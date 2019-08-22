EN|RU|UK
Теми дня: Пожежа в готелі в Одесі Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Українські заручники в РФ Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  1282  12
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2738) обстріл (5439) Донбас (12812) Мотузяник (272) операція Об'єднаних сил (1500)

 Українські воїни придушили ворожий вогонь на Донбасі, застосувавши піхотне озброєння, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення операції ОС зафіксовано п'ять ворожих збройних провокацій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це в ході традиційного брифінгу повідомив речник відомства Олександр Мотузяник.

За його словами, противник двічі порушив режим припинення вогню на луганському напрямку і тричі - на донецькому.

"Так, вже з перших хвилин нової доби російсько-окупаційні війська відкрили прицільний вогонь у бік наших позицій біля Водяного, Новотроїцького та Богданівки. В усіх трьох випадках окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

В подальшому ворожий вогонь було придушено силами українських військ, які застосували піхотну зброю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог підсилює передову снайперськими парами з метою завдання втрат особовому складу ОС, - розвідка

Далі, о п’ятій ранку ворог бив з гранатометів та стрілецької зброї в районі Новолуганського та Зайцевого. Вогонь вівся зі сторони н.п. Доломітне та Гольмівський. Наші захисники відповіли противнику прицільним вогнем з чергових вогневих засобів, знову ж таки не застосовуючи заборонену зброю", - повідомив він.

Разом з тим Мотузяник повідомив, що станом на зараз ситуація стабілізувалася, і продовжує перебувати під повним контролем українських військ.

"Бойових втрат у лавах Об'єднаних сил з початку поточної доби немає", - додав спікер Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144206
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Молодцы конечно, что подавили. НО нужно было утилизировать орков по полной программе, забив на указ гавнокоммандующего клована перестать стрелять!!!
 показати весь коментар
 
 
пороХНЯ- бреХНЯ. не было такого приказа "не стрелять". за такую брехню надо избивать
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины. "При составлении соглашения о введении в районе боевых действий в Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня. Такое заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма в Минске 5 июня."
 показати весь коментар
 
 
Погугли адрес ближайшего к тебе военкомата, там дадут автомат - и поедешь утилизировать вопреки приказам Главкома.
 показати весь коментар
 
Тоже самое можешь сделать в свою сторону. Но ты же, зебил, жим-жим?)
 показати весь коментар
 
вражеский огонь был подавлен силами украинских войск (с)

-----------------------------------------------------------
ну и славненько........... Украинские воины подавили вражеский огонь на Донбассе, применив пехотное вооружение, - Минобороны - Цензор.НЕТ 671
 показати весь коментар
 
 
ну вот! уже прэлэстнее...во-первых что все целы, а во-вторых что огрызнулись!!!
спасибо! и что живые и что боевые, вы наши!!!
 показати весь коментар
 
 
Росийские боевики постоянно в своих СМИ говорят про Украину *территория временно подконтрольная Киеву*. Неужели не понятно что с такими тварями о чем то оговариваться бессмысленно и у них цель не прекратить войну а захватить всю Украину. Они подлежат только уничтожению.
 показати весь коментар
 
 
А у нас СМИ хоть бы начали говорить и писать "на россии". У кацапов знатно подгорает от таких деталей. Но увы..
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору