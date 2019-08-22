 Джонсон запевнив Зеленського, що на саміті G7 підтвердить свою позицію щодо несвоєчасності повернення РФ у "Велику сімку", - Офіс президента

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Глава держави подякував Борису Джонсону за тверду та принципову позицію Великої Британії на підтримку України у світлі нещодавніх заяв про можливість повернення Росії до "Великої сімки".
Було наголошено на неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія систематично порушує норми міжнародного права та підриває європейську й світову безпеку.
Співрозмовники погодились, що в умовах агресії РФ, що триває в Україні, окупації Криму та невиконання Росією Мінських домовленостей неможливо говорити про повернення РФ на міжнародний майданчик, де вирішуються глобальні проблеми.
Володимир Зеленський отримав запевнення, що така чітка позиція буде продемонстрована у ході чергового саміту "Сімки", який відбудеться 24-26 серпня у Франції.
Прем’єр-міністр Борис Джонсон запросив Президента України відвідати Велику Британію з офіційним візитом.
Глава британського уряду також привітав Володимира Зеленського з Днем Незалежності та побажав успіхів і процвітання народові України.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".
Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.
Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".
1. Канада - однозначно против.
2. Германия - против.
3. Британия - против.
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Остальные, похоже что за.
Япония молчит, но, скорее всего из-за Курил будет за...
Фашисты чуют друг друга.
А что с Макроном произошло, что он пуйла вдруг лелеять начал?
Кто-то может объяснить?
Источник: https://censor.net.ua/v3144125
За словами джерела агентства, причини виключення Москви з клубу залишаються в силі. "Будь-яка пропозиція про безумовне повернення буде контрпродуктивною і ознакою слабкості", - заявив співрозмовник агентства на умовах анонімності.
Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон считают, что Россию нужно вернуть в клуб мировых держав G-8, пишет "Обозреватель".
Главные слова были произнесены, но они ничем не оговариваются.
У меня есть простое объяснение этому. По-моему, подтверждается то, о чем я говорю в течении последних двух месяцев.
Если новое руководство Украины и президент Владимир Зеленский в центре своей избирательной кампании поставили обвинения политических оппонентов, что это партия войны и нам нужно говорить с нашими братьями, такими же украинцами по другую сторону, тогда чего же вы хотите ожидать от западных партнеров?
Такая постановка вопроса, как у нынешней украинской власти, была оскорбительна не только для Украины. По существу, она повторяла весь кремлевский нарратив: что никакой войны с Россией нет, а есть, мол, гражданская война, а эта партия войны, которая 5 лет находилась у власти, эту войну развязала.
Такими месседжами Зеленский поставил себя в идиотское и позорное положение. Говоря о партии войны, задумывались ли идеологи предвыборной кампании, в какое положение они поставили того же Макрона и Меркель? И вообще всех людей на Западе, которые поддерживали Украину.
https://www.dialog.ua/ukraine/187309_1566472792
Европейският съюз е против всякакво безусловно предложение към Русия да се върне в клуба на най-развитите световни икономики - Г-7. Така отговори на идеята на американския президент Доналд Тръмп висш служител на блока!