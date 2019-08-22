EN|RU|UK
Теми дня: Пожежа в готелі в Одесі Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Українські заручники в РФ Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  2273  50
Все про:G-7 (169) G8 (27) Зеленський (2446) Росія (19432) Джонсон Борис (111)

 Джонсон запевнив Зеленського, що на саміті G7 підтвердить свою позицію щодо несвоєчасності повернення РФ у "Велику сімку", - Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Глава держави подякував Борису Джонсону за тверду та принципову позицію Великої Британії на підтримку України у світлі нещодавніх заяв про можливість повернення Росії до "Великої сімки".

Було наголошено на неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія систематично порушує норми міжнародного права та підриває європейську й світову безпеку.

Співрозмовники погодились, що в умовах агресії РФ, що триває в Україні, окупації Криму та невиконання Росією Мінських домовленостей неможливо говорити про повернення РФ на міжнародний майданчик, де вирішуються глобальні проблеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп повторно виступив за повернення РФ у G7: "Я думаю, що Росія має бути частиною цього". ВIДЕО

Володимир Зеленський отримав запевнення, що така чітка позиція буде продемонстрована у ході чергового саміту "Сімки", який відбудеться 24-26 серпня у Франції.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон запросив Президента України відвідати Велику Британію з офіційним візитом.

Глава британського уряду також привітав Володимира Зеленського з Днем Незалежності та побажав успіхів і процвітання народові України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресора потрібно примусити поважати світовий порядок, - у посольстві України в США стурбовані можливістю повернення РФ у G7

Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144225
 
   
 Топ коментарі
 
Соевые были в восторге от возможности возврата рф в G8, чтоб был повод Зе пообвинять. А тут облом от Макрона, Меркель, а теперь и Бори. Просто антисоевый сговор евролидеров.
 показати весь коментар
 
испугался Баканова, черт белобрысый!
 показати весь коментар
 
опять у порохоботов "не так" - не удивлён...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
можливо, професійний клоун з клоуном-аматором і знайдуть спільну мову... Але: на якому грунті дійдуть згоди?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Что сделает одна Британия когда все остальные 6 за возвращение и даже зебилы говорят своими действиями что у них нет никаких притензий к России так как Крым сам захотел в в россию , а на Донбассе гражданская война которую начали Порох с Турчиновым чтобы на ней зарабатывать
 показати весь коментар
 
 
Нет.
1. Канада - однозначно против.
2. Германия - против.
3. Британия - против.
-----
Остальные, похоже что за.
Япония молчит, но, скорее всего из-за Курил будет за...
 показати весь коментар
 
 
остальные похоже воздержались, кроме США.
 показати весь коментар
 
Родина фашизма.Разве могло быть иначе?
Фашисты чуют друг друга.
 показати весь коментар
 
Вообще то в G7 - восемь стран, восьмой там ЕС так что место занято
 показати весь коментар
 
В Италии правительство упало, будет временное до выборов. Сальвини на момент не имеет веса. Посмотрим.
 показати весь коментар
 
Красавчик Джонсон!! четко и лаконично не то что некоторые слизняки
 показати весь коментар
 
 
Ну, и Зеленский, кажется начинает шевелиться... время эйфории и восторгов проходит.. понял --- пора начинать хоть что-то делать... а то Макроны да Меркель -- затопчут, не говоря уже о кремлевском мерзавчике....
 показати весь коментар
 
 
Соевые были в восторге от возможности возврата рф в G8, чтоб был повод Зе пообвинять. А тут облом от Макрона, Меркель, а теперь и Бори. Просто антисоевый сговор евролидеров.
 показати весь коментар
 
 
Ни фига себе, тетка, у тебя логика. Чисто женская...
 показати весь коментар
 
Это называется саркастическая логика. Так, что если ты не понял юмора, значит у тебя, тётка-серёжа - женская логика.
 показати весь коментар
 
 
Просто вєсь мір зєбіли! Токо ***** друг і тарговий партньор.
 показати весь коментар
 
 
Прямо приятно, что 92% нормальных в Украине перестали быть ахентами и сепарами***!
 показати весь коментар
 
Нє, це вже навіть не смішно. У вас там уже зовсім дах протік через сліпу та тупу ненависть до Пороха?
 показати весь коментар
 
Ладно Трамп - пуйловская подстилка.
А что с Макроном произошло, что он пуйла вдруг лелеять начал?
Кто-то может объяснить?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Джонсон вчера сказал что у нас гражданская война. Зебилы, кароче спорили, но я нашел полную запись их с Анжелой Меркель интервью. И так как я в отличии от зебилов знаю инглиш как родной, а немецкий не очень, то с увереностью могу сказать, да, Борис Джонсон считает что у нас тут гражданский конфликт....
 показати весь коментар
 
Только санкции за "гражданский конфликт" впиндюрили рашке...
 показати весь коментар
 
 
Ну и что, в Испании называли гитлеровскую агрессию тоже гражданской войной.
 показати весь коментар
 
В Испании бьіла еще и сталинская "гибридная война"
 показати весь коментар
 
 
дурик соевый Боря считает то что ему докладывает разведка, и там все в порядке, а говорит то что ему нужно, это разные вещи
 показати весь коментар
 
А я зрозумів що він сказав про громадянську війну в Орді.
 показати весь коментар
 
 
"Я знаю о шагах по реинтеграции России в G7... Я просто должен сказать, что, учитывая то, что произошло в Солсбери в Уилтшире, учитывая использование химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся дестабилизацию, гражданскую войну, войну в Украине, учитывая российские провокации, не только в Украине, но и во многих других местах

Источник: https://censor.net.ua/v3144125
 показати весь коментар
 
 
ЄС виступив проти беззастережного повернення Росії в клуб високорозвинених держав G7. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Брюсселі.

За словами джерела агентства, причини виключення Москви з клубу залишаються в силі. "Будь-яка пропозиція про безумовне повернення буде контрпродуктивною і ознакою слабкості", - заявив співрозмовник агентства на умовах анонімності.
 показати весь коментар
 
 
Что-то плохо в Англии обстоят дела с компроматами , недоработка чья-то .
 показати весь коментар
 
У рошеновской ботофермы плохой день сегодня, снова пятаком в навоз мокнули, таки их любимый куйлостан в пролете
 показати весь коментар
 
 
опять у порохоботов "не так" - не удивлён...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Керует ваш Зеленый Блазень, а у порохоботов "не так". Смешно...
 показати весь коментар
 
Молодец. Позвонил, поблагодарил. Опять же напросился в гости, что тоже неплохо.
 показати весь коментар
 
 
Нарешті дочекалися якоїсь подоби того, що він мав робити з самого початку президентства. Подивимось, чи це буде підкріплене відповідними діями/бездіяльністю...
 показати весь коментар
 
Как то прошло "не заметно". Когда Макрон вовсю сил лебезил и пресмыкался перед улыбающимся и довольным барином Путиным, и сказал что Россию "европейскую" страну нужно возвращать в 7 ку (8 ку), только вот немножко поправить ситуацию где то там на границе с Ростовской обл. И Как Путин не убирая широкой улыбки, кинул ему через плечо, как лакею - " Да мы и в 20 ке все вопросы решаем" ( Мол вы нас зовете, аж с жабо ( трусов) выскакиваете , в ПАСе вернули за наши бабки и еще лягушатники поганые нам условия собираетесь ставить. На коленях позовете, раком и мы мол еще подумаем как вас поиметь. В общем приблизительный разговор Путин - Макрон. И виртуальный Захарова -Зеленский)
 показати весь коментар
 
Не смешно . Вернее , смешно , как у Петросяна !
 показати весь коментар
 
 
На этого парня надо ставить нам. Пока другие не успели. Это новая звезда на английском небосклоне. МИД должен работать. Та настоху=ли лохматые, не чесаные, бекающие и мэкающие родом с Костромы и прочей Смоленьщины утырки с МИДа. Зеркаль надо срочно назначить и выгнать всех с брежневских времён там окопавшихся с детьми. внуками, няньками, секретутками-проституками, гомосеками с лесопросеки! Можно и Марину Ставнийчук. Можно Климпуш-Цинсадце. Девок надо проталкивать---они у нас не только умные, а и красивые и сами себе на уме. Но предполагаю какое те чмо с морозу босиком голое ходило. Как же надоели все эти сиволапые.
 показати весь коментар
 
Дело в том что у ***** ситуация дома меняется, на истерии против всего мира баллы уже не заработаеш, всё больше лишнехромосомных начинает подозревать что ***** тронулся, он меняет стратегию, теперь ***** снова "всех переиграл"....с донбаса вполне может это чмо уйти чтоб вернуться в престижный клуб g7.
 показати весь коментар
 
 
Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что публичная риторика президента Владимира Зеленского и его команды играют на руку агрессору РФ и Владимиру Путину.
Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон считают, что Россию нужно вернуть в клуб мировых держав G-8, пишет "Обозреватель".

Главные слова были произнесены, но они ничем не оговариваются.

У меня есть простое объяснение этому. По-моему, подтверждается то, о чем я говорю в течении последних двух месяцев.
Если новое руководство Украины и президент Владимир Зеленский в центре своей избирательной кампании поставили обвинения политических оппонентов, что это партия войны и нам нужно говорить с нашими братьями, такими же украинцами по другую сторону, тогда чего же вы хотите ожидать от западных партнеров?
Такая постановка вопроса, как у нынешней украинской власти, была оскорбительна не только для Украины. По существу, она повторяла весь кремлевский нарратив: что никакой войны с Россией нет, а есть, мол, гражданская война, а эта партия войны, которая 5 лет находилась у власти, эту войну развязала.
Такими месседжами Зеленский поставил себя в идиотское и позорное положение. Говоря о партии войны, задумывались ли идеологи предвыборной кампании, в какое положение они поставили того же Макрона и Меркель? И вообще всех людей на Западе, которые поддерживали Украину.

https://www.dialog.ua/ukraine/187309_1566472792
 показати весь коментар
 
 
а ты поменьше интересуйся кацапскими сми.
 показати весь коментар
 
Кацапские СМИ меня меньше всего волнуют, меня волнует судьба Украины
 показати весь коментар
 
НОВОСТИ от ЕС

Европейският съюз е против всякакво безусловно предложение към Русия да се върне в клуба на най-развитите световни икономики - Г-7. Така отговори на идеята на американския президент Доналд Тръмп висш служител на блока!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору