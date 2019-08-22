 Повчати українського президента може народ України, а не Маші з Уралмашу, - Ірина Геращенко про звернення МЗС РФ до Зеленського

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала обраний від "ЄС" нардеп Ірина Геращенко, коментуючи заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової з критикою пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму, передає Цензор.НЕТ.

"МЗС РФ нахамило Зеленському. Оперативно нахамили, не чекали не те що кілька днів, а навіть кілька годин не чекали. Їхнє "чекаємо від вас сигналу" це - "чекаємо від вас капітуляції". Що тут можна сказати? Нехай МЗС РФ дає поради Путіну, а не президенту України. Не треба повчати українського президента. Це може робити народ України і українська опозиція, а не Маші з Уралмашу. І ми чекаємо від Путіна не сигналів, а дій. Звільнення заручників, повернення Донбасу і Криму", - заявила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму "безглуздим набором літер"

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8". У відповідь Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму "безглуздим набором літер".