувати де-факто не може.

Нагадаємо, від сьогодні набули чинності штрафні санкції за порушення під час переміщення транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Зокрема, за новими правилами, у разі перевищення терміну доставки авто особистого користування та комерційного призначення, а також перевищення термінів тимчасового ввезення від 20 до 30 діб, передбачено штраф у розмірі 85 тис. грн, понад 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектації авто - 170 тис. грн або конфіскація. Крім того, законом передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, що тимчасово ввезений на митну територію України або поміщений під митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого авто в комерційних цілях. За таке порушення доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 34 тис. грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144247
 
   
 Топ коментарі
 
Писец подкрался незаметно, халявщики бухают с горя бросая в лесу свои корыта, теперь на шрот можно и не доехать, так как штраф будет больше чем стоимось махиндры.
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Бляхеры на дорогах реально бесят своим поведением даже больше таксистов. Оставшиеся бляхеры - это уже состояние души: "а мне на всех и на все по*ер".
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Писец подкрался незаметно, халявщики бухают с горя бросая в лесу свои корыта, теперь на шрот можно и не доехать, так как штраф будет больше чем стоимось махиндры.
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Бляхеры на дорогах реально бесят своим поведением даже больше таксистов. Оставшиеся бляхеры - это уже состояние души: "а мне на всех и на все по*ер".
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Ну, что же, закон принятый соевыми вступил в силу. И это правильно, механизм имплементации законов никто не отменял. Но, надеюсь, соберётся новая рада и разработает и примет закон о не не грабительской, справедливой растаможке авто из Европы.
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соберется рада, но казну нужно наполнять...вот и нефедов рябошапку опроверг - доступ к базам есть
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Не кажется способ наполнения казны путём грабежа населения несколько странным? Я понимаю, там, защита отечественного производителя... А так, на ровном месте собирать деньги - это рэкет.
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Відколи це штрафи за порушення законів грабунком стали? Напевне і водіїв- бухаріків не можна штрафувати.
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А о чем? Может таким как ты хитросплетенным еще и подоходный снять? И за потребленный газ тебе доплачивать? Ух ты лошарик какой выискался.
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казну нужно уже наполнять молодой зеленой команде...нефедов так говорит, потому что знает цену вопроса...это не балабол рябошапка из команды зелепукиных...а налоги и штрафы - это всегда грабеж...за это древние украинцы-древляне распяли пришлого князя игоря меж двух берез
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праходрочерам це не зрозуміти!! Хочете наповнювати бюджет збільшить штрафи для порушників - такого бидла повно і серед водіїв, і пішоходів...
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ага, и вместо реальных поступлений в бюджет напечатает новых, красивых 1000-ных купюр.
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Зебилов-бляхеров красиво так макнули, а они даже сразу и не догнали этого. Ничего с сегодняшнего дня на дорогах они поймут по чем в Одессе рубероид.
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То есть только зебилы считают что машины должны в Украине стоить столько же сколько и в Литве Польша итд ? Поліція має доступ до митних баз і може штрафувати власників "євроблях", - Нефьодов - Цензор.НЕТ 5439
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В Литве, Польше и прочих странах Евросоюза - единое таможенное пространство, у них просто не должно быть такого понятия, как растаможка машин с Европы. От слова СОВСЕМ. Но при этом некоторые страны, как например Италия, вводят свои заградительные пошлины.

Ну и второе - машина машине рознь. По наблюдением у нас на дорогах остались "бляхеры" на Мерсах, Бэхах, МС Паджеро и Ауди отнюдь не среднего класса с движками гораздо больше 2.0. Это в основном машины премиум класса и всевозможные паркетники с понтами. А за понты надо платить. Закон диалектики.
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Какие нахер понты? Каждая вещь имеет свое назначение и свою цену. Те машины, что у евробляхеров не являются роскошью.
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И еще, Вы хотите сказать, что поляк, пригнавший машину из Америки платит за растаможку столько же, сколько украинец за автомобиль, пригнанный из Европы?
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Даже больше платит. В Польше НДС 23 процента. А в сколько в Украине обучать тебя не буду. Поэтому, что бы обойти драконовские налоги на импорт авто и стоят сборочные заводы на таможенных территориях стран потребителей. А ты думал - там коммунизм?
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Ну по мнению предыдущего комментатора таки да. А вот незебилы считают, что народ должен кормить разожравшийся порохоскот и далее. Как-то так к сожалению.
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И только подбарыжные украинофобские гниды везде пишут про Зеленского, ведь не может унять свою анальную боль от того что украинский народ вышвырнул этот биомусор на свалку.
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это то, что рано или поздно должно было наступить, единственное, как бы менты не присели только на это, как на наркотик, ибо от них ждут все же работы , а не добывания тяжким трудом денежных знаков.
бобики, специально не пишу, что эту муйню развел ваш царь
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А помню с каким праведным негодованием они раду блокировали. Гордо называли себя автоевросила.По-моему эти т.н. бляхеры топили за Зеленку. А сейчас-молчок, )(уйло не финансирует?
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Права рука не знає, що робить ліва. А вообще то эту "евробляху" давно нужно убрать с наших дорог. Посмотрите статистику об авариях и прочих преступлений, совершенных на этих машинах. Крайнего не найдешь. Эти корыта гробят не только жизни, но и машины людей, которые приобрели их в автосалонах Украины. Є така в Україні поговорка : Не можеш срать, не мучай жопу". Вирішив купити автомобіль, сбери гроші, сплати мито на митниці і вперед. Не дай БОГ що, знайти п'ять хвилин.
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Наши дороги токко для жигулей и заз порожцев !Прочь всякие развратные автомобили с кондиционерами, airbag, ABC, и всяким прочим хламом
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Воробушек ти якого олігарха шлюшка??
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Соевые вы довольны штрафами?Мы, здесь переживаем за вас...
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Старое растаможить в два раза дороже, чем новое. Где это видано??? До вхождения в Евросоюз Литва славилась дешёвым оформлением авто из Европы-100долларов растаможка с оформление права собственности, теперь Литва в Евросоюзе, а Украина при таких грабительских налогах никогда там не будет.
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Полиция не только может штрафовать водителей "евроблях", а ОБЯЗАНА это делать. И не называйте их ВЛАДЕЛЬЦАМИ, у них нех документов на прово владения автомобилем.
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Податки с офшоров и дивиденты с олигархов котрые в а пять раз меньше западных.прогресирующая шкала налгов. Податок на роскошь. Пото только евробляхеры.
По другом это развод стада ждунов,котрые чтобы прокукарекать грызут друг друга а не обьединяются в борьбе с мародерами.
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Б/у авто подешевеют в течении 2-3 месяцев на 15-50%.Сливайте пока не поздно лохам укр номера!
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На ріа до 2000 зелені видає в пошуку тільки одні срані тази!!! Який дебіл може бути за неадекватний акциз і розтаможку??
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оч. надеюсь что рагулей на бляхах на границе станет в разы меньше. в начале сентября поедем в Украину через Краковец- посмотрим действуют ли штрафы))
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А ти поц на чому поїдеш? Теж на ***** рогуль??
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а в 11 часов эту информацию опровергли. как по мне то не с водителями надо разбираться а с теми людьми кто создал такие схемы и кто на этом заработал. кто заработал и как не секрет. плюс что бы не возникали разного рода конфликты следует принять нормальный закон . мы же вроде бы как бы начинаем строить нормальное европейское государство.
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удивляет реакция некоторых людей. их злорадство по поводу отберут и оштрафуют. так себя ведут откровенные жлобы.
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это не жлобство, а требование справедливости - если я за своё авто платил все положенные налоги, то с какой стати этого должна избежать прослойка хитрожопых граждан?
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А твої діти теж хитрожопі?? Чи ти кацапський рогуль??
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тебе завтра на маршрутку!)))))))))))))))))))))
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справедливость ? а в чем она заключается эта справедливость? этот вопрос не такой уж и простой и уж точно .....я за свою заплатил ..... это не ответ. вы смогли и вы заслуживаете уважения но давайте для начала сделаем так что бы смогли и остальные.
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Нет. Так дело не пойдет. Закон один для всех. И пока с этим, в этой стране, не так - всякие разговоры бесполезны! Научитесь наконец исполнять законы, а не искать в них лазейки для себя любимых!
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Те, кого вы называете жлобами, уплатили все налоги и сборы, в отличии от реальных жлобов, из-за заигрывания с которыми закон третий раз собираются продлить.
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это ты теперь будешь рассказывать первому встречному наряду патрульных!
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Экономические протесты делают из быдла нацию. Только эгоизм и личный интерес.
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Че евробляхеры, приуныли??))))))))))))))))) Поліція має доступ до митних баз і може штрафувати власників "євроблях", - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9083
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Как всегда у Зеленского. Сколько можновладцов комментирует ситуацию -столько и диаметрально противоположных мнений! И такой бардак,к сожалению будет всегда и по любому поводу.
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