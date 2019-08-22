EN|RU|UK
Теми дня: Пожежа в готелі в Одесі Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Українські заручники в РФ Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  4819  20
Все про:адвокат (642) Кропивницький (153) вбивство (1882)

 Біля СІЗО в Кропивницькому розстріляли адвоката Олександра Іванова. Чоловік загинув на місці, - НААУ

Орієнтовно о 11:45 четверга в Кропивницького біля СІЗО №6 невідомі розстріляли з автоматичної зброї адвоката.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба  Національної Асоціації адвокатів України.

"Орієнтовно о 11:45 в Кропивницькому убитий адвокат Олександр Іванов. Вбивство сталося по вул. Куроп'ятникова біля СІЗО №6. Невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що місцеві ЗМІ повідомляють про ще одного постраждалого.

Читайте також: 23-річний військовослужбовець під дією амфетаміну застрелив сусіда по гуртожитку в Київській області. ФОТО (оновлено)

"Зараз на місці злочину працює слідча група", - сказано в повідомленні.

За даними видання CBNews, Олександр Іванов - колишній правоохоронець. Він працював на керівних посадах в обласному главку, зокрема заступником начальника ГУ НП в області по слідству. До цього був начальником Ленінського райвідділу в тоді ще  Кіровограді.

Біля СІЗО в Кропивницькому розстріляли адвоката Олександра Іванова. Чоловік загинув на місці, - НААУ 01

Фото з сайта CBNews

Як повідомляє ПервыйКриворожский, 22 серпня в Кривому Розі правоохоронці перейшли на посилений режим роботи у зв'язку з перестрілкою в місті Кропивницький. Є інформація, що підозрювані можуть перебувати в Кривому Розі.

Криворізькі правоохоронці працюють за планом "Сирена". Вони перевіряють автомобілі ВАЗ 2109. Саме на такому авто зникли зловмисники, які відкрили вогонь з вогнепальної зброї на вулиці в Кропивницькому. Як зазначає видання, злочинці можуть бути все ще озброєні.

Правоохоронці перевіряють авто, які підходять під орієнтування - у ВАЗ 2109 тоновані стекла.

Правоохоронці просять водіїв у Кривому Розі з розумінням поставитися до перевірок їхніх транспортних засобів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144211
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Підлога Маккартні. У Х**ла это гос политика, - Немцова показательно расстреляли под стенами Кремля.
 показати весь коментар
 
мабуть, цей аферюга, взяв хороший аванс і ні чорта не зробив..... і другу половину суми клієнт витратив на кілера
 показати весь коментар
 
 
Значит работал по схеме Грымчака, а хорошей крыши не имел.
 показати весь коментар
 
Та он из высокопоставленных ментов. Ноги оттуда могут расти
 показати весь коментар
 
та й хєр з ним.... думаю - заслужив товарісч іванов
 показати весь коментар
 
Очень возможно
особенно, если адвокат из бывших
его всегда, по Фрейду, тянет обратно
очень часто адвокат это второй прокурор в деле
а еще был у меня случай, когда адвокат приходил к тебе, слушал твои вопросы по делу, а потом сидел у Ответчика
 показати весь коментар
 
 
Я не до понял . приходил какой то адвокат или тот с которым вы заключили договор ?
 показати весь коментар
 
Модераторы, измените заголовок. Вы смысл потеряли. Правильно хотя бы так: "Возле СИЗО в Кропивницком был расстрелян адвокат Александр Иванов".
 показати весь коментар
 
А что не так? Или просто пумничать слегка нужно?
 показати весь коментар
 
Чоловіка розстріляли з червоного ВАЗ-2109 близько 11:40 сьогодні, 22 серпня. Зловмисник утік з місця злочину.Загиблий - місцевий адвокат, колишній правоохоронець Олександр Іванов. Він працював на керівних посадах в обласному главку, зокрема заступником начальника ГУ НП в області зі слідства. До цього був начальником Ленінського райвідділу в тоді ще Кіровограді.
 показати весь коментар
 
 
редчайшее явление, даже аблакатов у лиц мерзских и непрятных
ялынкович,
олесь с дехтяривской
не стреляли.
видать денек взял, а поступил как мертвечук со стусом
 показати весь коментар
 
 
Вспомнить хотя бы адвоката Зайцевой из Харькова, которая требует за убийство 6 человек 5 условно для своей подзащитной.
 показати весь коментар
 
Адвокаты в условиях коррумпированной Украины просто паразиты.
 показати весь коментар
 
 
Расстреляли в Кропивницком.........а "Правоохранители просят водителей в Кривом Роге с пониманием отнестись к проверкам их транспортных"
средств.Источник: https://censor.net.ua/n3144211

Нормально
 показати весь коментар
 
значить, мають наводку, хто саме стріляв
 показати весь коментар
 
Добро пожаловать в 90-ые, это только начало
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору