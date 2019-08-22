EN|RU|UK
Теми дня: Пожежа в готелі в Одесі Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Українські заручники в РФ Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  3611  21
Все про:митниця (554) звільнення (619) ДФС (2297) Олександр Власов (6)

 Власова звільнили з посади начальника Одеської митниці. ДОКУМЕНТ

Олександра Власова звільнили з посади голови Одеської митниці Державної фіскальної служби (ДФС) України.

Про це йдеться в указі, текст якого є у Цензор.НЕТ.

В.о. глави ДФС Денис Гутенко своїм указом звільнив Олександра Власова з посади начальника Одеської митниці. В указі зазначається, що Власова звільнили за згодою сторін на підставі заяви Власова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ви вважаєте, що я ідіот?" - Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова ВIДЕО

Власова звільнили з посади начальника Одеської митниці 01

Власова звільнили з посади начальника Одеської митниці 02

Нагадаємо, 13 липня Зеленський закликав Власова написати заяву про звільнення.Причиною цього стало невиконання головою ДФС прохання президента про звільнення керівників чотирьох митниць у західних областях України. Власов відповів, що "сьогодні ж напише заяву" і відправить її в Кабмін.

6 липня під час поїздки у Львівську та Закарпатську області Зеленський закликав Власова ухвалити жорсткі рішення щодо очільників чотирьох митниць Західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.

9 липня Власов написав у фейсбуці, що звільнив цих керівників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144197
 
 
 Топ коментарі
 
лапти рошеновские так недовольно похрюкивают) очередной подельник рошена от корыта оттянут за уши)
 показати весь коментар
 
В июле Закарпатской таможней Государственной фискальной службы в государственный бюджет перечислено 740 миллионов гривен таможенных платежей, что на 77% больше, чем в июне.

Такие результаты дали увольнение начальника закарпатской таможни и назначение нового председателя Закарпатской ОГА начале июля.

Это ещё раз подтверждает, что все ставленники Порошенко на всех государственных постах, занимаются только одним - воровством и коррупцией.
Как только их увольняют, так сразу в госбюджет идёт больше доходов...
Кстати, порохоботы, как там мародёр Грымчак? Уже забыли про него?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Не бережет Зеля спецов... Власова уволили с должности начальника Одесской таможни - Цензор.НЕТ 5274
 показати весь коментар
 
 
Пойдет за угодою сторин сразу на биржу и будет получать свою зарплату еще год😉
 показати весь коментар
 
Пойдет на повышение, эпоха бедности ж, ну сами знаете, Зе! так сказал!!!!
 показати весь коментар
 
 
А ви з Баканова сміялись... Нехай він тільки набере колектив... І міністри судді і депутати швиденько і без нового закону позвільняються...
Я б звернув увагу на цьогорічних випускників академії СБУ..попередньо відсіяв мамкиних і таткиних синків і доць... А іншим дав роботу (і обов'язково зарплату, бо на 7 тисяч гривень в СБУ... Стидно)
 показати весь коментар
 
 
Будуть... Всюди є... Їх здалека видно...у них очі горять...
 показати весь коментар
 
 
таки есть, очень немного) и их начальниками нужно сразу нижнего звена)
 показати весь коментар
 
лапти рошеновские так недовольно похрюкивают) очередной подельник рошена от корыта оттянут за уши)
 показати весь коментар
 
 
В июле Закарпатской таможней Государственной фискальной службы в государственный бюджет перечислено 740 миллионов гривен таможенных платежей, что на 77% больше, чем в июне.

Такие результаты дали увольнение начальника закарпатской таможни и назначение нового председателя Закарпатской ОГА начале июля.

Это ещё раз подтверждает, что все ставленники Порошенко на всех государственных постах, занимаются только одним - воровством и коррупцией.
Как только их увольняют, так сразу в госбюджет идёт больше доходов...
Кстати, порохоботы, как там мародёр Грымчак? Уже забыли про него?
 показати весь коментар
 
 
Одобряю его желание уволиться. Ещё бы у ПЕСа возникло желание сложить мандаты, чтобы Раду не баламутили и не сеяли ростки коррупции в ней.
 показати весь коментар
 
 
А может его нужно судить за коррупцию? Не?
Жесткое наказание за годы тотального воровства - увольнение
 показати весь коментар
 
 
НАДЕЮСЬ, СПЕРВА УВОЛЬНЕНИЕ, ПОТОМ РАССЛЕДОВАНИЕ И СУД.
 показати весь коментар
 
Якщо навіть в Зеленського нічого не вийде, то я все одно не пожалкую про свій вибір, тому, що вибір був не великий. Краще помилитись в Зе, чим свідомо проголосувати за мародера та русню.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору