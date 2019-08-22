 Мер польської Гдині виступив проти оголошення про українців у місцевому ресторані

Про це повідомляє польське видання Onet, інформує Цензор.НЕТ.
"Це ганебні слова. Вони не мають права перебувати в нашому громадському просторі такого відкритого і сучасного міста, як Гдиня", - прокоментував Щурек скандал з оголошенням.
"Ми дуже раді, що в Гдиню приїжджає безліч молодих українців. Вони багато працюють", - додав міський голова.
Його заступник Рибицький наголосив, що будь-які прояви ненависті, расизму та ксенофобії мусять переслідуватися за законом. "Ми знаємо з історії, як закінчується терпимість до такої поведінки та ставлення", - сказав він.
До бойкоту ресторану, який розмістив ксенофобське оголошення про наймання персоналу, пообіцяли долучитися багато містян, повідомляє Onet.
Нагадаємо, напередодні ресторан у Гдині розмістив оголошення про пошук кухарів. "Нуль українців або інших подібних", - йшлося в оголошенні.
Возьмем 2 соседние страны - Чехия и Польша. Польша пустила украинцев, и ********* одной из самых бедных стран ЕС. Чехия никого не пускала, и как-то умудрилась иметь уровень жизни в 1,5 раза выше чем в Польше.
Украинцы готовые работать за еду, поднимают благосостояние отдельного работодателя, но страна при этом в заднице. Чехи никого не пускают и работают сами, и иимею высокие разплаты и не надо ехать на заработки в Германию или Англию.
. думаю что чехи не обошли польшу в полтора раза , и вряд ли обойдут. польша набирает вес и в политике и с ней считаются в евросоюзе. кстати по производству овощей и фруктов уже обогнали венгров .
тому можу поляків зрозуміти..