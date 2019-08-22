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 Суспільство
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Все про:благодійність (122) діти (1639) допомога (852) онкологія (38)

 "Благодійність замість квітів": стартувала п'ята ювілейна благодійна акція до Дня знань

П’ятий рік поспіль перед Днем знань фонд "Таблеточки" запрошує дітей, батьків, учителів і вихователів долучитися до щорічної акції "Благодійність замість квітів". Партнерами акції є проєкти Освіта.ua та "Розвиток дитини".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фонд пропонує подарувати вчителю або вихователю дитячого садочка один букет від класу або групи, а решту коштів передати онкохворим дітям. Гарним доповненням до букета стане яскравий благодійний сертифікат від "Таблеточок".

"Таблеточки" також закликають учителів та вихователів підтримати акцію та розказати про неї у своїх школах, дитячих садках або на сторінках соціальних мереж. Для цього можна скористатися готовими плакатами та ілюстраціями.

Благодійність у День знань - це чудовий привід навчити дітей бути чуйними та допомогти їхнім онкохворим одноліткам, які зустрінуть цей день у лікарняних палатах, якомога швидше повернутися до дитинства й навчання.

Як долучитися до акції?

Батькам та дітям:

  1. Зробіть благодійний внесок на користь онкохворих дітей на сайті благодійної кампанії
  2. Роздрукуйте сертифікат про благодійний внесок та подаруйте його разом з букетом від усього класу або від групи

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Учителям та вихователям:

Напишіть про підтримку акції на своїй сторінці у Facebook, Instagram або в іншій соціальній мережі. Роздрукуйте плакати на підтримку акції та повісьте на шкільному стенді або в іншому приміщенні.

Деталі акції - за посиланням.

Довідка. Благодійний фонд "Таблеточки" бореться з дитячим раком в Україні з 2011 року. За цей час фонд надав допомогу понад 3500 дітям на суму 185,9 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144200
 
 
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Давайте, зебилы, заводите шарманку про медреформу...
А все неравнодушные, скинимся хоть по немногу. Поможем бедным, больным деткам...
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