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Все про:Крим (7330) політв'язні (994) кримські татари (1412) Бекіров (76)

 Тяжкохворого політв'язня Бекірова звозили в лікарню і повернули в СІЗО

Госпіталізація кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який страждає на важкі хронічні захворювання, виявилася одноденною, він знову перебуває в СІЗО.

Про це повідомила дружина політв'язня Гульнара Бекірова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримськотатарську правозахисну групу".

Інформацію підтвердив адвокат Бекірова. Він додав, що 27 серпня 2019 року Едема Бекірова планують госпіталізувати на сім днів до неврології для подальшого обстеження.

Напередодні омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Едема Бекірова доставили із СІЗО до лікарні імені Семашка.

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Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

Тяжкохворого політвязня Бекірова звозили в лікарню і повернули в СІЗО 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144229
 
 
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