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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (122) Злочевський (36) Джуліані (25) Єрмак Андрій (5) Burisma (1)

 "Просто розслідуйте ці чортові речі!" - Джуліані обговорював з помічником Зеленського справу Байдена, - NYT

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак нещодавно зустрічався в Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані.

Про це повідомила газета The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий берег".

Вони говорили про запланований візит президента України в США, а також про два питання, які становлять інтерес для Трампа. Перше стосується чуток про те, що українські відомства допомагали Гілларі Клінтон на виборах у 2016 році. Друге пов'язане з впливом Джо Байдена на українських політиків під час перебування на посаді віцепрезидента США і роботою його сина в газовій компанії Burisma Group.

У коментарі NYT Джуліані визнав, що "наполегливо закликав" Єрмака "просто розслідувати ці чортові речі". За його словами, після зустрічі з помічником Зеленського в нього склалося переконання, що Україна дослухається до його прохання.

Також читайте: Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики, - Байден

Джуліані стверджує, що вів переговори як приватна особа, але за сприяння Державного департаменту. Чи знав про його контакти з Єрмаком президент Трамп, невідомо.

Єрмак теж підтвердив, що зустрічався з Джуліані. "Він сказав, що дуже зацікавлений у тому, щоб новий уряд був відкритим і розслідував усі ці справи", - розповів Єрмак про зустріч із Джуліані.

Він сказав, що обговорював з адвокатом Трампа візит Зеленського в США і розслідування, але додав, що вони не говорили про зв'язок між цими двома подіями.

Також читайте: Обговорювали політичну ситуацію, реформи і ситуацію із самоврядуванням, - Кличко про зустріч з ексмером Нью-Йорка Джуліані

Нагадаємо, Хантер Байден - колишній член Ради директорів найбільшого приватного газовидобувача в Україні Burisma Holdings, кінцевим власником якого є колишній міністр в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський. Він займався юридичними питаннями і підтримкою компанії міжнародними організаціями.

У 2014 році Генеральна прокуратура України висунула Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.

У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma в НАБУ та САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.

У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування щодо компанії Burisma, у якій раніше працював Хантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, Хантер не порушував жодних українських законів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144201
 
 
 Топ коментарі
 
Я вас прошу не грайтесь з янкі... Якщо хочуть дайте доступи фбр, а ще краще конгресу і нехай шуршать самі...
Бо поки ви в спортивних штанах і туфлях з автоматами бігали і людей смішили... Янкі в університетах вчились...
А трам скоріше за все усьо... другого терміну навряд чи буде... Не станьте другими петями порошенко і хіларі клінтон...
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Единственный вопрос, который будет интересовать Трампа на встрече с Зелей в Варшаве это компромат на Байдена, зелебобики. Единственный вопрос, поверьте мне. Джулиани еще должен был прискакать в Киев за ним сразу после выборов в мае 2019, но в штатах поднялась волна из-за этого. И теперь уже Трамп аж через пол-мира едет к Зеленскому ребята именно из-за этого, ну может быть еще обсудить прогиб перед Путиным.
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А дело Манахфорта не нада раследовать? Ведь Даня Трампченко может пострадать "Просто расследуйте эти чертовы вещи!", - Джулиани обсуждал с помощником Зеленского дело Байдена, - NYT - Цензор.НЕТ 6894
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Наскільки пояснив Луценко - там нема складу злочину: "Перепрошую,...знайдіть у мережі Burisma - і ви отримаєте склад правління компанії. Байден молодший був, та власне і ще одна близька до Керрі особа, в борді Burisma - хіба цього не видно? Там фігурує Девон Арчер. Всі процеси зрозумілі. В борд Burisma під час Майдану зайшов мій добрий друг (як тоді сказав пан Джуліані, "prominent european politician") Кваснєвський. А потім, коли вже зовсім стало зрозуміло, що ми взяли західний вектор, там з'явилися представники, делеговані американським істеблішментом. Як це можна оцінювати? З точки зору нашого законодавства тут немає складу кримінального правопорушення. Будь-яка фірма може виплачувати членам свого борду будь-які кошти. Тим більше, що син Байдена отримував кошти не як фізична особа, на відміну від всіх інших, а через свою юридичну консалтингову структуру. Це відома всім інформація. Вони питали, чи є в цьому склад злочину в Україні. Я відповів, що його не бачу. Але готовий до створення спільної слідчої групи з цього питання". Источник: https://censor.net.ua/r3143867
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https://www.youtube.com/watch?v=M4oTZNlSyaM
Удлинение кортежа Зеленского и Вопрос на четыре тысячи, и "разве может депутат из "слуг урода" прожить на 50 тысяч гривен? Нет, это очеееень мало!" "Просто розслідуйте ці чортові речі!" - Джуліані обговорював з помічником Зеленського справу Байдена, - NYT - Цензор.НЕТ 3498
или о том, почему кортеж шмаркли удлинился с 7 до 26 машин!😂
А так же о том, что ОП шмаркли хочет уволить часть учителей, сократить старшие классы и закрыть часть школ, со 100% увольнением учителей-пенсионеров😂
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Я вас прошу не грайтесь з янкі... Якщо хочуть дайте доступи фбр, а ще краще конгресу і нехай шуршать самі...
Бо поки ви в спортивних штанах і туфлях з автоматами бігали і людей смішили... Янкі в університетах вчились...
А трам скоріше за все усьо... другого терміну навряд чи буде... Не станьте другими петями порошенко і хіларі клінтон...
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А дело Манахфорта не нада раследовать? Ведь Даня Трампченко может пострадать "Просто расследуйте эти чертовы вещи!", - Джулиани обсуждал с помощником Зеленского дело Байдена, - NYT - Цензор.НЕТ 6894
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Так об этом и речь. По сути наш директор набу с нашим нардепом Сережей Лещенко слили в прессу страницы черной бухгалтерии с Манафортом. Вот теперь Трамп и ругается
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Только лещенко уже никто. И, наверное, сытого Сытника скоро заменят. А осадочек, то остался...
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Этих обоих допрашивали в ЦРУ в Штатах. я думаю, что из-за этого Сережу не взяли в СН, а Сытнику осталось работать совсем недолго
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Единственный вопрос, который будет интересовать Трампа на встрече с Зелей в Варшаве это компромат на Байдена, зелебобики. Единственный вопрос, поверьте мне. Джулиани еще должен был прискакать в Киев за ним сразу после выборов в мае 2019, но в штатах поднялась волна из-за этого. И теперь уже Трамп аж через пол-мира едет к Зеленскому ребята именно из-за этого, ну может быть еще обсудить прогиб перед Путиным.
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Ну да, а затем на выборах в США выстрелит Байден и скажет идите ка вы ребятки лесом.
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Нехай не свистить. Вони домовлялись скільки зебєня забашляє щоб зустрітись з Трампом.
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а порося, хоть и платило, но трамп с животными не встречается,- а с зеленским идет полным ходом подготовка к встрече, утри сопли свынопетя
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если трамп не захотел с барыгой встретиться так я дурак? ну и логика, а может барыга дурак?
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А доказів що лавочник башляв за це так і не надали. Тому отримуйте отвєтку і не скигліть. "Просто розслідуйте ці чортові речі!" - Джуліані обговорював з помічником Зеленського справу Байдена, - NYT - Цензор.НЕТ 8847
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а свои 5 копеек засунь свынопете в главный анализ
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обидно? свыня и бабло платила- 400 000тыс дол, чтоб встречу устроили, хоть под туалетом, готов был трампу и подержать, так сбрезговали
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так шоколадный барыга вроде даже денег с ББС сбил за эту клевету, а ты дальше её несёшь
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но главное в том- что трамп с свыней не встретился-
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я х.з. откуда у Вас такие сведения, у меня информация, да собственно и у любого кто способен хотя бы три раза ткнуть в клавиатуру, говорит о том что 20 июня 2017г состоялся официальный визит президента Украины в США и соответственно встреча самих президентов.
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«Сибирь наш»: Китай построил на границе с РФ 30 лесозаводов на 10 км пути : https://charter97.org/ru/news/2019/8/22/345675/
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А и хорошо.
Была Сибирь - стали просторные целинные поля болота.
Хоть гнус разводи. Какой комар пойдет, зверь, а не комар.
Мясо.
Белок.
Профит.
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Фразу :" .. Коля - харошій парєнь ..." , та автора цієї фрази - сподіваюсь, всі пам'ятаєте..
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противно - у вас коррупция - но я вас настоятельно прошу - расследовать то то и то то - это вообще запредельно - и эти люди нам рассказывают шо то о коррупции ? - бред
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Будущее - за альтернативной энергетикой... А пока - да, газ и нефть рулят.
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джуліані звані баканаву он у нас па разборкє с чєртямі
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Пошел Джулиани нах с расследованиями насчёт Клинтон и Байденом.
При всех украинских бедах нам не хватало ещё влезать во внутреннеамериканскую
политическую возню.
Вон Петя Барыга влез. И что из этого вышло?
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какой позор для страны устроил нам Сытник и Лещенко. Они 2 безмозглых идиота когда полезли помогать послу США чем думали? Или они думали только о собственных деньгах, которые им пообещали демократы?
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вони думали про свою вигоду - на гранти від демократів розраховували, тому топили за Клінтон
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Многие высокопоставленные американцы повязаны коррупцией с нашей властью - у всех тут успешные бизнеса, а украинский народ нищий.
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Неофициальный Джулиани пусть подаст официальное заявление от имени властных органов, а не занимается закулисной неофициальной возней в интересах своего босса - барыжного трампа.
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По чертям у нас литинант бакланов большой спец...но ему надо позвонить...по другому он с чертями не разбирается...😀
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Во первых почему помощник президента одной из крупнейших стран Европы встречается с каким то адвокатишкой макаронником, и тот ему дает указания что и как делать. То Кличко ездил "звезда балета", теперь еще один. Мы возмущаемся высказыванием такой помойки как представитель МИД РФ, обсуждающей выступление Зеленского. А тут что не такое же... Блин. Америке нужно ответить, что мы в их внутренние разборки влазить не будем ( не предусмотрено Будапештскими соглашениями) Тем паче что США своих обязательств не выполняет и настойчиво возвращает РФ во все международные форматы. А с Джулиани нашим политикам вообще не стоит видеться, это что к Вите в Ростов съездить. Тьфу на них..
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Вся правда з блогосфери » Новини блогосфери » Почему бы Трампу не предложить Путину купить Аляску?
22.08.2019, 13:59 • 4 • 0

Американская компания CNN непонятно с какой целью запустила "утку", ссылаясь на "высокопоставленного чиновника" администрации президента США, о том, что Трамп якобы договорился с президентом Франции Макроном о возвращении России в G8, ныне G7. Макрон поспешил опровергнуть эту "договоренность".
Следует заметить и запомнить одну характерную особенность Дональда Трампа - он любит блефовать и порой выдает желаемое за действительное. Как мы видим из его недавних заявлений - Трамп предложил Дании продать Гренландию. На что премьер -министр Дании ответила: Гренландия не продается. Трамп обиделся и отменил свой визит в Данию, запланированный на сентябрь.
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Почему бы Трампу не предложить Путину купить Аляску? Это ведь когда-то была исконно русская земля и Путин будет рад отвалить за нее немалый куш.
Вообще-то новой администрации Украины надо быть предельно осторожной во взаимоотношениях с Трампом. Он может запросто подставить Зеленского так, что потом будет сложно выпутываться.
Сегодня у Трампа одна задача - переизбраться на второй срок и ради этого он готов на все тяжкие. Как показывают опросы: работу Трампа в должности президента одобряют не более 40% населения Америки и две трети штатов настроены против него, хотя это ничего не значит.
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Плохую службу ему может сослужить рынок, если Америка в начале 2020 уйдет в рецессию. Это определенно похоронит надежду Трампа на второй срок. Сегодня тучи над Трампом хотя и сгущаются, однако не настолько, чтобы делать однозначные выводы.
Европа пока не хочет видеть Россию в G8, о чем высказались в Германии и Великобритании. Только Италия готова проголосовать за возвращение России в G8. Канада и Япония, как нам известно, также против. Поэтому Трампу "ловить" в G7 нечего, как бы не хотел он сделать Путину подарок, а подобные "утки" лишь подогревают внешнеполитическую атмосферу и напряженность.
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Герман ОБУХОВ
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