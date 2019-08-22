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Все про:Путін (10441) Росія (19432) Фінляндія (135) Донбас (12812)

 "Реалізуються практичні ініціативи", - президенти Фінляндії та Росії Нііністе і Путін обговорили ситуацію в Україні

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що підтримуватиме практичні ініціативи, спрямовані на врегулювання конфлікту на Донбасі.

Президент Фінляндії Саулі Нііністе і президент РФ Володимир Путін під час зустрічі в Гельсінкі 21 серпня обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це Нііністе заявив на брифінгу після переговорів, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми встигли поговорити трохи про Україну. Я збираюся туди з візитом через кілька тижнів. Наскільки мені стало зрозуміло, реалізуються практичні ініціативи, робота практично здійснюється, зі свого боку я, звичайно, сприятиму, підтримуватиму такий розвиток", - сказав Нііністе.

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Нагадаємо, раніше ситуацію в Україні з Путіним обговорював президент Франції Емманюель Макрон. Серед іншого, він висловив сподівання, що вдасться знайти нову динаміку у врегулюванні ситуації на Донбасі.

А глава МЗС Німеччини Гайко Маас, вирушаючи до Москви на переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, заявив, що "Нарешті знову з'явилася надія на світло в кінці тунелю" в ситуації стосовно Донбасу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144212
 
 
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кому кому, а финам знакомы сссровские инициативы.
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а когда, могу ли узнать, ты был в Финляндии крайний раз??? У них, если для тебя секрет, до сих пор памятники членину стоят. И я видел на одном из предприятий профиль мужа крупской в инкрустации карельской березой... Финляндия, как то ласковое теля, никогда с лаптестаном отношений не прерывала...
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в прошлом годе. но я не делаю поспешных выводов из установленных памятников. в тегеране, например и сралина улица есть, но государство , отнюдь не коммунистическое
у людей высокой культуры не валят все памятники с приходом новой власти, их иногда оставляют как напоминание о трагических событиях.
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то фюрера не куда не приглашали - а как только зеленский стал презом - на тебе - совпадение?
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Обсуждают без Украины,новая фишка Зе нанотехнологии
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"Ситуация" в Украине только одна. В нарушение международных и межгосударственных договоров. РФ подло, без объявления войны напала на Украину, использовав трудное внутриполитическое состояние. Оккупировала Крым и Севастополь и объявила об их аннексии. Потом развязала войну на Востоке Украины и оккупировала половину Донбасса, продолжает их удерживать и ведет систематические обстрелы украинской территории с человеческими жертвами. Фактически блокировала Украине вход- выход из Азовского моря, препятствует судоходству в Черном море. Производит захват заложников в Крыму и на Донбассе включая международные воды. Не выполняет требований международных судов, трибуналов . Не ответила за сбитый пассажирский Боинг и за отравление в Лондоне. " Ситуация" блин горелый. Финляндия эту ситуацию вкусила в 1939, когда СССР объявила что коварная Финляндия без причинно открыла огонь по советской территории, в результате чего СССР начал агрессию против Финляндии. Тоже "ситуация". Как тошно смотреть и слушать "кривляния" политиков запада. "Ситуация".
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Если напала, то надо объявлять войну и сражаться а не тогрговать с ахрессором. Вон , те же чеченцы , ни на какое ЯО РФ не ссылались а просто бились не на жизнь а на смерть. Да и финны в своё время ...
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Дайте угадаю - "во всем виноват Зеленский"?!
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Всі , кому не лінь, обговорюють Україну без України...така нова реальність правління клоуна...
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"Осуществляются практические инициативы" куйла в Украине ,сообщило фину рашистское куйло
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