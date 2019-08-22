 Україна проінформувала всі ключові столиці світу про те, що підстав для повернення РФ у G8 немає, - речниця МЗС Зеленко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНІАН повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко.

"Знаючи, що тема України буде важливою темою порядку денного саміту "Групи семи" у французькому місті Біарріц, ми на всіх рівнях працювали у ключових столицях світу, інформуючи партнерів про відсутність будь-яких зрушень у позиції Росії щодо припинення агресії проти України", - наголосила Зеленко.

При цьому дипломат нагадала, що "Росію було виключено з "Великої вісімки" саме через початок агресії проти України та окупацію українських територій".

"І ви вже бачите першу реакцію партнерів: повернення Росії до лав "Групи восьми" є можливим лише за умов відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів. На цьому наголосив президент України і таку позицію підтримують наші міжнародні партнери", - заявила Зеленко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон запевнив Зеленського, що на саміті G7 підтвердить свою позицію щодо несвоєчасності повернення РФ у "Велику сімку", - Офіс президента

"Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова до будь-яких дій у цьому напрямку. Лише за останніх кілька тижнів Україна внаслідок ворожих обстрілів втратила 8 військовослужбовців, Крим залишається окупованим, понад 100 українців незаконно утримуються Росією як політичні в’язні, а паспортна агресія на Донбасі триває", - зауважила речниця МЗС.



За її словами, "останні заяви лідерів ФРН, Великої Британії та інших держав показали, що вони чітко усвідомлюють можливі наслідки і загрози від поступок Кремлю".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресора потрібно примусити поважати світовий порядок, - у посольстві України в США стурбовані можливістю повернення РФ у G7

Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".