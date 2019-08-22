 Разумков не відкидає, що Рада розгляне питання формування нового уряду 29 серпня

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у четвер у Києві, відповідаючи на запитання, чи буде 29 серпня розглядатися питання формування уряду.
"Я поки що не готовий на це відповісти, тому що не обговорював це питання з колегами, проте я не відкидаю", - сказав Разумков.
За його словами, порядок денний на 29 серпня ще не обговорювався на засіданні першої підготовчої групи.
"Щойно воно буде, ми обов'язково його проголосуємо на спільному засіданні підготовчої депутатської групи", - додав Разумков.
Він також повідомив, що пропонуватиме провести засідання підготовчої депутатської групи в п'ятницю, 23 серпня.
Перше засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться 29 серпня. Більшість на виборах до парламенту отримала пропрезидентська партія "Слуга народу".
Sir Lawrence @sir_T_Lawrence 22 ч.22 часа назад
Торт "Зеленский" - рецепт, как у торта "Наполеон", только без яиц.
Проклятые бариги, верните злочинний Роттердам+!!
Думала я, думала, как начать этот пост, но что-то кроме Юрочкиного любимого «гляди, собачка, какая фигня» ничего в голову не лезет.
Так вот, гляди, собачка, какая *****. Боооольшая. Вчера уЗеленского собрались на срочное совещание по энергетическим вопросам, потому что, как внезапно выяснилось, в Украине сложилась критическая ситуация с поставками угля, запасы есть, но совсем мизерные, их хватит всего лишь до октября. Для понимания масштабов проблемы: Украина загружает на склады около 50 тысяч тонн в день. А расходует 73 тысячи тонн. Вот и приходится срочно решать, где и по какой цене закупать уголь, абы не вымерзли зимой на радость балалайкам.
Но это ладно, бывали у нас и покруче критические ситуации. А вот теперь начинается самое веселое. Внезааааапно, как выяснилось на совещании, покупка угля по формуле Роттердам+ на сегодняшний день является…. тыдыщ! - самой выгодной для нас. Потому что цена по ней самая низкая, 1700 грн за тонну. Можно, конечно, психануть и покупать в Колумбии, но там уже по 1900 грн за тонну.
Но позвольте, спросите вы, а как же громкое, резонансное, скандальное дело по Роттердам+, которое ведут НАБУ и САП, оценивают ущерб от формулы в 19 миллиардов и даже взяли кого-то там крепенько за дупу по этому поводу? А хрен его знает, отвечу вам я. Но я буду очень громко смеяться, если уже новое правительство решит закупать уголь именно по формуле Роттердам+. И смотреть через сварочные окуляры, как будут до дыма из-под рейтузов ерзать по скамейке Сытник и Холодницкий.
Попкорн не лезет, семки тоже, буду есть кавун и плеваться косточками. Проклятые бариги.
Олена Монова
шановні, просіть нову методичку ця вже набридла.