 Росія торгується за повернення в G7, використовуючи наших моряків та інших політв'язнів, - Зеркаль

Про це повідомила "5 каналу" заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що українське посольство в Росії готове в будь-який момент включитися в процес звільнення в'язнів Кремля, але, за словами дипломата, станом на вечір середи ніякої офіційної інформації російська сторона не надала.
"Розмова - на рівні президентів. І це питання знаків і кроків. Якщо сьогодні пролунали заяви про те, що президент Трамп і президент Макрон розглядають можливість повернення Росії до клубу великих держав, то звичайно, це вимагає від президента Путіна також якихось кроків, про які йшлося на зустрічах з президентом Трампом або президентом Макроном. І повернення наших політв'язнів і моряків, звичайно, завжди обговорюється на всіх політичних рівнях", - сказала Зеркаль.
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Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.
Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".
Удлинение кортежа Зеленского и Вопрос на четыре тысячи, или "разве может депутат из "слуги народа" прожить на 50 тысяч гривен? Нет, это очеееень мало!" :D
или о том, почему кортеж шмаркли удлинился с 7 до 26 машин!
при порошенко уже появились первые признаки снятия санкций и возвращение рашки....- причина, его же заигрывание с рашкой - торговля, без.виз. транспортное сообщения, дип.отношения в полный рост... и тд....
Избрание простым наридом Клоуна - марионетки во время войны, обрушило в Мире уважение к украинскому народу и просто ускорило процессы ....
А выборы в презики чела с руського мира убедил Запад, что и народ не против....
ось що дуже і дуже дипломатично писав у 2016 директор міжнародної організації "Євроазійська демократична ініціатива"..
"Президент Порошенко вміло апелює до західної думки у своїх виступах у США, ЄС. Але настає момент, коли його заклики підтримати Україну стають схожі на дії хлопчика, який кричав про вовка. Його перестають слухати. Постійно говорить: Україна бореться не лише за свою незалежність, а й за всю Європу, є форпостом проти недемократичної Росії. Це вже не сприймається так, як два роки тому. Отже, Україні слід наводити лад у власному домі. Розбиратися з найбільшою проблемою - корупцією, розвивати державні інститути й зміцнювати армію."
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
Вал Мишель
@VALMICHEL7
·2 ч
Страну-агрессора во главе с военным преступником уже вернули в ПАСЕ. Обсуждают возвращение в G7. Дайте уже Путину Нобелевскую премию мира, к чему эти полумеры?
рашка - страна террорист