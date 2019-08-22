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 Політика України
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Все про:ВР (5347) комітет (190) Стефанчук Руслан (55)

 "Слуга народу" хоче очолити в Раді 21 комітет із 23, - Стефанчук

Політична партія "Слуга народу" хоче очолити 21 комітет із 23 у майбутній Верховній Раді.

Про це заявив обраний народним депутатом від партії "Слуга народу" представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Те, на що ми претендуємо, ми вже визначили. Якщо не помиляюся, 21 комітет ми хотіли б перебрати головування і взяти двох перших заступників", - зазначив Стефанчук.

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За словами представника президента в парламенті, кожна партія має бути пропорційно представлена ​​в комітетах.

Іншим партіям "Слуга народу" хоче віддати керівництво комітетом зі свободи слова, а також комітетом з прав людини, що пов'язаний із Донбасом, Кримом та нацменшинами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144189
 
 
 Топ коментарі
 
Иди в палату быстрее, тебя там гитлер заждался.
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В принципе, им можно оставить всё. Пусть назначают всех комитетчиков, и всех министров. Раз уж они взялись управлять - пусть покажут покращення.
Сторонникам ПЕС нужно лишь оградить себя от репрессий: криворожские гопники не остановятся ни перед чем, кроме как перед угрозой ответного огня на поражение.
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Дожна быть монокалолиция везде...зеленый скот должен будет потом отвечать сам за все им содеяное...
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Под эгидой лозунга -
"ПУТИН - ХУ ....ло" мародеры разворовали только на

схеме "Ротердам +" 21 миллиард ! Кагал "пети"к ответу .
И что-то заглохли судебные и прокурорские действия в отношении сбежавших

еще в июне 2019 года на кратковременное лечение -БАНДЕ СВИНАРЧУКОВ !
https://censor.net.ua/news/3115671/svinarchukv_za_rati_protest_protiv_korruptsii_v_ukroboronprome_pereros_v_stolknoveniya_pod_ap_obnovleno/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
"Слуга народу" хоче очолити в Раді 21 комітет із 23, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 246
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"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.

Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."

И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины. Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
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зебилы, ваша весенняя туфта давно покрылась плесенью вранья)
Тем более что выяснилось - свинарчуки теперь работают на зелену шмарклю. "Слуга народу" хоче очолити в Раді 21 комітет із 23, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4259
банда зеленского-свинарчуков "Слуга народу" хоче очолити в Раді 21 комітет із 23, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1170
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Давно стефанчуа не було чутно. Він мабуть на ліпосакцію їздив? Нічого, їдальня у Верховній Раді буде працювати справно
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якщо страва смачна, то це найбільша подяка для шеф-кухаря, коли отак вилизують тарілки "Слуга народа" хочет возглавить в Раде 21 комитет из 23, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9002
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Тренинг порохоботов для жопы Порошенко.
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Кац! Порошенко давно нет. Рулит маланец Зеля, проснось.
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Та ладно. Он же народный депутат Украины со своей фракцией в Раде. Порошенко нет - это когда копачи обстучат.
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Та забирайте хоч всі, це буде ще краще.
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Можно и дополнительные создать, что Кварталу терять то кроме своих голов, "семь бед - один ответ".
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А зачем им права человека в лугандоне и Крыму. Это практически мертвые комитеты.
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Зебилы зря радуетесь , совсем скоро будет майдан и вы все убежите к себе на родину - на рассею "Слуга народа" хочет возглавить в Раде 21 комитет из 23, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3981
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прямо вот всей страной ??? останутся только восьмисантиметровые+вата+те кому все похер навыбрынехожу ??? так это куйлостан на территории Украины случиться...
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А два для ..*жоппоблока * !? ..
Кааліція мать ..!
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головне НЕ мародеру!!! "Слуга народу" хоче очолити в Раді 21 комітет із 23, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2212 Партiя вiдчуває обов*язок виправдати довiр*я своїх виборцiв.Так тримати у вiрному напрямку!)))
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правильне рішення, а краще забрати все і вся. хоч одні за всю історію української так званої незалежності ризикнули взяти на себе відповідальність, я думаю, вони розуміють ціну питання.
до цього різні песики весь час розводили руками-- ну, ви ж бачите, я хороший, а то вони ( зрада, кабмін) вони дуркують, і що я можу зробити проти них?
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про яку відповідальність ви кажете? вони навіть такого слова не розуміють
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про ту, про яку потрошенко навіть в обіцянках не говорив. не панське то діло перед холопами відповідати
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та да - такие проХфессиональі, что просто зЕшибись! "ЯВАМНИЧЕГОНЕДОЛЖЕН" забыли? "Ні обіцянок, ні пробачень" и віі еще о какой-то ответственности говорите?
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я уже видел Ваших проффесионалов
свинарчук
кононенко
вовк
можна до безконечности

так они мне знаете сколько должны???
а вам, по вашемуже признанию ,никто ничего не должен.
1:0 в мою пользу.
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Вот нафига им столько комитетов? Вони-то сколько будет, и от Пети, и от Мертвечука!
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с такой харей можно было и больше чем 21. сухпай добавят.
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отлично...., а лучше все комитеты..
Быстрее сядете, раньше выйдите.... или вынесут....
Как получится....
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Да ты же...и такие как ты и вынесут...смердячие псы....через годика полтора-два...когда зубы на полку кинете...
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они открестятся от такой власти и будут кричать, что не голосовали за зелепупиков, та и вообще на вьіборьі не ходили
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Alter Nator - "Слуга народу" хоче очолити в Раді 21 комітет із 23, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1290

Вот такие как ты дегенераты и вынесут....
А потом начнете грабить магазины и винные лавки....
Было такое не раз в Истории уже...
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олігархи вже поділились доходами, повернув полоненних детей родителям, встановив мир на донбасі...залишилось відмінити депутатську недоторканість і застосувати імпічмент
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тссс!... не напоминайте! не было такого, не обещал никто!
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Вот это правильно. А не слезливые сопли типа "нихто не хочет с нами дружить". Полная ответственность за всё.
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перед кем огтветственность? восьмипроцентную свалку отбросов не спрашивают
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Очень правильный вопрос от бесправного зегенерата. Перед кем ответственность... Красава, зебил, знаешь своё место...
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Наглость зеленых чебурашек впечатляет! По итогам голосования у них должно быть 60% должностей а это не 21 из 23! Хотя после бюджета лохи увидят итоги своего выбора! Никто грабежа на тарифах, зарплатах и пенсиях не прекратит! Еще и землей попробуют поторговать!
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Львович, расслабся и получи удовольствие
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віддати два комітети ригопесикам... чи не забагато?
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Правильно !
Мародеров ПЕСа надо умножать на "О". Их лексикон .
Оставшихся на территории Украины пустить под Суд Военного Трибунала .
Убежавших -
применяя опыт МоссаДа ( кричите на всех углах) переправить в Украину ДиП почтой в мешках

и

под полиграф .
Пока не признаются - где Активы -украденные у наших Героев -фронтовиков . за 5 лет
правления "пети" и кагала .э
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Иди в палату быстрее, тебя там гитлер заждался.
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Да нет, санитар при утреннем осмотре мобилу не нашел.
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украденные активы Беня вывел через офшоры зеленского - на Кипр)) браво, зебилы! "Слуга народу" хоче очолити в Раді 21 комітет із 23, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7217
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.

Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."

И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины. Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
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набор бессмысленных фраз у ребенка с очень высокой температурой, несовместимой с жизнью)))
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А что удивительного? Партия СН получила самую большую поддержку за всю историю Независимости Украины, поэтому партия должна взять всю полноту власти, как и всю ответственность.
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да и х.й бы с ними, казалось бы, да только сейвиться в этой игре нельзя.
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Главное чтобы комитеты не достались псу под хвост. ПЕС будет ставить палки в колёса.
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В принципе, им можно оставить всё. Пусть назначают всех комитетчиков, и всех министров. Раз уж они взялись управлять - пусть покажут покращення.
Сторонникам ПЕС нужно лишь оградить себя от репрессий: криворожские гопники не остановятся ни перед чем, кроме как перед угрозой ответного огня на поражение.
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какой ответный огонь? какое поражение? что ты несешь? ты ваще адекватный? или Украину тока по кремлядскому ТВ видишь?
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Спокойно. Валерьяночки прими, и бай-бай. "Слуга народу" хоче очолити в Раді 21 комітет із 23, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8296
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Валерьянка зебобикам не помогает...только зеленка...😀
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Боюсь, что с этой ВР валерьянку мы жрать будем
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Та пусть ВСЕ забирают, полудурки, что за них голосовали, може трохи поумнеют.
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Дожна быть монокалолиция везде...зеленый скот должен будет потом отвечать сам за все им содеяное...
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Партия CН - только 2 комитета!
Остальные 19 - мажоритарщики. "Слуга народу" хоче очолити в Раді 21 комітет із 23, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1951
Слово то какое: ко-ми-тет. Как Комитет государственной безопасности.
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эти 19 те же СН только прошли по мажор. округам
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отдайте им все комитеты. Пусть керуют "Слуга народу" хоче очолити в Раді 21 комітет із 23, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3920. Потом, когда их выносить из рады начнем, меньше неразберихи будет
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выносить ты сможешь максимум свою козюху из носа
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Я уже как -то с Вами общался, пытался научит правилам хорошего тона и чуть-чуть. мыслить. Ну если с первым, можно отметить определенный прогресс, то с вторым по-прежнему просто беда. Объясните мне парадокс, почему при стабильно низкой зарпате и пенсиях в Украине доллар падает, а цены на отечественные продукты питания в сравнении с этим же временем прошлого года выросли в 2-3 раза?. почему после гастролей зеленого ... Меркель, Макрон, Трамп все больше общаются с ****** и решают судьбуУукраины без Украины. А теперь про козули. Ты эти свои, дворовые заморочки для сверстников оставь. Бандюкович себя тоже великим цебе считал, он и правда не ровня вашему зебилу., только где он будет? Так, что ..., цыплят осенью считать будем и очень скоро.
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каламойша розуміє, що грабити треба в режимі бліц-криг. поки зебіли від гіпнозу не відійшли
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У него уже фальстарт случился: ему не дали дефолт сделать.
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Єдине чого можна очікувати від зедротів то це відміну депутатської недоторканості. Але навіть це вони зроблять так що притягти діючого депутата чисто процедурно стане неможливим без відповідної зе-санкції. А щодо віддачі головування в двох "не грошових" комітетах, то це просто "кістка" голодуючим. І це правильно! Минула влада "памаранчевих лузерів" мала прийняти "Закон про опозицію", але не зробила цього. Ну от тепер вигрібають результати. Зедротам я б порадив врахувати "досвід попередників" і покращити вязничні умови - ті хто переживе Майдан Лінча будуть доживати саме там...
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Сейчас главная задача всех вменяемых не вляпаться в это дерьмо,т.е. в сотрудничество со "слугами народа".Поскольку эти интеллектуалы- выпускники высших курсов экономики и политологии города Трускавца скоро такого нах*евертят,что их лоховатые хозяева - избератели начнут выносить их вперед копытами и как водится обвинять всех и все (но только не себя лохов) окромя своего клоуна.И достанется всем вблизи находящемся.
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"Политическая партия "Слуга народа" хочет возглавить 21 комитет из 23 в будущей Верховной Раде. ...По словам представителя президента в парламенте, каждая партия должна быть пропорционально представлена в комитетах." ©
Слуги хочуть 21 комітет з 23. То є "пропорціонально"?
Вони шо, 21 : 23 = 91,3% місць у Раді отримали? Чи у них проблеми з математикою?
Чи то є просто черговий зашквар тих самих "ікспєрдав", для яких підвищення зарплати вчителям до $4 тис. - то є "сущіє капєйкі" для бюджету країни?
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