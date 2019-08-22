 Росія вирішила утилізувати єдиний український підводний човен "Запоріжжя", захоплений в окупованому Криму

На порталі розміщено тендер на "утилізацію дизельного підводного човна проєкту 641 і великого протичовнового корабля проєкту 1134Б в 2019 і 2020 роках". На проведення робіт виділено 193 млн руб., вони повинні бути виконані до 10 листопада 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Адмірал Віктор Кравченко, який обіймав в 1998-2005 роках посаду начальника Головного штабу ВМФ, повідомив журналістам, що "Запоріжжя" - єдиний підводний човен цього проєкту, що є в розпорядженні ВМФ Росії.
У червні Міноборони РФ вже оголошувало тендер на утилізацію підводного човна і БПК таких проєктів, проте він був скасований за "рішенням замовника". Підводний човен "Запоріжжя" був побудований в 1970 році. Він був єдиним підводним човном у складі ВМС України до окупації Росією Криму в 2014 році.
Кстати, нисколько не жалко... Просто выводы сделаны. И никогда, пля, ни-ког-да слопатоеды лапотные не вернут себе статус, не то что братьев. но и сколько-нибудь дружественной страны...
Мародеры "пети" и Яблуковича 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) лет покупали в Греции новые АКБ для
П.Л " Запорожье и только 2 раза она за 28 лет выходила в каботажное плавание .
Эта л о д к а -
ПОЗОР руководства ВМФ Украины -
также сдавшего весь боевой состав 55 вымпелов ВМФ .
Как и ракетный крейсер " Украина"..
Ганьба , одним словом .
Твой "петя" сдал с турчиновым весь б Черноморский флот !
Не отдав Боевого Приказа(согласно Конституции Украины )_ защищать территориальную целостность страны на один! выстрел и проделав проход торпедами в Донузлавской бухте -
когда "зеленые человечки " затопили на входе два буксира .
Ч м ... о.
Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). • Н-ский центр криптографической и технической защиты информации (в/ч А-3346, г. Севастополь). • Н-ский автоматизированный центр передачи и обработки информации (в/ч А-2398, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • Н-ский объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-4474, Автономная республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Машино). • 13-й фотограмметрический информационный Краснознаменный центр (в/ч А-3674, Автономная республика Крым, г. Симферополь). Центр морских операций (в/ч А-0825, г. Севастополь: • Севастопольская военно-морская база (в/ч А-4408, г. Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U01 «Запорожье» - дизель-электрическая подводная лодка пр. 641 (в/ч А-4430 (1970). • 1-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2295, г. Севастополь (б. Куриная)). - № U153 «Прилуки» - большой ракетный катер пр. 206МР (корвет) (в/ч А-2295/Б (1980)). - № U155 «Приднепровье» - большой ракетный катер пр. 1241Т (Никополь) (корвет) (в/ч А-1750 (1983)). - № U500 «Донбасс» - плавучая мастерская пр. 304 (резервный корабль управления) (в/ч А-4543 (1970)). - № U510 «Славутич» - большой разведывательный корабль пр. 1288.4 (в/ч А-0247 (1992)). • 18-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4424, г. Севастополь (б. Стрелецкая)): - № U756 «Судак» - морской водоналивной транспорт пр. 561 (Сура) (1957). - № U760 «Фастов» - малый морской танкер пр. 1844 (1981). - № U802 «Каланчак» - плавучий кран пр. 771 (1962). - № U811 «Балта» - судно размагничивания пр. 130 (1987). - № U812 «Северодонецк» - судно контроля физических полей пр. 18061 (1987). - № U830 «Корец» - морской буксир пр. 745 (1973). - № U947 «Красноперекопск» - рейдовый буксир пр. 498 (1974). - № U954 «МУС-482» - судно-мусоросборщик пр. 14630 (1983). - № U001 «Адмиральский» - рейдовый катер для парадов пр. 371У (1984). - № U783 «Ильичевск» - морской катер пр. 1430 (пассажирский катер (1976)). - № U853 «Коростень» - пограничный катер специальной службы пр. 1387 (Шулявка) (1965). - № U926 - рейдовый катер пр. Р376 (подчинение СБУ (1971)). • 28-й отдельный дивизион аварийно-спасательной службы (в/ч А-4414, г. Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U705 «Кременец» - спасательное буксирное судно пр. 714 (1983). - № U706 «Изяслав» - спасательный буксир пр. 733С (1962). - № U722 «Борщив» - пожарный дезактивационный катер пр. 364 (1954). - № U732 «Ромны» - рейдовый водолазный катер пр. РВ1415 (1984). - № U733 «Токмак» - рейдовый водолазный катер пр. РВ1415 (1983). - № U782 «Сокаль» - пассажирский катер пр. СК620 (санитарный катер (1983)). - № U852 «Шостка» - килекторное судно пр. 141 (1989). - № U855 «Золотоноша» - плавучий склад пр. 814М (1986). - № U953 «Дубно» - рейдовый буксир пр. 737М (1974). • Южная военно-морская база (в/ч А-2506, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)). • 21-й район береговой системы наблюдения (в/ч А4249, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). - 46-я отдельная радиотехническая рота (в/ч А-4014, Автономная республика Крым, г. Ялта (Ай-петри)). • 5-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2865, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U205 «Луцк» - малый противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-0793 (1994)). - № U206 «Винница» - пограничный сторожевой корабль пр. 1124П (корвет) (в/ч А-3002 (1976)). - № U208 «Хмельницкий» - малый противолодочный корабль пр. 12412 (корвет) (в/ч А-4274 (1985)). - № U209 «Тернополь» - малый противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-3304 (2005)). - № U310 «Чернигов» - морской тральщик пр. 266М (Желтые Воды) (в/ч А-4442 (1977)). - № U311 «Черкассы» - морской тральщик пр. 266М (в/ч А-4434 (1974)). - № U401 «Кировоград» - средний десантный корабль пр. 773 (в/ч А-0199 (1971)). - № U402 «Константин Ольшанский» - большой десантный корабль пр. 775 (в/ч А-4289 (1985)). - № U891 «Херсон» - катер-торпедолов пр. 1388 (в/ч А-2865/А (1987)). - № U240 «Феодосия» - противодиверсионный катер пр. ПВ1415 (в/ч А-2865/Б (1982)
обычно слушают к о м а н д у !
Фас !
Шота припомнилось:
- слесаря вызывали йо******вашумать?
- да, проходите...
- ну щас наслесарю, йо******вашумать...
"...Портнов всегда занимался скользкими делами, вспомнить хотя бы антимайдановские «Законы 16 января», которые спровоцировали Революцию достоинства. Портнов - это олицетворение Антимайдана..."
еще что-нибудь подогнать? Память у вас, зебилоидов, как у девочек...
Лодка рейхсмарине на 95 процентов.
Учитесь студенты - двоечники .
свинцового сурика у Корейских Граждан хватило только на часть П.Л.
Но зато что-то они делают для ВМФ и лодка ходит с ракетами в моря на учебные пуски !!
Даже из подводного положения .
"""КНДР запустила баллистическую ракету с подводной лодки возле восточного побережья страны. Запуск был произведен в 5 часов 30 минут по местному времени из вод в районе провинции Южная Хамген.
И где пуски ракет с крейсера "украина за 28 лет .
56 Адмиралов флота в Украине . Больше , чем боевых кораблей !
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Четверг, 22 августа 2019, 12:10
В России представили глубокую модернизацию РСЗО "Смерч" - "Торнадо-С", который тут же окрестили уникальным и не имеющим аналогов в мире.
На этой неделе в российских СМИ будет приступ ура-патриотического экстаза и повсеместная эйфория. Ведь было объявлено о выходе на рынок очередной "игрушки для адептов величия", модернизированного советского комплекса "Смерч" - Торнадо-С. При этом его уже называют уникальным и не имеющим аналогов в мире.
В частности, индустриальный директор корпорации "Ростех" (находящейся под санкциями) Сергей Абрамов заявил, что "Торнадо-С" - это уникальный артиллерийский комплекс. А некий военный эксперт Юрий Кнутов уже расплылся в своих комментариях пропагандистскому RT о том, что на международном рынке у "Торнадо-С" хоть и будет конкуренция, но российский РСЗО значительно превосходит соперников.
Что же, петь дифирамбы своему вооружению это право любой пропагандистской машины, но не настолько же приторно! Приторно, хотя бы потому, что на постсоветском пространстве "Торнадо-С", пожалуй, наименее удачная модернизация славно известного "Смерч". И говоря об этом, я в уме сравниваю его с украинской "Ольхой" и беларусо-китайским "Полонезом".
Так, если сравнить уникальный и не имеющий аналогов в мире, превосходящий конкурентов "Торнадо-С" с ракетой "Ольха" то российский комплекс обладает дальностью поражения целей до 120 км, в то время как украинский комплекс обладает дальностью поражения 130 км с дальнейшей перспективой увеличения до 200 км (модификация "Ольха-Р").
Примечательно и то, что увеличения дальности поражения целей у "Торнадо-С" была достигнута за счет как уменьшения боевой части до 150 кг, так и увеличения массогабаритных показателей, а именно длина ракеты 7,6 м, а вес 820 кг. В то же самое время боевая часть украинской "Ольхи" 170-250 кг, а длина и вес составляют 7 м и 800 кг соответственно.
Что примечательно "Торнадо-С" так же уступает по ряду параметров и Беларускому РСЗО "Полонез" дальностью поражения целей у ракет А-200 которого от 50 до 200 км в зависимости от типа боевой части: 150 - 100 кг.
Так же восхваляемая точность "Торнадо-С" вызывает сомнения, ведь у него автокоррекция инерциальная и при помощи ГЛОНАСС, в то время как украинская ракета использует помимо инерциального принципа ещё и GPS навигацию. В комплексе с газоструйным и газодинамическим управлением полета, это позволяет "Ольхе" иметь предельное отклонение поражения цели не более 5-7 м. В свою очередь, по имеющейся информации, у российского "Торнадо-С" отклонение сохранилось на уровне разброса до 50 м, хотя с этим показателем справился даже Беларуский "Полонез", у которого отклонение до 30 м.
А потому, да, эйфория в стане наших гибридных соседей в ближайшее время будет знатная. Как я и сказал, новая-старая игрушка представлена массам. Самое время поэйфорить, отвлекая внимание от ряда катастроф с другими игрушками, такими как уникальная АПЛ АС-12 "Лошарик" и ракета "Буревестник". Но на деле, эйфория эта не стоит и выеденного яйца, ведь "Торнадо-С", по сути, это бледное подобье украинской "Ольхи".