 ДБР викликає Порошенка на допит 3 вересня

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Допит заплановано на 3 вересня", - сказали у відомстві.

Час допиту не уточнюється.

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Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний в ДБР як свідок і отримав повістку на наступний допит.

12 серпня Порошенко також прибув на допит в ДБР.

Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР в тому, що ті зливають інформацію Портнову.