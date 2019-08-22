 "Реалізуються практичні ініціативи", - президенти Фінляндії та Росії Нііністе і Путін обговорили ситуацію в Україні

Президент Фінляндії Саулі Нііністе і президент РФ Володимир Путін під час зустрічі в Гельсінкі 21 серпня обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це Нііністе заявив на брифінгу після переговорів, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми встигли поговорити трохи про Україну. Я збираюся туди з візитом через кілька тижнів. Наскільки мені стало зрозуміло, реалізуються практичні ініціативи, робота практично здійснюється, зі свого боку я, звичайно, сприятиму, підтримуватиму такий розвиток", - сказав Нііністе.

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Нагадаємо, раніше ситуацію в Україні з Путіним обговорював президент Франції Емманюель Макрон. Серед іншого, він висловив сподівання, що вдасться знайти нову динаміку у врегулюванні ситуації на Донбасі.

А глава МЗС Німеччини Гайко Маас, вирушаючи до Москви на переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, заявив, що "Нарешті знову з'явилася надія на світло в кінці тунелю" в ситуації стосовно Донбасу".