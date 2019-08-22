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 Політика України
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Все про:ВР (5347) Шуфрич (202) Слуга народу (235) ОП-За життя (6)

 "Слуга народу" запропонувала "ОП - За життя" назвати кандидатуру на пост віцеспікера ВР. Ми готові, - Шуфрич

Партія "Опозиційна платформа - За життя" отримала пропозицію від "Слуги народу" назвати кандидатуру на посаду віцеспікера парламенту і готова це зробити

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив обраний народний депутат Нестор Шуфрич.

"Ми направили пропозицію на зайняття посади віцеспікера. Це була ініціатива "Слуги народу", ми відповіли на неї. Ми підтвердили, що готові надати кандидатуру на посаду віцеспікера", - сказав Шуфрич журналістам у четвер у Києві.

Також читайте: Арахамія може очолити фракцію "Слуга народу": її керівництво буде визначено після формування, - Стефанчук

Нагадаємо, раніше фракція президентської партії "Слуга народу" розподілила місця для народних депутатів у сесійній залі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144182
 
 
 Топ коментарі
 
Ну нарешті! Нарешті у мокшан буде свій віце-спікер у Верховній раді! Вони чекали цього довгих 5 років! Давайте привітаємо їх та зебілів, що зробили це разом!
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Спикер бывший рыг. Вице-спикер нынешний рыг. Мудрый нарид полностью это заслужил.
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чиво, кацапчик, любишь хвільмы по тялевізору сматрєть ?
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Не они заняты вопросом куда потрать зп в 4к 💶
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« Битый небитого везёт». ( рузкая народная сказка)
Звикайте, зебобіки. Ви зробили це разом!
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Прямо и не знаю как комментировать эту замечательную новость. Беняботики ану прокомментируйте, а то я что-то теряюсь
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Тому що всі інші відмовились.
А відмовились тому що не хочуть приймати участь у цирку і нести відповідальність за цей балаган.
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Не вірили що Слуги Московії і окупаційна платформа за життя українців в концтаборах Сибіру , будуть разом . Це одна й та ж антиукраїнська бригада.
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предлагать сепарам вице-спикерство.... в 2014 году морду бы разбили...
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шуфрича в раде надо держать как резинового болвана, чтоб каждый мог подойти врезать и выпустить пар "Слуга народу" запропонувала "ОП - За життя" назвати кандидатуру на пост віцеспікера ВР. Ми готові, - Шуфрич - Цензор.НЕТ 5707
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Слуга коломойши ж заявляли, що не будуть співпрацювати з ригами... І що???
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В том, что Шуфрич сейчас рупор опз виноват Кличко. В 14, когда Нестора под ВР прихватила разъяренная толпа и потащила на елку Януковича, спас, выдернув из толпы именно Кличко. Теперь Кутузов все призабыл, ожил, но надеюсь то как тогда перес#ал наверно помнит на подсознательном уровне.
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