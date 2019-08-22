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 Політика України
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Все про:допит (514) Порошенко (9587) ДБР (444)

 ДБР викликає Порошенка на допит 3 вересня

Держбюро розслідувань втретє викликає колишнього президента Петра Порошенка на допит на 3 вересня.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Допит заплановано на 3 вересня", - сказали у відомстві.

Час допиту не уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Порошенка готують подання до КС, щоб звільнити мене з посади директора ДБР, - Труба

Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний в ДБР як свідок і отримав повістку на наступний допит.

12 серпня Порошенко також прибув на допит в ДБР.

Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР в тому, що ті зливають інформацію Портнову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144180
 
   
 Топ коментарі
 
І цього разу петя приведе своїх діточок на ганок ДБР галасувати про політичне переслідування та репресії?
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затягают шоколадку, с его то болячкой......
не так он представлял своё будущее, када бабки по офшорам ныкал, да в липецке конфетки клепал
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а кто назначил Трубу? И кто создал ГБР? Пушкин?
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Трубадурики развели бурную деятельность.
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- Петро Олексійович, які передачі вам подобаються?
- Ну там згущонка, тушонка, чай. )))
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Как он придет, если опять свалил из страны, на сей раз в Норвегию...
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Нужно составить расписание посещения порошенко ГБР на два - три месяца вперед. Лучше, чтобы не более, чем на два месяца, Не реже трех раз в неделю. А далее неспрерывно в специально предназначенном для этого помещении для перманентного пребывания.
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Ловят? Как поймают, на кол посадить, это первое дело! А уж опосля...
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В качестве свидетеля... Но ЗЕбилы со своим вождём портянкой в очередной раз возбудились без удовлетворения...
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Все повернеться до руско-зеленьських окупантів, все у свій час
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рускі окупанти які попросту прикриваються дешевим кулоуном так і рядові зебіли-окупанти з українсткими паспортами несуть відповідальність за всі антиукраїнські події і шкоду Україні заподіяну зеленими человечкамі і їх режимом
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