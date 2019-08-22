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 Суспільство
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Все про:День Незалежності (254) опитування (394) Бекешкіна (37)

 За незалежність України проголосували б 89% жителів країни, як у 1991 році, - опитування

Якби референдум про незалежність України відбувався зараз, 89% його учасників проголосували б за. Такий високий показник був тільки в 1991 році, коли насправді пройшов референдум.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. Про це повідомила на пресконференції в четвер, 22 серпня, директорка фонду Ірина Бекешкіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якби референдум щодо незалежності був проведений зараз, він був би виграний з великим рахунком. За нашими даними, серед тих, хто визначився зі своєю думкою, майже 90% проголосували б "за", - сказала Бекешкіна.

За її словами, такий високий показник спостерігався лише 1991 року - тоді опитування проводилося напередодні референдуму.

За результатами дослідження, для майже 70% опитаних День Незалежності України є державним святом, для 23% - це просто вихідний день, і лише 4% українців вважають цей день історичною помилкою. День Незалежності як державне свято найбільше сприймають у Центральному (77%) та Західному (75%) регіонах, дещо менше на Півдні (58%) та Сході (60%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Водночас, при відповіді на запитання про те, чого було більше за період незалежності - позитивного чи негативного, думки розділилися: 26% респондентів бачать більше позитиву, 23% - негативу, а більшість - 46% - схиляється до думки, що було порівну позитивного й негативного.

Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 серпня 2019 року. Опитування проводилося в 103 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилося тільки на територіях, які контролюються Україною.

Усього було опитано 2040 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144208
 
   
 Топ коментарі
 
Ти дивись - а петіні прихильники з тутешнього форуму після 21-го квітня репетують, що 73 відсотки мешканців України мріють про крило москви та тайожний союз.. Невже брешуть?
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Это твоя субъективное порохоботское умозаключение.
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Странное совпадение: 11% голосовали за Пэтю и 11% ненавидят лютой ненавистью Украину и граждан Украины....
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думаете 73% зебилов хотят независимости, а не в лоно росиси? ахаха, наивные За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос - Цензор.НЕТ 4056
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такой опрос ничего бы не отобразил .. его просто можно из воздуха взять ..
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Это твоя субъективное порохоботское умозаключение.
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Странное совпадение: 11% голосовали за Пэтю и 11% ненавидят лютой ненавистью Украину и граждан Украины....
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8% за Петра
11% получилося , бо ше 3% шаріків додалося
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По-вашему, во Львовской области больше всего Украину ненавидят?
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так, це ті 10-12% ворогів. яких треба знищити вони як лакмус світяться в усіх стат даних.
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Да вы простите, не сполна разумны! видно этим и гордитесь...
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реально 90% голосовало бы за руский мир !
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Причем, все они голосовали за петю и за ЕС.
А все остальные - сепары!
Да, порохоботы?
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тока петя, шоколадный моисей, вывел бы украинцев в светлое будущее.....
ну тех, кто не свалил бы устав от его тошнотворных речей и гнусных дел
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Ти дивись - а петіні прихильники з тутешнього форуму після 21-го квітня репетують, що 73 відсотки мешканців України мріють про крило москви та тайожний союз.. Невже брешуть?
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Бирюков сказал, что педроты ********** побрехать.
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73% проголосовали за блазня-новомалоросса.
Просто он забыл им об этом сказать. За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос - Цензор.НЕТ 1856
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Мабуть , те ж саме, що і з прогнозами букмекерських контор від петіних прихильників перед 31-им березня..
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Ну как что ЭТО вещало что по сто будет после выборов, значит наверное сто.
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А ще вони репетують, що 73% з тих, хто прийшов на вибори, голосували за президента, що живе в хрущовці і їзде на роботу без кортежу і на велосипеді... За незалежність України проголосували б 89% жителів країни, як у 1991 році, - опитування - Цензор.НЕТ 8687
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с учётом сваливших крысчан и лугандонцев, мож и 89%.....
но ваты и совкодрочеров и щас хватает
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И кто ж те самые 11%? За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос - Цензор.НЕТ 4005 Часом не те представители тех самых 11%, которые тут всех остальных граждан Украины "зебилами" и "малоросами" обзывают?За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос - Цензор.НЕТ 8572
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Смотря за незасимость от кого. Вот если от Польши, то тогда все не однозначно.
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Не совсем так. По логике катсапов, если в Польше там все наши люди, то мы теперь обязаны туда будем ввести войска, если там начнут притеснять украинцев За незалежність України проголосували б 89% жителів країни, як у 1991 році, - опитування - Цензор.НЕТ 4877
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A по итогам парламентских выборов, за независимость проголосовали только 8%.
Кому же верить ? За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос - Цензор.НЕТ 1396
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За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос - Цензор.НЕТ 3629 Типичный соеголовый порохобот.
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Петики, верьте методичкам. Они не обманывают.
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стільки часу було змарновано..( бо бидло-еліта усе не могла нажертися..а нам розповідали різні казочки..хто про патріотизм, хто про "руцкій мір"..а тепер достатньо подивитися де (колись голозаді) поляки, а де ми..(
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за независимость от мозгов
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"ваты" и "настальгирующих по совку" конечно еще хватает, НО результат опроса обнадеживающий.......... За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос - Цензор.НЕТ 5698
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отрезали 9 млн донбасят и 2 млн крымчан, и получилось 89%
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По моим расчётам 93% за Независимость. Бекешкина ошибла-с.
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Толи не вкурил, или не понял соль вопроса. Да откуда такая убого-заниженая гражданская позиция-планка??? Да что за бред сивого мерина даже сдуру говорить на 29 году НЕЗАВИСИМОСТИ страны сколько бы сейчас проголосовало за эту самую НЕЗАВИСИМОСТЬ??? И тем более сравнивать того что не произошло---с тем что давно произошло! та сдавайтесь пукину конюхи подзаборные!
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какая независимость????????????????????????командуют ВСЕ кому не лень, вон только сорос что с супрунихой творят
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"Квартал 95" попрощався з Юзіком... тьы здеся За незалежність України проголосували б 89% жителів країни, як у 1991 році, - опитування - Цензор.НЕТ 2715
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Специально для всех ватников, которые трутся тут под украинскими (американскими, немецкими и другими) флагами и обсуждают Украину, задаю вопрос:
Ватопитеки, как там дела в Северодвинске, как пожары в Сибири и затопления на Дальнем Востоке?
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мвф заставляет землю продать и тарифы подымать, чтоб народ извести до 10 миллионов выживших рабов
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У вас в лаптестане из рабства и не вылазили. Даже без МВФ,
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свобода страшная у нас, свободны от денег, как трусы без резинки, нищие и ограбленные демократической независимой властью, ниже уровня самых отсталых африканских стран
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Это видать с перепугу от того, что творит зекоманда во внешней политке.
Страшно стало от того, что Украина может быстро потерять независимость
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Можливо вже досить брехні мінстеця розводити?
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Тому, що це їх мантра. Ви начебто людина розумна та порядна і не повинні їх паскудства писати.
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Народ, який взяв до рук зброю, в ярмо вже не повернеться
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Я надіюсь , шо і не дозволить це зробити будь-якій владі
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Із цим вже важче. 28 років як раз протилежне- приводимо до влади духовно і морально хворих "лідерів" - кремлівських прихвостнів, олігархів-бандюків та їхніх холуїв, а потім дивуємося чому все так погано
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Так не приводите. А вообще это процесс. Будут черные и белые полосы. Будет менятся и народ и власть. Главное не сдать свои рубежи.
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Помним, не забыли. Согласны ли вы на независимость Украины в составе Советского Союза???
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1 надо не скромничать, а подчеркнуть: за независимость от кацапской кодльі
тогда многим станет понятнее от чего независимость, ато некоторые думают независимость от денег и зависимость от работы
2. в первом референдуме не было и намека, что дорвавшаяся до власти банда нас всех сделает электоратом
3 некотрые утверждают, что кое=кто хочет взад в ссср, не понимая того, что это практически невозможно.... даже в самой сссристой стране-- есть царь, он сказочно богат, правда народ его как был быдлом так и остался.
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А хіба російський телевізор бреше? Ті "нєкоториє" вважають, що це лише в Україні капіталізм, а в Росіюшці - соціалізм, СиРиСеР та ковбаса по 2.20. Так телевізор каже, а він ніколи не бреше!
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не знаю, практично не дивлюсь, а тим паче ворожий. алеж капыталізьм у нас який ссучений
і питання не в ціні ковбаси, а в безнаказаному ступені вкраденого і продовження цієї гри в наперстки
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Какой то безумно бредовый опрос с направлением на госизмену.
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за то что сделали со страной и народом, назвавши независимостью- никто бы не проголосовал
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Все нормально, а было бы намного лучше, если бы под боком не был агрессивный сосед.
Но сдаваться нельзя. Когда-нибудь и раша перебесится
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ЛУЧШЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЮБОГО НАРОДА - ЄТО ТО, КОТОРОЕ СОХРАНИЛО ЕГО КАК ЦЕЛОЕ. Монтень М.

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Брехня. Ваты(30% пенсов плюс вояки ,служившие в СССР в большинстве,плюс население промки Мариуполь,Запорожье,Николаев,Харьков и до.) Ватанов и перекрашенных вышеватников как раз эти 89%. Так что СССР сейчас образовался легко.
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Как было, так и есть. Прогресса никакого не наблюдается, ни в чем. Постоянная ходьба по кругу из граблей.
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