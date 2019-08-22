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Все про:ВР (5347) Климпуш-Цинцадзе (295) Європейська Солідарність (90)

 "Євросолідарність" не претендує на посаду віцеспікера ВР і не подаватиме свою кандидатуру, - Климпуш-Цинцадзе

Партія "Європейська Солідарність" не претендує на посаду віцеспікера Верховної Ради і не подаватиме свою кандидатуру.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це журналістам заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Ми не претендуємо на цю посаду і відповідно не подавали кандидатуру. Натомість ми претендуємо на керівництво кількома комітетами. Ми вважаємо, що 11 представників можуть за пропорційним розподілом претендувати на посади голів або заступників комітетів", - зазначила вона.

Климпуш-Цинцадзе не відповіла на запитання про те, що до комітету з євроінтеграції подається лідер політсили Петро Порошенко.

Водночас вона заявила, що фракція "Слуга народу" не питала в них про кандидатури на посади міністрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" запропонувала "ОП - За життя" назвати кандидатуру на пост віцеспікера ВР. Ми готові, - Шуфрич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144198
 
   
 Топ коментарі
 
Этот трэш уже ни на что не может претендовать! На помойку истории.
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весь мир насилья мы разрушим
до основанья, а затем ...

большевики шариковы
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Для того, щоб претендувати на керівництво декількома комітетами, треба було набирати на виборах значно більше 25-ти мандатів, котрі взяв ПЄС.. Хоч, з керівництвом комітету по меншинам - петя б справився..
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Этот трэш уже ни на что не может претендовать! На помойку истории.
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весь мир насилья мы разрушим
до основанья, а затем ...

большевики шариковы
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Страну ваши порошенки с гонтаревыми и остальной пи...ой почти разрушили, экономику, промышленность и финансовую систему так точно. Ну ничего, народ им свое слово сказал, они уже в истории.
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Так разрушили страну, что экономика растет 14-й квартал подряд. Зарплаты и пенсии выросли, доллар стабилен. Армия возрождена, разработаны новые виды вооружений. Страна защищена от агрессии лапотных какашников. Международная коалиция ввела санкции против лаптежников. А ваш Зеленая Сопля начал активно все разрушать. Вот скоро и посмотрим, кто есть разрушитель всего наработанного.
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А жулька что сказала, хо не хо? Все партии определились, а она молчит.
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Взагалі-то з опозиційних сил в юльки нардепів більше - тому саме її силі належить третє крісло в президії. Аналогічно було в парламенті попереднього скликання: найчисельнішою з опозиційних була самодроч, і саме тому Сироїд стала віце-спікером.
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правильне рішення, невже зрозуміли самі, що від іх фізіономій, собаки починають какати, як кози--соєвим горохом.
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Для того, щоб претендувати на керівництво декількома комітетами, треба було набирати на виборах значно більше 25-ти мандатів, котрі взяв ПЄС.. Хоч, з керівництвом комітету по меншинам - петя б справився..
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Партия "Европейская Солидарность" не претендует на должность вице-спикера Верховной Рады...

Типа, мародёрских даунов, кто спрашивал "Євросолідарність" не претендує на посаду віцеспікера ВР і не подаватиме свою кандидатуру, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5563
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Странно никто кроме Зажиття не хочет подавать свою кандидатуру
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Что вы нашли в этом странного ? Новороссы объединяются с малороссами.
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Так примите душ.
Вразве у Вас горячую воду отключили?
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Климпуш -
читай "Старый Завет"
Черным по белому там написано -
всем мужеложцам - с м е р т ь .А также про Садом и Гоморру .
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Люцифер
*****можете строчить жалобу АДмину .

У Вас это хорошо получается .... 260 страниц исписали .
На честные посты простых ф о р у м ч а н !
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Хех, а кто вам єто собственно предложит то? Вопрос риторический.
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Не спешите какой кидаться---знатоки. Во фракции Пороха патриоты страны, и есть яркие личности. Поступают очень логично. Обратите внимание---косатая тётя вообще с экранов радара пропала, там тоже чуйка великолепная. Эта власть или перевернёт всё, или сама перевернётся! Мы хотели такого примерно---получили. теперь ждите---ждуны. У пролетариата всегда был вариант----потерявши всё, сбросьте цепи! Но мы не бросаем---ходим с ними и громыхаем. Со стороны это выглядит как пердёж. Но к вони привыкшим----невдомёк.
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Тетя иди работай в КМУ, тебе же зарплату еще платят. И как украинцы жили раньше без вице-премьеров в КМУ, достаточно было и министров ..
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А КОМУ ИНТЕРЕСЕН ВЫСЕР СОЕВОЙ ЦИЦКАДЗЕ- ЦИНАНДАЛИ?
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На фото какая-то цыганка-гадалка. И она вещает мол нихачу-нибуду...Мда..
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В Одесі сьогодні обирали керівництво облради, перемогла людина Порошенко, а в зами собі обрав людину Медведчука - ШИКАРНО.
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Короче. Все упорно предлагают эту должность медведчуку.
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