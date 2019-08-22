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 Політика України
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Все про:G8 (27) МЗС (1863) Зеленко (32)

 Україна проінформувала всі ключові столиці світу про те, що підстав для повернення РФ у G8 немає, - речниця МЗС Зеленко

Україна проінформувала всі ключові столиці світу, що підстав для повернення Росії до "Великої вісімки" немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНІАН повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко.

"Знаючи, що тема України буде важливою темою порядку денного саміту "Групи семи" у французькому місті Біарріц, ми на всіх рівнях працювали у ключових столицях світу, інформуючи партнерів про відсутність будь-яких зрушень у позиції Росії щодо припинення агресії проти України", - наголосила Зеленко.

При цьому дипломат нагадала, що "Росію було виключено з "Великої вісімки" саме через початок агресії проти України та окупацію українських територій".

"І ви вже бачите першу реакцію партнерів: повернення Росії до лав "Групи восьми" є можливим лише за умов відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів. На цьому наголосив президент України і таку позицію підтримують наші міжнародні партнери", - заявила Зеленко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон запевнив Зеленського, що на саміті G7 підтвердить свою позицію щодо несвоєчасності повернення РФ у "Велику сімку", - Офіс президента

"Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова до будь-яких дій у цьому напрямку. Лише за останніх кілька тижнів Україна внаслідок ворожих обстрілів втратила 8 військовослужбовців, Крим залишається окупованим, понад 100 українців незаконно утримуються Росією як політичні в’язні, а паспортна агресія на Донбасі триває", - зауважила речниця МЗС.

За її словами, "останні заяви лідерів ФРН, Великої Британії та інших держав показали, що вони чітко усвідомлюють можливі наслідки і загрози від поступок Кремлю".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресора потрібно примусити поважати світовий порядок, - у посольстві України в США стурбовані можливістю повернення РФ у G7

Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144233
 
   
 Топ коментарі
 
В українську мову твердо входить новий термін - "кремлепорохоботи"
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G7 хотят увидеть новую серию "Сватов".
Тогда и решат.
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Сильный шаг , сейчас все прочитают письмо от ЗЕ : " пожалуйста не возвращайте россию в G7 " и не вернут россию в G7 , правильно зебилы ?
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Погодь, еще не готов ответ. В следующей серии Голобородька им все расскажут Украина проинформировала все ключевые столицы мира о том, что оснований для возвращения РФ в G8 нет, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 841
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Зелебобики, вы сделаете всех вместе ? Украина проинформировала все ключевые столицы мира о том, что оснований для возвращения РФ в G8 нет, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 2586
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Почему клоун машке не ответил?а то хамить нашим он может
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Наверное, Беня дал команду "Цыц!"
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Машке с Уралмаша? Ей Ирка уже ответила, достаточно с нее.
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В следующий раз на неё натравим Ирку Луценко, ониа это тело быстро вынесет из помещения.
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- Изя, Зеленский уже 100 дней у власти.
- И что?
-Как и что, Сёма? А взрыв на оружейных складах в Ачинске, взрыв ядерной ракеты под Архангельском, наводнения и лесные пожары в Сибири, массовые беспорядки в Москве, нападения птиц на самолёты...
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Этого следовало ожидать. Продажная шкура трамп,болтающаяся на крючке у кацапской гэбни вместе с ботоксной мразью используют момент,пока у власти в Украине не пойми что.
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Путин не ожидал такого позора, он думал, что все не понимают, кто он. На его руках кровь десятков тысяч убитых чеченцев, грузин, украинцев, сирийцев. Цивилизованный мир не хочет его видеть вообще, не говоря о 7-ке.
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послала шифрограммы енигмой?
де официальное заявление шмаркли?
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о, україна показала зуби))))..чи знову відомство клімкіна не узгодило ініціативу?
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В українську мову твердо входить новий термін - "кремлепорохоботи"
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Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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На жаль,москалі про це не здогадуються.
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Вот не пойму, чего у этих злых ботов больше - ненависти к Зеленскому, или жалости к Порошенко? Или все пох, лишь бы слюной брызнуть.
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не, они просто идут до упора, как бандит идет в несознанку, хотя улик и свидетелей достаточно.
кремлепорохоботи просто не могут признать, что они біли неправі. Они то и понимают, что Петрусь чмо, но признаться гордыня не позволяет (или самодурство). Поэтому они будут брызжать блювотиной долго, при любом упоминании Зеленского или кого-нить из его команды
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И наших заключенных сразу же из больнички вернули в СИЗО.
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А в Молдове завтра,23 августа,траурный день,-хотя в проекте постановления правительства было "23 и 24 августа". Наверное отменили траурный день 24 августа,поскольку в тот день будет "праздничный день и концерт",по случаю "освобождения Молдовы от фашизма" (до сих пор никак не освободят!) и по которому случаю Додон пригласил в Кишинев,для встречи с министром обороны Молдовы,-кого бы Вы думали? Правильно! Министра обороны рфии Кожугетовича! Ты,Ла-Ла-Ла-шка,для этого ставила лайки моим ВАТНЫМ оппонентам,под нашим флагом? Ты своего добилась,ВАТНИЦА!
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все это ниочем, бо Запад взял тренд на нормализацию отношений с Россией ради отрыва ее от Китая...А Путин находится в очень комфортной ситуации - он нужен всем - и Китаю, и Западу. Неслучайно, о недавнем разгоне митингов ему даже никто не попинял, так что мольбы нашей влады о наказании рашки останутся никем не замечены...думаю, пришла пора начинать бояться и ожидать худшего...
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Россия этой G8 и нахрен не нужна, так же как и G8 россии тоже, но теперь, благодаря спикеру МИД Украины, они назло и из спортивного интереса, залезут таки в эту организацию, ка это было с ПАСЕ..
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Основание одно: "Бабло".
Веское основание - много бабла от *****.
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