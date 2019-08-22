 Кількість міністерств і комітетів ВР може бути оптимізовано, - Стефанчук

Про це він сказав журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми скоротили 5 комітетів і вважаємо, що це вже наш внесок з економією бюджету. Подивимося на ефективність цих комітетів. Якщо вони не будуть працювати за результатами першого року, то, можливо, ми проведемо ще оптимізацію комітетів. Тому що наше завдання - зробити ефективну співпрацю між органами законодавчої і виконавчої влади", - зазначив Стефанчук.

За його словами, аналогічно в партії налаштовані й щодо оптимізації кількості міністерств.

"Ми не можемо стверджувати, що всі міністерства, які передбачені в Україні, ефективно працюють. Для нас пріоритетом є ефективність роботи будь-якого органу", - сказав Стефанчук.

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Він пояснив: доцільність скорочення кількості міністерств визначатиметься залежно від налагодженості співпраці між різними органами влади.

"Ми розуміємо, що будь-яке втягнення в реорганізацію - це 3 місяці вбити на роботу, пов’язану з цим. Ми зараз шукаємо оптимальні форми, як до цієї моделі забезпечити ефективне функціонування держави загалом", - уточнив представник Президента у ВР.

Як повідомлялося, підготовча депутатська група визначила, що у Верховній Раді 9-го скликання діятиме 23 профільні комітети замість 27-ми.

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