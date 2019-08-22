 "Слуга народу" хоче очолити в Раді 21 комітет із 23, - Стефанчук

Про це заявив обраний народним депутатом від партії "Слуга народу" представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Те, на що ми претендуємо, ми вже визначили. Якщо не помиляюся, 21 комітет ми хотіли б перебрати головування і взяти двох перших заступників", - зазначив Стефанчук.
За словами представника президента в парламенті, кожна партія має бути пропорційно представлена в комітетах.
Іншим партіям "Слуга народу" хоче віддати керівництво комітетом зі свободи слова, а також комітетом з прав людини, що пов'язаний із Донбасом, Кримом та нацменшинами.
"ПУТИН - ХУ ....ло" мародеры разворовали только на
схеме "Ротердам +" 21 миллиард ! Кагал "пети"к ответу .
И что-то заглохли судебные и прокурорские действия в отношении сбежавших
еще в июне 2019 года на кратковременное лечение -БАНДЕ СВИНАРЧУКОВ !
https://censor.net.ua/news/3115671/svinarchukv_za_rati_protest_protiv_korruptsii_v_ukroboronprome_pereros_v_stolknoveniya_pod_ap_obnovleno/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины. Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
Тем более что выяснилось - свинарчуки теперь работают на зелену шмарклю.
банда зеленского-свинарчуков
Кааліція мать ..!
до цього різні песики весь час розводили руками-- ну, ви ж бачите, я хороший, а то вони ( зрада, кабмін) вони дуркують, і що я можу зробити проти них?
свинарчук
кононенко
вовк
можна до безконечности
так они мне знаете сколько должны???
а вам, по вашемуже признанию ,никто ничего не должен.
1:0 в мою пользу.
Быстрее сядете, раньше выйдите.... или вынесут....
Как получится....
Вот такие как ты дегенераты и вынесут....
А потом начнете грабить магазины и винные лавки....
Было такое не раз в Истории уже...
Мародеров ПЕСа надо умножать на "О". Их лексикон .
Оставшихся на территории Украины пустить под Суд Военного Трибунала .
Убежавших -
применяя опыт МоссаДа ( кричите на всех углах) переправить в Украину ДиП почтой в мешках
и
под полиграф .
Пока не признаются - где Активы -украденные у наших Героев -фронтовиков . за 5 лет
правления "пети" и кагала .э
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины. Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
Сторонникам ПЕС нужно лишь оградить себя от репрессий: криворожские гопники не остановятся ни перед чем, кроме как перед угрозой ответного огня на поражение.
Остальные 19 - мажоритарщики.
Слово то какое: ко-ми-тет. Как Комитет государственной безопасности.
Слуги хочуть 21 комітет з 23. То є "пропорціонально"?
Вони шо, 21 : 23 = 91,3% місць у Раді отримали? Чи у них проблеми з математикою?
Чи то є просто черговий зашквар тих самих "ікспєрдав", для яких підвищення зарплати вчителям до $4 тис. - то є "сущіє капєйкі" для бюджету країни?