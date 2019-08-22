 За незалежність України проголосували б 89% жителів країни, як у 1991 році, - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. Про це повідомила на пресконференції в четвер, 22 серпня, директорка фонду Ірина Бекешкіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Якби референдум щодо незалежності був проведений зараз, він був би виграний з великим рахунком. За нашими даними, серед тих, хто визначився зі своєю думкою, майже 90% проголосували б "за", - сказала Бекешкіна.
За її словами, такий високий показник спостерігався лише 1991 року - тоді опитування проводилося напередодні референдуму.
За результатами дослідження, для майже 70% опитаних День Незалежності України є державним святом, для 23% - це просто вихідний день, і лише 4% українців вважають цей день історичною помилкою. День Незалежності як державне свято найбільше сприймають у Центральному (77%) та Західному (75%) регіонах, дещо менше на Півдні (58%) та Сході (60%).
Водночас, при відповіді на запитання про те, чого було більше за період незалежності - позитивного чи негативного, думки розділилися: 26% респондентів бачать більше позитиву, 23% - негативу, а більшість - 46% - схиляється до думки, що було порівну позитивного й негативного.
Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 серпня 2019 року. Опитування проводилося в 103 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилося тільки на територіях, які контролюються Україною.
Усього було опитано 2040 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Зеленский об украинцах: Нас - 65 миллионов
11% получилося , бо ше 3% шаріків додалося
А все остальные - сепары!
Да, порохоботы?
ну тех, кто не свалил бы устав от его тошнотворных речей и гнусных дел
Просто он забыл им об этом сказать.
но ваты и совкодрочеров и щас хватает
Кому же верить ?
Ватопитеки, как там дела в Северодвинске, как пожары в Сибири и затопления на Дальнем Востоке?
Страшно стало от того, что Украина может быстро потерять независимость
тогда многим станет понятнее от чего независимость, ато некоторые думают независимость от денег и зависимость от работы
2. в первом референдуме не было и намека, что дорвавшаяся до власти банда нас всех сделает электоратом
3 некотрые утверждают, что кое=кто хочет взад в ссср, не понимая того, что это практически невозможно.... даже в самой сссристой стране-- есть царь, он сказочно богат, правда народ его как был быдлом так и остался.
і питання не в ціні ковбаси, а в безнаказаному ступені вкраденого і продовження цієї гри в наперстки
Но сдаваться нельзя. Когда-нибудь и раша перебесится