 "Просто розслідуйте ці чортові речі!" - Джуліані обговорював з помічником Зеленського справу Байдена, - NYT

Про це повідомила газета The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий берег".
Вони говорили про запланований візит президента України в США, а також про два питання, які становлять інтерес для Трампа. Перше стосується чуток про те, що українські відомства допомагали Гілларі Клінтон на виборах у 2016 році. Друге пов'язане з впливом Джо Байдена на українських політиків під час перебування на посаді віцепрезидента США і роботою його сина в газовій компанії Burisma Group.
У коментарі NYT Джуліані визнав, що "наполегливо закликав" Єрмака "просто розслідувати ці чортові речі". За його словами, після зустрічі з помічником Зеленського в нього склалося переконання, що Україна дослухається до його прохання.
Джуліані стверджує, що вів переговори як приватна особа, але за сприяння Державного департаменту. Чи знав про його контакти з Єрмаком президент Трамп, невідомо.
Єрмак теж підтвердив, що зустрічався з Джуліані. "Він сказав, що дуже зацікавлений у тому, щоб новий уряд був відкритим і розслідував усі ці справи", - розповів Єрмак про зустріч із Джуліані.
Він сказав, що обговорював з адвокатом Трампа візит Зеленського в США і розслідування, але додав, що вони не говорили про зв'язок між цими двома подіями.
Нагадаємо, Хантер Байден - колишній член Ради директорів найбільшого приватного газовидобувача в Україні Burisma Holdings, кінцевим власником якого є колишній міністр в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський. Він займався юридичними питаннями і підтримкою компанії міжнародними організаціями.
У 2014 році Генеральна прокуратура України висунула Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.
У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma в НАБУ та САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.
У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування щодо компанії Burisma, у якій раніше працював Хантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, Хантер не порушував жодних українських законів.
Удлинение кортежа Зеленского и Вопрос на четыре тысячи, и "разве может депутат из "слуг урода" прожить на 50 тысяч гривен? Нет, это очеееень мало!"
или о том, почему кортеж шмаркли удлинился с 7 до 26 машин!😂
А так же о том, что ОП шмаркли хочет уволить часть учителей, сократить старшие классы и закрыть часть школ, со 100% увольнением учителей-пенсионеров😂
Бо поки ви в спортивних штанах і туфлях з автоматами бігали і людей смішили... Янкі в університетах вчились...
А трам скоріше за все усьо... другого терміну навряд чи буде... Не станьте другими петями порошенко і хіларі клінтон...
Была Сибирь - стали просторные целинные
поляболота.
Хоть гнус разводи. Какой комар пойдет, зверь, а не комар.
Мясо.
Белок.
Профит.
При всех украинских бедах нам не хватало ещё влезать во внутреннеамериканскую
политическую возню.
Вон Петя Барыга влез. И что из этого вышло?
22.08.2019, 13:59 • 4 • 0
Американская компания CNN непонятно с какой целью запустила "утку", ссылаясь на "высокопоставленного чиновника" администрации президента США, о том, что Трамп якобы договорился с президентом Франции Макроном о возвращении России в G8, ныне G7. Макрон поспешил опровергнуть эту "договоренность".
Следует заметить и запомнить одну характерную особенность Дональда Трампа - он любит блефовать и порой выдает желаемое за действительное. Как мы видим из его недавних заявлений - Трамп предложил Дании продать Гренландию. На что премьер -министр Дании ответила: Гренландия не продается. Трамп обиделся и отменил свой визит в Данию, запланированный на сентябрь.
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Почему бы Трампу не предложить Путину купить Аляску? Это ведь когда-то была исконно русская земля и Путин будет рад отвалить за нее немалый куш.
Вообще-то новой администрации Украины надо быть предельно осторожной во взаимоотношениях с Трампом. Он может запросто подставить Зеленского так, что потом будет сложно выпутываться.
Сегодня у Трампа одна задача - переизбраться на второй срок и ради этого он готов на все тяжкие. Как показывают опросы: работу Трампа в должности президента одобряют не более 40% населения Америки и две трети штатов настроены против него, хотя это ничего не значит.
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Плохую службу ему может сослужить рынок, если Америка в начале 2020 уйдет в рецессию. Это определенно похоронит надежду Трампа на второй срок. Сегодня тучи над Трампом хотя и сгущаются, однако не настолько, чтобы делать однозначные выводы.
Европа пока не хочет видеть Россию в G8, о чем высказались в Германии и Великобритании. Только Италия готова проголосовать за возвращение России в G8. Канада и Япония, как нам известно, также против. Поэтому Трампу "ловить" в G7 нечего, как бы не хотел он сделать Путину подарок, а подобные "утки" лишь подогревают внешнеполитическую атмосферу и напряженность.
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Герман ОБУХОВ