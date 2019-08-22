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Все про:ВР (5347) Кабмін (3016) скорочення (25) Стефанчук Руслан (55)

 Кількість міністерств і комітетів ВР може бути оптимізовано, - Стефанчук

Представник Президента в парламенті, майбутній депутат від "Слуги народу" Руслан Стефанчук не відкидає подальшого скорочення кількості комітетів Верховної Ради та реорганізації міністерств.

Про це він сказав журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми скоротили 5 комітетів і вважаємо, що це вже наш внесок з економією бюджету. Подивимося на ефективність цих комітетів. Якщо вони не будуть працювати за результатами першого року, то, можливо, ми проведемо ще оптимізацію комітетів. Тому що наше завдання - зробити ефективну співпрацю між органами законодавчої і виконавчої влади", - зазначив Стефанчук.

За його словами, аналогічно в партії налаштовані й щодо оптимізації кількості міністерств.

"Ми не можемо стверджувати, що всі міністерства, які передбачені в Україні, ефективно працюють. Для нас пріоритетом є ефективність роботи будь-якого органу", - сказав Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" хоче очолити в Раді 21 комітет із 23, - Стефанчук

Він пояснив: доцільність скорочення кількості міністерств визначатиметься залежно від налагодженості співпраці між різними органами влади.

"Ми розуміємо, що будь-яке втягнення в реорганізацію - це 3 місяці вбити на роботу, пов’язану з цим. Ми зараз шукаємо оптимальні форми, як до цієї моделі забезпечити ефективне функціонування держави загалом", - уточнив представник Президента у ВР.

Як повідомлялося, підготовча депутатська група визначила, що у Верховній Раді 9-го скликання діятиме 23 профільні комітети замість 27-ми.

Також читайте: "Слуга народу" хоче розсадити своїх депутатів у Раді ближче до президії: іншим пропонують місця на гальорці. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144232
 
 
 Топ коментарі
 
Если бы только внешность....
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если будет надо трудоустроить- пожалте- сделаем новое министерство
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может и хороший человек стефанчук- НО НЕЛЬЗЯ С ТАКОЙ ПОРОСЯЧЕЙ РОЖЕЙ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ВЛАСТЬ
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На твою посмотреть бы, когда у тебя даже флаг не светится...
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а на мою то зачем? я же страну не представляю
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А количество дармоедов-ментов не пора сократить раз в 10 минимум?
Где ещё десять работающих содержат одного мента?
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не, менты нужны. у нас нарокманов одних сколько.
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Жду оптимизации АП, особо тех сотрудников которых не уволили, а не только переименования .
А в будущем и вице-премьеров вообще убрать. Но как помнится и в 2014 году начали с заявлений сокращения, а потом снова выросло число госструктур и комиссий .
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намекает на а) европейскую интеграцию и б) по организации работы ВР Кількість міністерств і комітетів ВР може бути оптимізовано, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6390
Как опция в) вопросы культуры и духовности)))

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Парламєнт -- нє мєсто для діскусій, як говорять їх колеги. Адвокати Коломойського щось напишуть, бобікі проголосують, навіщо якісь комітети та міністерства.
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боров небритий...де цей шанпанзє кадрів підбирає? Морди, як у лошаді ліцо...так і хочеться або "зарядити" проміж ріг, або плюнути...жодної позитивної емоції ...
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А вы какого себе начальника хотели бы - красавца, который зарплату зажимает, или щедрого с безобразной рожей?
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зарплатню? не чудіть, товарісч, поки що вони про підвищення зарплат для депутатів волають та про пенсії для ізраїльтян, що виїхали з України...з наших кишень!!! Чи ви сліпо прицюцькуваті?- не розумію...Що для українців що хоч єдине від добре зробив зі своєю **********?- приведіть приклад! Із цікавістю прочитаю...
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Абсолютно согласен !
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Беспомощный вой ботов петра мальдивского, это очень весело!)))
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