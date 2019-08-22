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 Політика України, За кордоном
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Все про:G-7 (169) моряки (694) Росія (19432) політв'язні (994) Зеркаль (183)

 Росія торгується за повернення в G7, використовуючи наших моряків та інших політв'язнів, - Зеркаль

Повернення українських військовополонених моряків та інших політв'язнів є предметом торгу за повернення Росії в G7.

Про це повідомила "5 каналу" заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що українське посольство в Росії готове в будь-який момент включитися в процес звільнення в'язнів Кремля, але, за словами дипломата, станом на вечір середи ніякої офіційної інформації російська сторона не надала.

"Розмова - на рівні президентів. І це питання знаків і кроків. Якщо сьогодні пролунали заяви про те, що президент Трамп і президент Макрон розглядають можливість повернення Росії до клубу великих держав, то звичайно, це вимагає від президента Путіна також якихось кроків, про які йшлося на зустрічах з президентом Трампом або президентом Макроном. І повернення наших політв'язнів і моряків, звичайно, завжди обговорюється на всіх політичних рівнях", - сказала Зеркаль.

.Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму "безглуздим набором літер"

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресора потрібно примусити поважати світовий порядок, - у посольстві України в США стурбовані можливістю повернення РФ у G7

Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144204
 
 
 Топ коментарі
 
При Порохе никто не даже не думал возвращать рассею в G7 , в ПАСЕ , снимать санкции. Спасибо зебилы за международную политику Россия торгуется за возвращение в G7, используя наших моряков и других политзаключенных, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5556
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https://www.youtube.com/watch?v=M4oTZNlSyaM

Удлинение кортежа Зеленского и Вопрос на четыре тысячи, или "разве может депутат из "слуги народа" прожить на 50 тысяч гривен? Нет, это очеееень мало!" :D
или о том, почему кортеж шмаркли удлинился с 7 до 26 машин!
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При Порохе никто не даже не думал возвращать рассею в G7 , в ПАСЕ , снимать санкции. Спасибо зебилы за международную политику
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https://www.youtube.com/watch?v=M4oTZNlSyaM

Удлинение кортежа Зеленского и Вопрос на четыре тысячи, или "разве может депутат из "слуги народа" прожить на 50 тысяч гривен? Нет, это очеееень мало!" :D
или о том, почему кортеж шмаркли удлинился с 7 до 26 машин!
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учителей, сделали - мягко говоря.. И не только с обещанными 4000 евро, но еще и с повышением зп: ОП шмаркли хочет уволить часть учителей, сократить старшие классы и закрыть часть школ, со 100% увольнением учителей-пенсионеров😂
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Да это понятно; "Зекоманда" рассматривает Украину лишь как территорию для доения.
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эээээ, не бреши! 4000 дольцкв, не евро... Сегодня это 1 ойро : 1.107 д. США
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та нет... он народу служит...как простой людин требую для каждого простолюдина простой людинский кортеж...а то, на тебе...слуга в автивке с кортежем, а училка на нищенские 4000 ю.с.д.
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вот не нужно...
при порошенко уже появились первые признаки снятия санкций и возвращение рашки....- причина, его же заигрывание с рашкой - торговля, без.виз. транспортное сообщения, дип.отношения в полный рост... и тд....
Избрание простым наридом Клоуна - марионетки во время войны, обрушило в Мире уважение к украинскому народу и просто ускорило процессы ....
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тенденції окреслились ще 2016 року..
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возможно..., когда увидели что Украина склонна искать компромиссы с агрессором.., то есть будет готова рано или поздно к капитуляции.., зафиксировав на вечно и границы без Крыма и все остальное...
А выборы в презики чела с руського мира убедил Запад, что и народ не против....
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хз..
ось що дуже і дуже дипломатично писав у 2016 директор міжнародної організації "Євроазійська демократична ініціатива"..
"Президент Порошенко вміло апелює до західної думки у своїх виступах у США, ЄС. Але настає момент, коли його заклики підтримати Україну стають схожі на дії хлопчика, який кричав про вовка. Його перестають слу­хати. Постійно говорить: Україна бореться не лише за свою незалежність, а й за всю Європу, є форпостом проти недемократичної Росії. Це вже не сприймається так, як два роки тому. Отже, Україні слід наводити лад у власному домі. Розбиратися з найбільшою проблемою - корупцією, розвивати державні інститути й зміцнювати армію."
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Як обміняти сидіння 140 млн орків у Г7 на визволення 24 моряків надісланих Порошенко.
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Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
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Тобто ти проти шоб московські бранці повернулися додому?
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брехня..рудий янкі ще минулого року волав про повернення..
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Сибирь наш»: Китай построил на границе с РФ 30 лесозаводов на 10 км пути : https://charter97.org/ru/news/2019/8/22/345675/
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Расисяне во главе с пуйлом никакими методами не брезгуют. Это простая истина которую нужно понимать 73 % малоросов!!!
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Ну все, началась соевая мантра "Не надо освобождать наших моряков и других заключенных, а то вдруг раиссю еще в G7 примут".
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Вал Мишель

@VALMICHEL7

·2 ч

Страну-агрессора во главе с военным преступником уже вернули в ПАСЕ. Обсуждают возвращение в G7. Дайте уже Путину Нобелевскую премию мира, к чему эти полумеры?
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Нех. выло отпускать кацапских моряков с НОРДа и Мрии. Могли бы мы тоже поторговаться. А теперь лохи продажные можете дырявыми карманами похвастаться
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Тогда одевайте кайданы и идите в поле работать и просите москалей чтобы вас сильно не били
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Так правильно, взять заложников, а потом получить за них плюшки. Беспроигрышный вариант.
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это основной метод всех террористов...
рашка - страна террорист
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а шо ми чьто нє можєм кінуть етіх пацанов с крємля у нас такая тусовка собралась кідал Россия торгуется за возвращение в G7, используя наших моряков и других политзаключенных, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3792
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Я одного не понимаю, почему за столько времени Украина не подняла вопрос о самой сути существования ГААГи и морского права, если Рашка наплевала на них и ей за ето ничего не было. Если бы в мире ето событие придалось большой разгласке то на Рашку и на ее стран-адвокатов было бы совсем другое давление.
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объясню, что бы ты поняла смыслы. дурень, написавший фуфел, точно такой как эти 73% идиотов, нет, скорей всего из этого списка. 1."торгувала з Росиею". а как тебе вариант если не торгувать= бензина нет, газа нет, сжиженного нет, на АЭС ТВЭлов нет, на ТЭЦ угля нет, удобрений в поле нет...это только по импорту, и экспорт такой же. ты первая громче всех начнешь кукарекать-караул! 2. "зброю" никто не покупал, рашка не продает даже товары "двойного назначения" . контрабасом шли запчасти к военной технике, спижже...ые на складах. вообще то за это нужно давать Героя Украины= разукомплектовали их технику и укомплектовали нашу. 3. как ты думаешь, сколько будет стОить 1т железа, запчасти, купленного в Ульяновске за 1000$, и как то появившееся на заводе Малышева в Харькове. "в три раза"? )))) #уя! минимум 7$, и это чисто по дружбе. только перекид через границу потянет 2$. доставка по рашке 1$. три конвертации $, два обнала $, восстановление, испытания, документы... распространяют этот бред тупые кретины, которые кроме Х во рту и руках ничего не держали за всю жизнь.
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Та нехай кацапи вступають хоч у Марсіанську 8-ку , лиш би наших хлопців віддали ! ! !
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Это однозначно минус политики Зеленского.
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Мир должен наступить, рано или поздно, но не на условиях Кремля.
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