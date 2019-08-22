 МЗС України не опускатиметься до бульварного рівня представників МЗС РФ, - Зеленко щодо звернення Захарової до Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНІАН повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко.
Так, на запитання, чи реагуватиме МЗС на образливі коментарі спікера МЗС РФ Марії Захарової, Зеленко відповіла: "У МЗС України знають, що таке висока дипломатія, тому у своїх коментарях не будуть опускатися до бульварного рівня та хамства речників російського МЗС".
Нагадаємо, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що заява Президента України Володимира Зеленського щодо можливого повернення Росії в G8 є неграмотною та безглуздою.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8". У відповідь Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму "безглуздим набором літер".
Какое-то время побеждал муж. Натаха остепенилась и даже думать перестала про царя Николашку. Но судя по видео она все таки вернулась в секту.
если по официальным, то он требует ответа.. - умного и взвешенного...
если по неофициальном...то и послать можно... аккуратно, но обидно
Так уже.
Если будет дергаться - можно подключить и других людей, не связанных с МИДом.
А как соя с утра сливалась с Машкой в экстазе порицания Зеленского и обсасывания филологических тонкостей перевода...
Тарапунька
Не настолько она "слабоумна", коль совершенно справедливо поводила писей по зеленому фейсу.
22.08.2019 09:52
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прадалжай....
кто то должен все же работать.. а не в фонтанах скакать )))
13
Дa пox, кoгo пo-6paтcки пpoкoнcyльтиpoвaл этoт нeмытый тpaнcгeндep c гpязными caльными вoлocaми.
В Администрации президента Украины выступили с предложением перенести столицу государства.
Короткое видео, оч рекомендую
налажали, не виправдовуватись же тепер перед алкоголічкою
село неасфальтоване