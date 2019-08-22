 Власова звільнили з посади начальника Одеської митниці. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в указі, текст якого є у Цензор.НЕТ.

В.о. глави ДФС Денис Гутенко своїм указом звільнив Олександра Власова з посади начальника Одеської митниці. В указі зазначається, що Власова звільнили за згодою сторін на підставі заяви Власова.

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Нагадаємо, 13 липня Зеленський закликав Власова написати заяву про звільнення.Причиною цього стало невиконання головою ДФС прохання президента про звільнення керівників чотирьох митниць у західних областях України. Власов відповів, що "сьогодні ж напише заяву" і відправить її в Кабмін.

6 липня під час поїздки у Львівську та Закарпатську області Зеленський закликав Власова ухвалити жорсткі рішення щодо очільників чотирьох митниць Західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.

9 липня Власов написав у фейсбуці, що звільнив цих керівників.