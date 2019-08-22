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Все про:ксенофобія (25) Польща (1889) українці (1071) заробітчани (244)

 Мер польської Гдині виступив проти оголошення про українців у місцевому ресторані

Міський голова Гдині Войцех Щурек і його заступник Славомир Рибицький на знак підтримки українських заробітчан відвідали інший ресторан, яким керує наш співвітчизник.

Про це повідомляє польське видання Onet, інформує Цензор.НЕТ.

"Це ганебні слова. Вони не мають права перебувати в нашому громадському просторі такого відкритого і сучасного міста, як Гдиня", - прокоментував Щурек скандал з оголошенням.

"Ми дуже раді, що в Гдиню приїжджає безліч молодих українців. Вони багато працюють", - додав міський голова.

Його заступник Рибицький наголосив, що будь-які прояви ненависті, расизму та ксенофобії мусять переслідуватися за законом. "Ми знаємо з історії, як закінчується терпимість до такої поведінки та ставлення", - сказав він.

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До бойкоту ресторану, який розмістив ксенофобське оголошення про наймання персоналу, пообіцяли долучитися багато містян, повідомляє Onet.

Нагадаємо, напередодні ресторан у Гдині розмістив оголошення про пошук кухарів. "Нуль українців або інших подібних", - йшлося в оголошенні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144188
 
   
 Топ коментарі
 
Звичайно, якщо не ми, то в Пільші не буде кому працювати. Економіка занепаде і рівень життя рядогово поляка піде по-нанівець Мэр польской Гдыни выступил против рекламы об украинцах, опубликованной местным рестораном - Цензор.НЕТ 6086
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ЦЕ ДІЙСНО ТАК! Навіть самі поляки кажуть, що українці підняли їх економіку!
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на знак підтримки українських заробітчан відвідали ресторан, яким керує наш співвітчизник.
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Звичайно, якщо не ми, то в Пільші не буде кому працювати. Економіка занепаде і рівень життя рядогово поляка піде по-нанівець
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ЦЕ ДІЙСНО ТАК! Навіть самі поляки кажуть, що українці підняли їх економіку!
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Это миф.
Возьмем 2 соседние страны - Чехия и Польша. Польша пустила украинцев, и ********* одной из самых бедных стран ЕС. Чехия никого не пускала, и как-то умудрилась иметь уровень жизни в 1,5 раза выше чем в Польше.
Украинцы готовые работать за еду, поднимают благосостояние отдельного работодателя, но страна при этом в заднице. Чехи никого не пускают и работают сами, и иимею высокие разплаты и не надо ехать на заработки в Германию или Англию.
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Вы сравниваете писюн с пальцем. Когда Чехия и когда Польша стали независимыми успешными государствами? По временной шкале между ними, изивините, целая пропасть. Логично, что уровень жизни в Чехии и Польше будет разный. Даже спорить не имеет смысла...
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шта? Они стали независимыми от совка одновременно вообще-то.
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в 90е в Польше была такая же жопа как и в Украине. Только полякам хватило сил построить успешное государстов, а нам нет. А в туже Чехо-Словакию еще при совке в 80е ездили на экскурсии советсвткие студенты как в другой мир. Покупали там жинси, видики и тому подобное. Получили может и одновременно, но в мозгах просветление появилось в разные периоды...
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служил в чехии не далеко от польской границы . поляки лошадьми пахали чехи тракторами

. думаю что чехи не обошли польшу в полтора раза , и вряд ли обойдут. польша набирает вес и в политике и с ней считаются в евросоюзе. кстати по производству овощей и фруктов уже обогнали венгров .
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не одна из самых бедных. но одна из первых успешно развивающихся стран. польшу называют европейским китаем . очень много европейских товаров призводятся в польше , туда перенесли свои производства немцы французы и другие , чего не возможно сказать о чехии .
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на знак підтримки українських заробітчан відвідали ресторан, яким керує наш співвітчизник.
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Видалив. Дійсно, вони "посєтілі другой".
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У меня кум (отвоевал по первой волне мобилизации). С 2016 г. работает по строительству (Лодзь, Люблин, Хелм). Под Хелмом его родственники. Сейчас и как каменщик фигачит и как прораб. Проблем нет.
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"В своїй хаті своя правда"..
тому можу поляків зрозуміти..
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Мер Гдині - офіційна посадова особа. Він вислрвив "середньостатистичну толерантну позицію". А ксенофобія серед поляків по відношенню до українців все-таки досі є. Як би її не старались зализати-заговорити посадові особи.
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респект меру. А та мразота що розпалює ворожнечу між українцями і поляками то підспівувамя ****.
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Він не може висловлювати "власну позицію" публічно. Він, можливо, такий же українофоб, як і його співвітчизники. Але вимушений виглядати усі-пусі толерантним. Бо інакше матиме проблеми на посаді
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проблеми на посаді у вибранного мера можуть бути лише з власними виборцями
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Польська демократія - не взірець міжнародного рівня. Але посадові особи несуть відповідальність за власні вчинки/бездіяльність. Це в Україні можна наобіцяти дурним виборцям #атозадватижні, і повірять. Так, шокаладник ти наш незабутній?
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на жаль зараз , керівництво польщі має націоналістичний уклін як і в венгрії.тому таке трапляється.вчора позавчора проїзджав по польщі і в селах на автобусних зупинках намальовані сцени боїв армії крайової .раніше цього не було.((((
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