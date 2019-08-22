 "Євросолідарність" подаватиме свою кандидатуру на посаду віце-спікера ВР, - Климпуш-Цинцадзе (виправлено)

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це журналістам заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона також додала, що партія претендує на керівництво кількома комітетами.

"Ми вважаємо, що 11 представників можуть за пропорційному розподілу претендувати на посади голів або заступників комітетів", - зазначила вона.

Климпуш-Цинцадзе не відповіла на запитання про те, що до комітету з євроінтеграції подається лідер політсили Петро Порошенко.

Водночас вона заявила, що фракція "Слуга народу" не питала в них про кандидатури на посади міністрів.

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