 Українські воїни придушили ворожий вогонь на Донбасі, застосувавши піхотне озброєння, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це в ході традиційного брифінгу повідомив речник відомства Олександр Мотузяник.

За його словами, противник двічі порушив режим припинення вогню на луганському напрямку і тричі - на донецькому.

"Так, вже з перших хвилин нової доби російсько-окупаційні війська відкрили прицільний вогонь у бік наших позицій біля Водяного, Новотроїцького та Богданівки. В усіх трьох випадках окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

В подальшому ворожий вогонь було придушено силами українських військ, які застосували піхотну зброю.

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Далі, о п’ятій ранку ворог бив з гранатометів та стрілецької зброї в районі Новолуганського та Зайцевого. Вогонь вівся зі сторони н.п. Доломітне та Гольмівський. Наші захисники відповіли противнику прицільним вогнем з чергових вогневих засобів, знову ж таки не застосовуючи заборонену зброю", - повідомив він.

Разом з тим Мотузяник повідомив, що станом на зараз ситуація стабілізувалася, і продовжує перебувати під повним контролем українських військ.

"Бойових втрат у лавах Об'єднаних сил з початку поточної доби немає", - додав спікер Міноборони.