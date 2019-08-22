 "Євросолідарність" не претендує на посаду віцеспікера ВР і не подаватиме свою кандидатуру, - Климпуш-Цинцадзе

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це журналістам заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Ми не претендуємо на цю посаду і відповідно не подавали кандидатуру. Натомість ми претендуємо на керівництво кількома комітетами. Ми вважаємо, що 11 представників можуть за пропорційним розподілом претендувати на посади голів або заступників комітетів", - зазначила вона.
Климпуш-Цинцадзе не відповіла на запитання про те, що до комітету з євроінтеграції подається лідер політсили Петро Порошенко.
Водночас вона заявила, що фракція "Слуга народу" не питала в них про кандидатури на посади міністрів.
до основанья, а затем ...
большевики шариковы
Типа, мародёрских даунов, кто спрашивал
Вразве у Вас горячую воду отключили?
читай "Старый Завет"
Черным по белому там написано -
всем мужеложцам - с м е р т ь .А также про Садом и Гоморру .
*****можете строчить жалобу АДмину .
У Вас это хорошо получается .... 260 страниц исписали .
На честные посты простых ф о р у м ч а н !