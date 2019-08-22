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Все про:ВР (5347) Кожем'якін (19) Соболєв Сергій (63) Тимошенко (2918) Батьківщина (338)

 "Батьківщина" висунула свого кандидата на посаду віцеспікера Ради, - Кожем'якін

ВО "Батьківщина" претендує на посаду віцеспікера Верховної Ради, заявив обраний народним депутатом України від партії Андрій Кожем'якін.

"І партія "Батьківщина" сьогодні висунула члена своєї фракції на посаду віцеспікера", - сказав Кожем'якін у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він не захотів назвати прізвища кандидата на цей пост.

"Завтра, якщо це буде затверджено, то ми будемо вже говорити більш конкретно", - сказав Кожем'якін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" запропонувала "ОП - За життя" назвати кандидатуру на пост віцеспікера ВР. Ми готові, - Шуфрич

За словами політика, керувати фракцією "Батьківщина" у Верховній Раді IX скликання знову буде лідер однойменної партії Юлія Тимошенко, а заступником глави фракції пропонується призначити Сергія Соболєва.

Водночас, за його словами, "Опозиційна платформа - За життя" також претендує на посаду віцеспікера, однак кандидатуру ще не назвала.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144237
 
   
 Топ коментарі
 
Вот и хорошо. Не хрен медведчуковским крысам в президии сидеть
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Это правильно, не фиг давать место вице-спикера рыгам...
А вот Голос Вакарчука, ламались как девочки, не хотели давать своего вице-спикера, в итоге рыги уже замахнулись на эту должность.
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псы морозились, не давали кандидата, мертвечука хотели, а тут такой облом)))
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Вот и хорошо. Не хрен медведчуковским крысам в президии сидеть
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не-не...ейная доця Жужа - второго родила.. наследника всей империи бабкиной)))
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свынопети сами уже отказались.
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потому шо шансов ноль, вот и включили типа "гордость"😀
Этих песиков еще рыги в раде бить будут, возможно ногами, возможно по морде😀
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Забродського будуть бити ? Чи він наволоч ригівську ? Та і подекуди зелененьку..
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А хто це?Той хто зрадив присязі Народу України,за чоколадку?
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Та пэтюню твоего ненаглядного бить будут однозначно, этот казлина не оправдал надежд рыговских и все просрал, в смысле власть и безопасность рыгов, которых он лелеял пять лет, а сейчас начнутся чистки, вот за это и будут мочить казлину пэтю. Жди😀😀😀
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Это правильно, не фиг давать место вице-спикера рыгам...
А вот Голос Вакарчука, ламались как девочки, не хотели давать своего вице-спикера, в итоге рыги уже замахнулись на эту должность.
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слава богу, что вакарчук поет и назвал партию голос,а если бы вакарчук был бы гинекологом или проктологом, ужас, как партия бы называлась, вакарчук- это вторая самонемич
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и шо, партию бы назвали жопа? ну она такая и есть
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У свынячый голос. Фраза намного глубокомысленнее, чем кажется с первого взгляда.
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В страховой компании: Застрахерьте меня, пожалуйста! - Что вы себе позволяете, это неприлично! - А что застрахуйте приличнее звучит?
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Вакарчук молодец!
Ему удалось из букв О,Ж,П,А написать "Голос". "Батьківщина" висунула свого кандидата на посаду віцеспікера Ради, - Кожем'якін - Цензор.НЕТ 9541
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Как и ожидалось единственная фракция что подставит "плечо", до того как подставить "ножку" (женскую) будет "Батькивщина". Вполне ожидаемо. Если вдруг в "Слуге" что то пойдет не так , в их разношерстном таборе ,Юля впишется. Днепропетровские связи они такие, до гроба.
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Ну, от, тут все логічно. Найбільша опозиційна фракція - ій і третє місце в президії. Як і в минулій Раді: тоді найбільша опозиційна Садопоміч отримала посаду. А антиукраїнським ригам та ************** жопоблокам -болт на рило; ну. принаймі, так було в минулій раді: ні комітетів, ні президії. Що буде в цій раді - побачимо, але все залежить від 73/43%зебілів.
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Вечер перестаёт быть томным! Вице-спикер от БЮТ более предпочтителен и полезен, нежели от рыгов.
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Я б сказав що від ригів, і минулих, і теперишніх, і майбутніх, і будь-яких віце-спікер завсім не бажаний.
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Давайте ще на прем'єра кандидатуру. Самі знаєте кого.
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а она (сами знаете кто))) и хотела бы...но только канцлером или канцлершей точнее
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Йуля долго терпела...но таки решила вступить в зеленое гавно...😀
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псы морозились, не давали кандидата, мертвечука хотели, а тут такой облом)))
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"Батьківщину" вже давно треба було перейменувати в "Родіна", або в "Наш дом Ізраїль"....
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Сподіваюсь, що партії "Батьківщина" й "Голос" будуть тісно співпрацювати в новообраній Раді з партією СН...
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Более того , єто обьективная реальность. Имхо
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Батькивщина - да. А Голос из ниоткуда. Штучнэ створиння. Когда Юля спросила почём газ - можно сказать не знаю, не помню точно или сейчас уточню... В общем или признаться или уклониться от ответа. Но то как Вакарчук поступил - очень показательно. Балласт.
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😀А слуга урода какое творение？партия слепленая из гавна и палок за два месяца...😀
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Скажи спасибо Порошенку, что он оказался хуже слепленных из говна и палок за два месяца и был послан на политическую свалку.
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😀У зебобиков партия занявшая четвертое место на выборах это политическая отставка？Ну посмотрим...какое место займет партия слуга урола на следующих выборах...
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Никакое. Она прекратит своё существование. Зеленский же на одну каденцию зашёл.
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Наоборот. Что-то типа расчистили Авгиевы конюшни.
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Понятно...значит таки насрут и убегут..... не все разумеется...некоторые не успеют....
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Ну это место отдают оппозиции по традиции, Голос и ПЕС уже отказались, не Бойко же отдавать, лучше уж Юльке.
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Ну слава богу...бо у пецєботів уже в роті завонялося, все хотілося по привичкі закричати -"юйкафаровка" а команди не давали))
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жду с нетерпением пэтюнчика в раде с 25 щенками, вот это позорище будет😀
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Позорище...это мишка карлсон ..за которого вы тут свои жопы пять лет рвали со своими 0.001 процентами голосов....а четвертое место на выборах...из 21 партии...это результат...
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Та позорище пэтюнчик, униженное позорище, раздавленное и уничтоженное позорище😀😀😀
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Ну в воспаленном мозгу зебобика по другому и быть не должно...😀
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Да, да так и есть.
Вот только ты вспомни, как твой пэтюньчик после провала по телеку выступал обоссаный и в соплях "явсепонял, явсеосознал, прастите, спасите, выберите".
Бугогааааааааааа. Это главком говорил. Бугогаааааа😀😀😀
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Да да...в воспаленных мозгах зебобика и это в обязательном порядке должно быть...
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А оппозиционное соглашение Батькивщина не подписала.
Хотят быть и оппозиции и во власти одновременно? "Батьківщина" висунула свого кандидата на посаду віцеспікера Ради, - Кожем'якін - Цензор.НЕТ 2563
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Опозиційну декларацію підписувати необовязково - жодної потреби. Хоча, якщо будуть схожі за менталітетом опозиційні сили - допустимо укласти опозиційну коаліцію (і таке вже в історії України було: НУ і БЮТ в 2002-му). Навіть договір про провладну коаліцію укладати і підписувати необовязково - оскільки всі цілі і мотиви викладені в політичних і передвиборчих програмах партій. Хоча - провладна коаліційна угода бажана. Щоб виборцям було видно, як політичні сили в проурядовій коаліції планують досягати своєї мети.
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Хоть одна за день хорошая новость, даже как-то радостно стало.
Правда дятлы барыги все время пытаются испортить настроение, но ничего у них не выйдет, их время прошло. С чем всех и поздравляю.
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Вся праця соєвої шобли до обіду насмарку - а стільки лайна виробили в новині про Шуфлю "Батьківщина" висунула свого кандидата на посаду віцеспікера Ради, - Кожем'якін - Цензор.НЕТ 742
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