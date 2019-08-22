 Білети на розіграш €100 млн в "ЄвроМільйони" доступні українцям

За результатами попереднього тиражу, який відбувся в минулий вівторок, жоден з учасників лотереї не вгадав всю виграшну комбінацію, внаслідок чого джекпот акумулював - зараз на кону 100 мільйонів євро.
Виграшні номери за результатами минулого тиражу: 20, 22, 23, 24, 37 і зоряні номеи 1, 4.
Втім, відсутність переможця джекпоту не означає відсутність переможців взагалі. Так, двоє щасливчиків вгадали шість номерів з семи і отримали по 494 тисяч євро кожен. Ще четверо переможців виграли по 57 тисяч євро, за вгадані п'ять номерів з семи.
Міжнародний лотерейний сервіс TheLotter.com пропонує жителям України та інших європейських країн офіційно взяти участь в супер-тиражі Євромільйони і спробувати зірвати 100 мільйонів євро або один з другорядних призів.
Для участі в супер-тиражі необхідно заповнити білет на сайті лотерейного сервиса TheLotter.
Супер-тираж Євромільйони - унікальна подія, яка проводиться всього один - два рази на рік, з гарантією величезного джекпоту. Новина про проведення супер-тиражу може бути оголошена в будь-який час і завжди стає гучною подією.
Як українці можуть брати участь у тиражі Євромільйони?
Громадяни України можуть брати участь в лотерейних тиражах Євромільйони нарівні з резидентами країн-учасниць.
Щоб стати учасником супер-розіграшу, необхідно вибрати п'ять основних номерів (1-50) і два номери "лаки стар" (1-12).
Крок 1: Створити акаунт на сайті Thelotter.com
Крок 2: Виберіть участь в супер-тиражі Євромільйони і відзначте п'ять номерів від 1 до 50, а також дві "Лакі Стар" від 1 до 12.
Крок 3: Отримайте скан фактичного білета, придбаного від вашого імені в ваш особистий аккаунт на сайті і чекайте результатів тиражу.
У разі виграшу, TheLotter.com негайно повідомить вас про це!
Придбати білети лотереї Євромільйони онлайн можна прямо зараз, з будь-якої точки світу.
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Андрей Чернов
Апокрифы древних христиан
{1} Учение [спасителя] и [откровение] тайн [и] вещей, сокрытых в молчании, [тех вещей], которым обучил он Иоанна, ученика [своего].
/5/ [И] случилось [однажды], когда Иоанн, [брат] Иакова, - они сыновья Зеведея, - подошёл к храму, то встретил его фарисей, - имя его Ариманиос, - /10/ [и сказал] ему: "[Где] господин твой, [которому] последовал ты?" И [сказал] он ему: "Возвратился он в [место], откуда пришёл он". Фарисей [сказал ему: "Обманом этот назареянин] ввёл вас в заблуждение, /15/ и наполнил [уши ваши ложью], и закрыл [сердца ваши, (и) отвратил вас] от преданий [отцов ваших]".
[Когда] я, [Иоанн], услышал это, [двинулся] я от храма прочь [к гористому пустынному месту]. /20/ И был я [очень] опечален [в сердце моём, вопрошая]: "Как [избран] спаситель? И почему он послан [в мир Отцом своим]? [И кто] Отец его, который [послал его]? [И каков /25/ тот] эон, [к которому пойдём мы?] Ибо что [подразумевал] он, [когда сказал нам]: 'Этот эон, [к которому пойдёте вы,] подобен эону [непреходящему'? Но не учил] он нас о том, [каков он]".
/30/ В то время, [пока я думал об этом в сердце моём,] смотрю - [небеса раскрылись, и] всё творение, [что] ниже неба, осветилось, и [мир вокруг] содрогнулся. {2} [Испугался я, посмотрел и] увидел в свете [юношу, стоявшего] предо мною. Но пока смотрел я на него, [стал он] подобным старцу. И (снова) [изменил] он образ [свой], став как /5/ мальчик. Передо мной было [не множество], но [образ] в нескольких формах в [свете], и открывались [образы] один через другой, будучи в трёх формах.
Он сказал мне: "Иоанн, Иоанн, /10/ почему сомневаешься ты и почему страшишься? Ведь знаком тебе образ этот? - это так, не [будь] малодушным! - Я тот, кто [с вами] всегда. Я - [Отец], я - Мать, я - Сын. /15/ Я непорочный и нерушимый. [Ныне пришёл я наставить тебя] в том, что есть, [что было] и что должно [произойти], дабы [мог узнать ты] вещи, которые не открыты, [и те, что открыты, и научить] тебя [про род непоколебимый /20/ совершенного Человека]. Теперь [же, подыми лицо] своё, [чтобы] мог [принять] ты вещи, которым [научу тебя] сегодня, [и] мог [передать их сотоварищам своим] по духу, тем, кто [из] рода [непоколебимого] совершенного /25/ [Человека]".
Такое впечатление,что у нас самые богатые.