 Робота станцій метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" 24 серпня зміниться

Повідомлення опубліковане на сайті метрополітену, інформує Цензор.НЕТ.

"24 серпня, у зв’язку із відзначенням у м. Києві 28-ї річниці незалежності України, буде зачинено на вхід і вихід станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" на вулицю Інститутську та Алею Небесної сотні з початку роботи до закінчення заходів (у зазначений період роботу станції "Майдан Незалежності" буде організовано тільки для пересадки з лінії на лінію)", - сказано в повідомленні.

Також 24 серпня 2019 року у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Олімпік" (Донецьк) МОЖЛИВЕ обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац спорту" після закінчення гри.

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"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", - додали в метрополітені.