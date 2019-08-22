 ДБР викликає Порошенка на допит 3 вересня

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"Допит заплановано на 3 вересня", - сказали у відомстві.
Час допиту не уточнюється.
Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний в ДБР як свідок і отримав повістку на наступний допит.
12 серпня Порошенко також прибув на допит в ДБР.
Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР в тому, що ті зливають інформацію Портнову.
- Ну там згущонка, тушонка, чай. )))