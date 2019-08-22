 Ворог підсилює передову снайперськими парами з метою завдання втрат особовому складу ОС, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Так, за даними української розвідки, з метою завдання втрат особовому складу Об'єднаних сил, противник збільшив кількість снайперських пар у своїх передових підрозділах.
Зазначається, що підготовка ворожих снайперів здійснюється під керівництвом російських інструкторів - колишніх і діючих військовослужбовців спеціального призначення ЗС РФ), як на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях, так і в Росії.
Крім того, повідомляється, що минулого тижня в підрозділи російських окупаційних військ повернулася чергова група військовослужбовців, які пройшли навчальний курс на одному з полігонів у Ростовській області.
Цветы нухать что ли？
Так, по данным украинской разведки, с целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил, противник увеличил количество снайперских пар своих в передовых подразделениях Источник: https://censor.net.ua/n3144203
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"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2017, советник В.Путина