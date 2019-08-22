 Засновник підприємства "Дніпроолія" звинувачує турецьких бізнесменів у рейдерському захопленні підприємства

Про це Євстаф'єв заявив в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

За словами Євстаф'єва, така діяльність потрапила в поле зору силовиків - і ГПУ, і Нацполіції: "Я постійно, публічно показую документи, які підтверджують виведення з України через мій завод понад 3 мільярдів гривень до Туреччини! Сьогодні ці систематичні злочини розслідує слідчий Національної поліції України - Давидюк. За моїми даними, на сьогодні генеральний директор "Дніпроолії", поставлений турками "фунт" переховується в Стамбулі і повертатися в Україну не збирається, а двоє його перших заступників, після серії обшуків, терміново покинули Україну і також перебувають у Туреччині".

Однак усі кримінальні справи закрито. "Брати Тюрккан заплатили 1,5 мільйона доларів за закриття кримінальної справи... "Вкрав мільярд - заплатив мільйон. Дуже вигідно. Можна працювати..." Коли я почав порушувати цю тему про корупцію, про несплату мільярдних податків, звертатися в суди - на мене почався тиск з боку народного депутата України - Мустафи Джемілєва, який разом з турецькими представниками почав усіляко впливати на суди і правоохоронців. Я вважаю, що це державна зрада як мінімум", - нарікає Євстаф'єв.

"Дніпроолія" - виробник та експортер олії і шроту. Включно з маслоекстракційним заводом, власними елеваторами та складськими приміщеннями. Усю продукцію компанія відправляє на зарубіжні ринки (близько 6,3% загального експорту України). Компанія є експортером у такі країни: Китай, Франція, Індія, Іран, Італія, Марокко, Іспанія тощо.