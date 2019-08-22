 "Батьківщина" висунула свого кандидата на посаду віцеспікера Ради, - Кожем'якін

"І партія "Батьківщина" сьогодні висунула члена своєї фракції на посаду віцеспікера", - сказав Кожем'якін у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він не захотів назвати прізвища кандидата на цей пост.
"Завтра, якщо це буде затверджено, то ми будемо вже говорити більш конкретно", - сказав Кожем'якін.
За словами політика, керувати фракцією "Батьківщина" у Верховній Раді IX скликання знову буде лідер однойменної партії Юлія Тимошенко, а заступником глави фракції пропонується призначити Сергія Соболєва.
Водночас, за його словами, "Опозиційна платформа - За життя" також претендує на посаду віцеспікера, однак кандидатуру ще не назвала.
Этих песиков еще рыги в раде бить будут, возможно ногами, возможно по морде😀
А вот Голос Вакарчука, ламались как девочки, не хотели давать своего вице-спикера, в итоге рыги уже замахнулись на эту должность.
Ему удалось из букв О,Ж,П,А написать "Голос".
Вот только ты вспомни, как твой пэтюньчик после провала по телеку выступал обоссаный и в соплях "явсепонял, явсеосознал, прастите, спасите, выберите".
Бугогааааааааааа. Это главком говорил. Бугогаааааа😀😀😀
Хотят быть и оппозиции и во власти одновременно?
Правда дятлы барыги все время пытаются испортить настроение, но ничего у них не выйдет, их время прошло. С чем всех и поздравляю.