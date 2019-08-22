 Підготовча група розгляне персональний склад комітетів Ради наступного тижня, - Гетманцев

"Питання персонального складу комітетів поки що не вирішене, оскільки ми не отримали від всіх політичних партій пропозицій. Я думаю, що це питання буде вирішене вже на початку наступного тижня", - сказав Гетманцев журналістам у четвер у Києві після засідання підгрупи з питань створення парламентських комітетів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що поки не надала свої кандидатури до профільних комітетів партія "Опозиційна платформа - За життя".

Разом з тим, глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков повідомив журналістам, що засідання підготовчої депутатської групи відбудеться в п'ятницю, 23 серпня.

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