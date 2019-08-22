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Все про:торгівля людьми (122) заробітчани (244)

 Українські заробітчани часто стають жертвами торговців людьми, потрапляють до в'язниць, - юрист Гельсінської спілки з прав людини Чекарьов

Помітних поліпшень у ситуації із захистом прав українських трудових мігрантів не відбулося.

У країнах Європейського Союзу часті випадки порушення прав трудових мігрантів, при цьому в інших країнах ситуація ще гірше. І від цього також страждають українські заробітчани. Таку думку 112.ua озвучив юрист центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини адвокат Євген Чекарьов у статті "Не зарплатою єдиною: Як зупинити трудову міграцію з України".

"Помітних поліпшень у ситуації з захистом прав українських трудових мігрантів за кордоном за останній рік не відбулося. Особливо гостро це відчувається в країнах Африки, Близького Сходу, де, як і раніше, велика ймовірність стати жертвою торгівлі людьми, що особливо актуально щодо жінок", - сказав Євген Чекарьов.

Водночас у Росії у мігрантів з України є шанси стати жертвою злочинців або каральної машини правоохоронних органів. Правда, можливий і простий "розвод". Раніше Євген Чекарьов розповів про схему, жертви якої, виїхавши з України за заробітками, на багато років опинилися за ґратами російських в'язниць.

Людям пропонували працевлаштуватися на посаду кур'єра. Насправді їх наймали для поширення наркотиків (курильних сумішей). У РФ передбачено покарання за таку діяльність від 4 до 20 років позбавлення волі. Українці, які попалися на схему, отримали реальні терміни від 3,5 років до 20. Багато хто досі сидить. Російські судді не беруть до уваги їхні аргументи про те, що їх завербували і вони практично стали жертвами торгівлі людьми.

Гельсінська спілка з прав людини займається переведенням людей у місця позбавлення волі в Україні, вже переведено близько 30 осіб. У той же час на відміну вироку вони розраховувати не можуть. Швидше за все українська влада небезпідставно побоюється, що якщо українські суди почнуть скасовувати їм вироки, російська влада відмовиться передавати інших ув'язнених, які відбувають термін в РФ за аналогічними вироками.

Всього від схеми постраждали близько 2 тисяч осіб. "Останнім часом на цю схему стали потрапляти люди, які проживають на підконтрольних територіях у Східній Україні. Туди, судячи з усього, перебралися вербувальники, які діяли до цього на підконтрольній території", - розповів Чекарьов. На підконтрольній території проти вербувальників було порушено кримінальну справу.

Як відомо, в липні Нацбанк представив звіт, в якому повідомив, що в Україні в усіх сферах відчувається гострий дефіцит робочої сили. Зазначалося, що найгірше йдуть справи в будівельному секторі та промисловості. При цьому, за даними Міністерства праці та соціальної політики Польщі, в 2018 році саме в цих видах діяльності була зайнята велика частина українських трудових мігрантів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144183
 
 
 Топ коментарі
 
Таке трапляється, якщо ти їдеш працювати на росісю. Малорос, не їдь працювати на росісю і ти не попадеш в рабство!!!
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"...Нацбанк представил отчет, в котором сообщил, что в Украине во всех сферах ощущается острый дефицит рабочей силы... " - Хіба це є проблема? Платіть більш менш нормальні з/п і люди знайдутся. Чи роботодавцям закони ринку не відомі?
Бо хочуть продавати житло за европейськими цінами, а з/п працівникам платити, як в Бангладеші. Українські заробітчани часто стають жертвами торговців людьми, потрапляють до в'язниць, - юрист Гельсінської спілки з прав людини Чекарьов - Цензор.НЕТ 6817
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А можна детальніше, як не пропадеш поки молодий з клепкою? Приміром на яку зарплатню можна разраховувати випускнику ВНЗу? Ну приміром стандартно - інженеру. В моєму місті найбильше на що можна розраховувати 7-8 тисяч гривень, що щонайменше у два або навіть майже в три рази меньше ніж платять у Польщі за низкоквалівіковану працю.
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якщо тобі пропонують нелегальну роботу--є смисл замислитись, а які ризики. ?
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Да да...Нехай бояться їхати на заробітки... Ми статтю напишем, ще й по телевізорі скажем як в Європі небезпечно...
А дятли будуть тратити мільйони на залякування в пресі...
І так і не зрозуміють, що правила гри змінилися, ринок праці єс відкритий...
А люди все емігрують...
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О да, пугайте ежа голой жо... А тут типа не рабы, тут все жируют? Тут хуже рабства, рабы хоть за коммуналку и еду не парятся, а тут работают чтобы отдать всё заработанное оллигархам, а пожрать то уже как кому повезёт, некоторым и на хлеб не хватает.
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Ну, не зовсім так, поки ти молодий, у тебе є здоров'я, сили та клепка в голові, то ти не пропадеш. А такі незахищені верстви населення як пєнси, рукожопи та інші каліки, от їм дійсно не солодко... хоча держава їм дає субсидію, на яку, доречі підсіли й інші халявщікі, типу зебілів-автобляхерів та не платників аліментів. Знаю людей, які спеціально розвривають шлюби, щоб отримати допомогу від держави. Хворі...
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Ну до 40 років це в принципі молода людина. Я не мав на увазі 16-18 річних особин Українські заробітчани часто стають жертвами торговців людьми, потрапляють до в'язниць, - юрист Гельсінської спілки з прав людини Чекарьов - Цензор.НЕТ 2604. Якщо ви вважаєте себе, наприклад, в 35 старим пердуном, то це ваша особиста трагедія
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Да нет же, написано правильно, просто не уточнено, что молодые как раз и не очень склонны думать, молодость и всё такое.
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Молодые имхо хотят жить нормально пока молодые. На жизнь достойно заработать молодому в нащей стране учтопия. Я говорю о среднестатистической молодежи.
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Палка о двух концах. И такое в любой стране. С одной стороны они хотят всё и сразу. С другой-надо учиться, работать, приобретать опыт и т.д., чтобы зарабатывать больше. Две несовместимые вещи.
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А одновременно нельзя? И потом "зарабатывать больше" понятие относительное. Разные стартовые условия в части заработка (и не только) для начала трудовой деятельности в той же Польше и у нас. Ну и соответственно "зарабатывать больше", продвигаясь и квалифицируясь тоже разное. Причем эта разница в разы. К примеру бывший студент начинает с 5000 и растет дай Бог до 9-10тыс в течении нескольких лет у нас. С другой стороны тот же бывший студент едет в Польшу, где начинает с низкоквалифицированной работы 10-13 злотых в час (что составляет 16-24 тыс. грн. в месяц при 10 часовом рабочем дне при пятидневной неделе), учит язык, подтверждает квалификацию и продолжает уже работать по специальности от 25 (может даже и больше) злотых в час и выше (что составляет 30000 - 32000грн при 8 часовом рабочем дне и пятидневке). Замечу, что цены в Польше сопоставимы с нашими. По крайней мере не сильно от наших отличаются.
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А можна детальніше, як не пропадеш поки молодий з клепкою? Приміром на яку зарплатню можна разраховувати випускнику ВНЗу? Ну приміром стандартно - інженеру. В моєму місті найбильше на що можна розраховувати 7-8 тисяч гривень, що щонайменше у два або навіть майже в три рази меньше ніж платять у Польщі за низкоквалівіковану працю.
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Таке трапляється, якщо ти їдеш працювати на росісю. Малорос, не їдь працювати на росісю і ти не попадеш в рабство!!!
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щось забагато статей про заробітчан. Караул! раби тікають.
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"...Нацбанк представил отчет, в котором сообщил, что в Украине во всех сферах ощущается острый дефицит рабочей силы... " - Хіба це є проблема? Платіть більш менш нормальні з/п і люди знайдутся. Чи роботодавцям закони ринку не відомі?
Бо хочуть продавати житло за европейськими цінами, а з/п працівникам платити, як в Бангладеші. Українські заробітчани часто стають жертвами торговців людьми, потрапляють до в'язниць, - юрист Гельсінської спілки з прав людини Чекарьов - Цензор.НЕТ 6817
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І відповідна якість товарів та послуг. А потім бариги не розуміють чому люди нічого не купують і чому ринок слабкий.
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Показували розказували як будує Інтергал буд. Крадуть і не докладають на всьому. Де по нормах класти 10 прутків арматури кладуть лише три. Розчин, суміши і т.і. крадуть на всьому на чому можна і не можна. Таке відчуття що їм потрібно тільки все і зараз , а далі хоч потоп.
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пока в нашей стране не будет работы для любого не квалифицированного работника минимум за 500$ - будут убегать из страны сотнями тысяч в месяц!
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