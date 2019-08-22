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 Суспільство
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Все про:джекпот (2) лотерея (65)

 Білети на розіграш €100 млн в "ЄвроМільйони" доступні українцям

У п'ятницю, 23 серпня, загальноєвропейська лотерея EuroMillions (Євромільйони) анонсувала розіграш 100 мільйонів євро, це найбільший джекпот з тих, що розігруються в Європі цього тижня.

За результатами попереднього тиражу, який відбувся в минулий вівторок, жоден з учасників лотереї не вгадав всю виграшну комбінацію, внаслідок чого джекпот акумулював - зараз на кону 100 мільйонів євро.

Виграшні номери за результатами минулого тиражу: 20, 22, 23, 24, 37 і зоряні номеи 1, 4.

Втім, відсутність переможця джекпоту не означає відсутність переможців взагалі. Так, двоє щасливчиків вгадали шість номерів з семи і отримали по 494 тисяч євро кожен. Ще четверо переможців виграли по 57 тисяч євро, за вгадані п'ять номерів з семи.

Міжнародний лотерейний сервіс TheLotter.com пропонує жителям України та інших європейських країн офіційно взяти участь в супер-тиражі Євромільйони і спробувати зірвати 100 мільйонів євро або один з другорядних призів.

Для участі в супер-тиражі необхідно заповнити білет на сайті лотерейного сервиса TheLotter.

Супер-тираж Євромільйони - унікальна подія, яка проводиться всього один - два рази на рік, з гарантією величезного джекпоту. Новина про проведення супер-тиражу може бути оголошена в будь-який час і завжди стає гучною подією.

Як українці можуть брати участь у тиражі Євромільйони?

Громадяни України можуть брати участь в лотерейних тиражах Євромільйони нарівні з резидентами країн-учасниць.

Щоб стати учасником супер-розіграшу, необхідно вибрати п'ять основних номерів (1-50) і два номери "лаки стар" (1-12).

Крок 1: Створити акаунт на сайті Thelotter.com

Крок 2: Виберіть участь в супер-тиражі Євромільйони і відзначте п'ять номерів від 1 до 50, а також дві "Лакі Стар" від 1 до 12.

Крок 3: Отримайте скан фактичного білета, придбаного від вашого імені в ваш особистий аккаунт на сайті і чекайте результатів тиражу.

У разі виграшу, TheLotter.com негайно повідомить вас про це!

Придбати білети лотереї Євромільйони онлайн можна прямо зараз, з будь-якої точки світу.

Новина публікується на правах реклами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144179
 
 
 Топ коментарі
 
Лохи стройтесь в очередь и покупайте билетики. По количеству проданых билетом сделаем перепись лохов Билеты на розыгрыш €100 млн в "ЕвроМиллионы" доступны украинцам - Цензор.НЕТ 6192
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якшо ресурс стає помойкою, то сдєлаєм йєйо красіво!
Билеты на розыгрыш €100 млн в "ЕвроМиллионы" доступны украинцам - Цензор.НЕТ 3314
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Перемога!, жаль шо ПЕПА нам такого не замутил!!!
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Лохи стройтесь в очередь и покупайте билетики. По количеству проданых билетом сделаем перепись лохов Билеты на розыгрыш €100 млн в "ЕвроМиллионы" доступны украинцам - Цензор.НЕТ 6192
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Прим. перев.Перевод построен на основе русского перевода Трофимовой, английского The Apocryphon of John (long version) /Frederik Wisse/ и немецкого Das Apokryphon des Johannes /Gerd Ludemann, Martina Janben/. Отдельная благодарность Егорию Простоспичкину за помощь с немецким вариантом.
Андрей Чернов


Апокрифы древних христиан


{1} Учение [спасителя] и [откровение] тайн [и] вещей, сокрытых в молчании, [тех вещей], которым обучил он Иоанна, ученика [своего].

/5/ [И] случилось [однажды], когда Иоанн, [брат] Иакова, - они сыновья Зеведея, - подошёл к храму, то встретил его фарисей, - имя его Ариманиос, - /10/ [и сказал] ему: "[Где] господин твой, [которому] последовал ты?" И [сказал] он ему: "Возвратился он в [место], откуда пришёл он". Фарисей [сказал ему: "Обманом этот назареянин] ввёл вас в заблуждение, /15/ и наполнил [уши ваши ложью], и закрыл [сердца ваши, (и) отвратил вас] от преданий [отцов ваших]".

[Когда] я, [Иоанн], услышал это, [двинулся] я от храма прочь [к гористому пустынному месту]. /20/ И был я [очень] опечален [в сердце моём, вопрошая]: "Как [избран] спаситель? И почему он послан [в мир Отцом своим]? [И кто] Отец его, который [послал его]? [И каков /25/ тот] эон, [к которому пойдём мы?] Ибо что [подразумевал] он, [когда сказал нам]: 'Этот эон, [к которому пойдёте вы,] подобен эону [непреходящему'? Но не учил] он нас о том, [каков он]".

/30/ В то время, [пока я думал об этом в сердце моём,] смотрю - [небеса раскрылись, и] всё творение, [что] ниже неба, осветилось, и [мир вокруг] содрогнулся. {2} [Испугался я, посмотрел и] увидел в свете [юношу, стоявшего] предо мною. Но пока смотрел я на него, [стал он] подобным старцу. И (снова) [изменил] он образ [свой], став как /5/ мальчик. Передо мной было [не множество], но [образ] в нескольких формах в [свете], и открывались [образы] один через другой, будучи в трёх формах.

Он сказал мне: "Иоанн, Иоанн, /10/ почему сомневаешься ты и почему страшишься? Ведь знаком тебе образ этот? - это так, не [будь] малодушным! - Я тот, кто [с вами] всегда. Я - [Отец], я - Мать, я - Сын. /15/ Я непорочный и нерушимый. [Ныне пришёл я наставить тебя] в том, что есть, [что было] и что должно [произойти], дабы [мог узнать ты] вещи, которые не открыты, [и те, что открыты, и научить] тебя [про род непоколебимый /20/ совершенного Человека]. Теперь [же, подыми лицо] своё, [чтобы] мог [принять] ты вещи, которым [научу тебя] сегодня, [и] мог [передать их сотоварищам своим] по духу, тем, кто [из] рода [непоколебимого] совершенного /25/ [Человека]".
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якшо ресурс стає помойкою, то сдєлаєм йєйо красіво!

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Іссякають рєкі бюджетного бабла...ну хоть с реклами лохотронів трохи капає))
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Золотьіе пирамидки Гаундона? Которьіе Кабзона от рака вьілечили.
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Я играл за 2€ вариант(сейчас 2,5€) . Это что за цены?
Такое впечатление,что у нас самые богатые.
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