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 Політика України
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Все про:Геращенко Ірина (918) Зеленський (2446) Захарова (163)

 Повчати українського президента може народ України, а не Маші з Уралмашу, - Ірина Геращенко про звернення МЗС РФ до Зеленського

Повчати і критикувати президента України може лише український народ, а не чиновники РФ.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала обраний від "ЄС" нардеп Ірина Геращенко, коментуючи заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової з критикою пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму, передає Цензор.НЕТ.

"МЗС РФ нахамило Зеленському. Оперативно нахамили, не чекали не те що кілька днів, а навіть кілька годин не чекали. Їхнє "чекаємо від вас сигналу" це - "чекаємо від вас капітуляції". Що тут можна сказати? Нехай МЗС РФ дає поради Путіну, а не президенту України. Не треба повчати українського президента. Це може робити народ України і українська опозиція, а не Маші з Уралмашу. І ми чекаємо від Путіна не сигналів, а дій. Звільнення заручників, повернення Донбасу і Криму", - заявила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму "безглуздим набором літер"

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8". У відповідь Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму "безглуздим набором літер".

Повчати українського президента може народ України, а не Маші з Уралмашу, - Ірина Геращенко про звернення МЗС РФ до Зеленського 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144215
 
   
 Топ коментарі
 
Речь об Украине, в первую очередь.... Поучать украинского президента может народ Украины, а не Маши с Уралмаша, - Ирина Геращенко об обращении МИД РФ к Зеленскому - Цензор.НЕТ 5331 И ответила Ирина правильно Захеровой... Поучать украинского президента может народ Украины, а не Маши с Уралмаша, - Ирина Геращенко об обращении МИД РФ к Зеленскому - Цензор.НЕТ 3139
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зебилы растроились: Геращенко обломала сигнал путину...
Кстати, зебилы, а ГДЕ реакция шмаркли на предложение вернуть рашук в г7..? Поучать украинского президента может народ Украины, а не Маши с Уралмаша, - Ирина Геращенко об обращении МИД РФ к Зеленскому - Цензор.НЕТ 8714 шмаркля уже стал на колени... "отреагировать"?))
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все правильно написала....
Каким бы не был недоразумением наш преЗедент пи-дить его ногами имеет право только народ Украины... - свинособакам на московии следует заткнуться...
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Не надо поучать украинского президента. Это может делать народ Украины и украинская оппозиция, Источник: https://censor.net.ua/n3144215
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Насчет оппозиции как то размыто . Может проукраинской оппозиции.
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Это она скромно на себя намекала. Ну, чтоб не забыли.
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а в принципе, Машка против Ирки - єто біло бі рейтинговое зрелище...
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вчіться порохоботи, Ірка -флюгер проводить мастер-клас )))
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ну хоч в когось же ж мають бути яйця! Як їх немає в зеленої шмарклі, то доводиться українським жінкам політикам відстоювати честь Президента України.
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Раздвинула ножки,Ирок
-видать у Петруши-болток.
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в тебе сексуальна дієта чи вимушене голодування, пов"язане з віком, га, стьопа?? Шо ти всюти тицяєш свої дебілкуваті жарти? Ти прямо як зеленський в Юрмалі, якийсь "озабочєний".
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Дідоводів зачіпає?Так не всіж Пітер-расси з бовтками-є й такі,що на захерових кидаються,а ревнивим Ірусям,що робити?
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"..Иван Васильевич, когда вы говорите, впечатление такое, что вы бредите.." (-с)
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вот какие кадры пишут нам из ленинградской области , просто Нобелевский лауреат в области литературы
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Лахта се...е свідомо на Зелю,а порохоботів ще можна вилікувати-доведено Ірусею!
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жінки дуже добре знають, як добитись позитивного результату в будь-якій справі )))
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Таки правда,що у Зелохторату проблеми з розумом.Яким це боком Ірка флюгер?Вона поставила на місце кацапську драну козу,яка посміла мекнути на Україну.Саме на Україну,в особі того недолугого Зеледента.Чи треба було радіти й підгавкувати кремлівській засмальцованій хвойді?З беніною шмарклею ми самі розберемося,без кацапських хвойд.Вони нехай своє плюгаве ботоксне недорозуміння вчать жити і не гавкають в наш бік
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Олічка в ніпанятках ? Ірка новому хазяїну лизнула для "провєркі связі" )))
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Зразу видно,що без хазяїна ви собі життя не уявляєте.Таке поняття,як честь країни вам не зрозуміле.Цар ваше всьо
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в методичке ********** написали вчера что " побег Порошенко не удался " , читайте внимательно новости , а то уволят и на Донбасс отправят в виде мяса
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Ириша оказывается не б.... а учительница. И поучает нашего президента.
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ти не всі літери ще засвоїв у своєму першому класі, в якому сидиш вже п"ятий рік підряд? Де вона "поучает вашего президента"?
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Геращенко за типом поведінки нічим від Захарової не відрізняється - та ж сама Маша тільки "наша". Повчати українського президента може народ України, а не Маші з Уралмашу, - Ірина Геращенко про звернення МЗС РФ до Зеленського - Цензор.НЕТ 8501
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Хорошо сказала Машке и медведям, но от хутина мы дождёмся три зелёных свистка, а не возвращение Крыма и дамбаса. Оно ими скорее подавится, чем отдаст.
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хоч Геращенко відповіла. Бо шмаркля мовчить, ковтає, і знову мовчить (((( В Україні зараз кастрований президент, тобто, без яєць. Від слова зовсім !
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Ірунчик молодець, порохобот звісно, але та хвороба виліковна (не для всіх, є важкі дуже).
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особливо коли від корита можуть відігнати )))
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Вот таких людей как Геращенко надо ставить прессекретарями , президента и МИДа .. Иришка "за словом в карман не полезет" ,, заткнёт рот любой кремлёвской шлюхе .. Не то шо Мендель - шмендель . .
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напиши предложение в Офис Президента, кули ты тут пишешь
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Я пишу там где хочу Повчати українського президента може народ України, а не Маші з Уралмашу, - Ірина Геращенко про звернення МЗС РФ до Зеленського - Цензор.НЕТ 6393 .. А в охвисе предзыдента очень докуя вумных людей . Мои рекомендации им не нужны . Повчати українського президента може народ України, а не Маші з Уралмашу, - Ірина Геращенко про звернення МЗС РФ до Зеленського - Цензор.НЕТ 8513 .
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А себе вона до кого відносить?... цікаво...
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Поучать Президента не может никто...Высказывать свою точку зрения,Согласие,не согласие с проводимой политикой...Но не поучать!
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Обращаюсь к адекватным участникам форума, всех хамов и тех кто разводит срачь не зависимо от их политической точки зрения ложить в спам ,нужно помочь модераторам,форум должен быть цивилизованным Украина не дикое государство и нас читают за границей во многих странах, в том числе и враг
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Это правильно и нормально бо общий враг для Украины номер один и не является хамством . Плохо когда участники земляки с друг другом срутся из за политиканов Повчати українського президента може народ України, а не Маші з Уралмашу, - Ірина Геращенко про звернення МЗС РФ до Зеленського - Цензор.НЕТ 911 и готовы друг друга поубивать
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"Руководство Уралмаша выражает протест и возмущение беспардонным сравнением любых своих сотрудников с Захаровой" Повчати українського президента може народ України, а не Маші з Уралмашу, - Ірина Геращенко про звернення МЗС РФ до Зеленського - Цензор.НЕТ 4316
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Запоребриковые свиньи 🐷 идите лесом
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Ирина будет достойным президентом, даст такую фору засидевшемся в Европе политиканам, что те аж под пригнет. И не спорте даже, на данный момент всё указывает что зебил плохо поддаётся обучению быть хорошим бандеровцем, значит не долго осталось булавой махать.
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