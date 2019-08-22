 "Слуга народу" запропонувала "ОП - За життя" назвати кандидатуру на пост віцеспікера ВР. Ми готові, - Шуфрич

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив обраний народний депутат Нестор Шуфрич.
"Ми направили пропозицію на зайняття посади віцеспікера. Це була ініціатива "Слуги народу", ми відповіли на неї. Ми підтвердили, що готові надати кандидатуру на посаду віцеспікера", - сказав Шуфрич журналістам у четвер у Києві.
Нагадаємо, раніше фракція президентської партії "Слуга народу" розподілила місця для народних депутатів у сесійній залі.
Звикайте, зебобіки. Ви зробили це разом!
А відмовились тому що не хочуть приймати участь у цирку і нести відповідальність за цей балаган.