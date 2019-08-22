 Джонсон запевнив Зеленського, що на саміті G7 підтвердить свою позицію щодо несвоєчасності повернення РФ у "Велику сімку", - Офіс президента

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Глава держави подякував Борису Джонсону за тверду та принципову позицію Великої Британії на підтримку України у світлі нещодавніх заяв про можливість повернення Росії до "Великої сімки".

Було наголошено на неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія систематично порушує норми міжнародного права та підриває європейську й світову безпеку.

Співрозмовники погодились, що в умовах агресії РФ, що триває в Україні, окупації Криму та невиконання Росією Мінських домовленостей неможливо говорити про повернення РФ на міжнародний майданчик, де вирішуються глобальні проблеми.

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Володимир Зеленський отримав запевнення, що така чітка позиція буде продемонстрована у ході чергового саміту "Сімки", який відбудеться 24-26 серпня у Франції.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон запросив Президента України відвідати Велику Британію з офіційним візитом.

Глава британського уряду також привітав Володимира Зеленського з Днем Незалежності та побажав успіхів і процвітання народові України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

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Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".