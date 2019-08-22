 За незалежність України проголосували б 89% жителів країни, як у 1991 році, - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. Про це повідомила на пресконференції в четвер, 22 серпня, директорка фонду Ірина Бекешкіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якби референдум щодо незалежності був проведений зараз, він був би виграний з великим рахунком. За нашими даними, серед тих, хто визначився зі своєю думкою, майже 90% проголосували б "за", - сказала Бекешкіна.

За її словами, такий високий показник спостерігався лише 1991 року - тоді опитування проводилося напередодні референдуму.

За результатами дослідження, для майже 70% опитаних День Незалежності України є державним святом, для 23% - це просто вихідний день, і лише 4% українців вважають цей день історичною помилкою. День Незалежності як державне свято найбільше сприймають у Центральному (77%) та Західному (75%) регіонах, дещо менше на Півдні (58%) та Сході (60%).

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Водночас, при відповіді на запитання про те, чого було більше за період незалежності - позитивного чи негативного, думки розділилися: 26% респондентів бачать більше позитиву, 23% - негативу, а більшість - 46% - схиляється до думки, що було порівну позитивного й негативного.

Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 серпня 2019 року. Опитування проводилося в 103 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилося тільки на територіях, які контролюються Україною.

Усього було опитано 2040 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.