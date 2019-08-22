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Все про:Міноборони (2738) розвідка (1440) Росія (19432) снайпери (136)

 Ворог підсилює передову снайперськими парами з метою завдання втрат особовому складу ОС, - розвідка

Командування російських окупаційних військ продовжує заходи, спрямовані на дестабілізацію обстановки на лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, з метою завдання втрат особовому складу Об'єднаних сил, противник збільшив кількість снайперських пар у своїх передових підрозділах.

Зазначається, що підготовка ворожих снайперів здійснюється під керівництвом російських інструкторів - колишніх і діючих військовослужбовців спеціального призначення ЗС РФ), як на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях, так і в Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обмежили виїзд студентам і випускникам загальноосвітніх установ з території ОРДЛО, - ГУР

Крім того, повідомляється, що минулого тижня в підрозділи російських окупаційних військ повернулася чергова група військовослужбовців, які пройшли навчальний курс на одному з полігонів у Ростовській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144203
 
 
 Топ коментарі
 
А членомкомандуючий грає на роялі.
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О как...а что у снайпера может быть какая то другая цель？
Цветы нухать что ли？
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Ну вообще то новость что разведка выявила, а не узнала о назначении снайпера .
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Да？ А в этом предложении написано...что не только выявила...но и узнала секретную цель снайперов...для чего они вообще там...

Так, по данным украинской разведки, с целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил, противник увеличил количество снайперских пар своих в передовых подразделениях Источник: https://censor.net.ua/n3144203
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хорошо готовятся к зелиному перемирию
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Армию, которая сейчас в окопах, создал Порох. А ваш по фонтанам мастер бегать и шаурму жрать.
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доложите об этом преЗеденту, Сайдеку и пр., а то у них "устойчивое перемирие".........
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А кучма очередным перемирием на Донбассе помогает террористам усилится. Каждое перемирие это чеченский сценарий - там тоже когда армия рф загоняла чичей в горы из кремля приходила директива о перемирии. Итог этой тактики мы видим - маленькая чечня победила рф и собирает с неё дань. Кучма и другие олигархи ведут Украину по этому постыдному пути.
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ПАП начал с перемирия, Зе продолжает. Обое рябое.
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Не п@зди. При Порохе не запрещали отвечать огнем на огонь.
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Запрещали и ещё как - потрошиные сраные-генералы ездили кошмарили войска и от куда ты, срань, если этого не помнишь? Только после того как народ поднял шум и в войсках пошёл ропот потрошиная гнида пересрала и разрешила отвечать и то не везде, и не всегда.
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А ви чекали чогось іншого ? . Мінськом заправляє людина , яка здала весь ядерний арсенал , на догоду вогрогу ,який був стримуючим фактором, то як вона може зараз зробити по іншому. Безумовно основна мета - нанести як найбільше шкоди Україні і українцям .
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Та я знаю кто такой кучма, но не ожидал, шо он и Зе на голову сядет. Но хуже для Зе - думаю к зиме его рейтинг рухнет.
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Какая неожиданность. А вы думали если перестанете воевать то война прекратится? Петя вон тоже думал что если перестанет стрелять то рузгие возьмутся за головы и убегут от стыда назад к себе домой. А теперь в результате потеряли и крым и часть дамбаса и дебальцево и илловайск и тд Ворог підсилює передову снайперськими парами з метою завдання втрат особовому складу ОС, - розвідка - Цензор.НЕТ 9122
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Щас сюда прибежит вся порохоботская гвардия и расскажет как надо армией управлять!
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обсоса спецом одели не так как нормальных людей, что бы не шмальнули. договорняк уже давно шагает по сРане.

"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2017, советник В.Путина
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Новообраний допомагає окупантам як може. А може багато , от і снайперам ворога допоміг . Мда. Докотилась Україна до самого краю - її захисники стали живими мішенями.
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Осколочным из пушки и снайперов не будет, ещё лучше против них миномёты.
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а ты видел "пушку" кроме как по телевизору? ))) у тебя перед рылом наверное сопливое кино про героическую оборону ссср? прямой наводкой по танкам, тра-та-та-ура. пушки стреляют на десятки км.
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Номер расчета пушек от 76мм до 130мм, ВУС у меня такой.
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У миномёта снайперский прицел теперь идёт в комплекте и можно легко в точечного юнита поцелить?
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А кількість наших пузатих генералів перевищує кількість всіх генералів Європи разом взятих.Що вони роблять крім того,що отримують генеральські зарплати?
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