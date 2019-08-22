 Росія вирішила утилізувати єдиний український підводний човен "Запоріжжя", захоплений в окупованому Криму

На порталі розміщено тендер на "утилізацію дизельного підводного човна проєкту 641 і великого протичовнового корабля проєкту 1134Б в 2019 і 2020 роках". На проведення робіт виділено 193 млн руб., вони повинні бути виконані до 10 листопада 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Адмірал Віктор Кравченко, який обіймав в 1998-2005 роках посаду начальника Головного штабу ВМФ, повідомив журналістам, що "Запоріжжя" - єдиний підводний човен цього проєкту, що є в розпорядженні ВМФ Росії.

У червні Міноборони РФ вже оголошувало тендер на утилізацію підводного човна і БПК таких проєктів, проте він був скасований за "рішенням замовника". Підводний човен "Запоріжжя" був побудований в 1970 році. Він був єдиним підводним човном у складі ВМС України до окупації Росією Криму в 2014 році.

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