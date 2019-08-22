 Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів "Схем" і НСТУ

Богдан подав цивільний позов 20 серпня. Зокрема, позивач хоче спростувати недостовірну інформацію і захистити свою честь, гідність і ділову репутацію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Відповідачами зазначені троє журналістів - Валерія Єгошина, Максим Савчук та Наталя Седлецька, а також ВАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Інформації про суть претензій голови Офісу президента до журналістів "Схем" і НСТУ немає, проте в березні поточного року в розслідуванні журналістів повідомлялося, що Богдан 13 березня, ймовірно, таємно зустрічався в Конституційному суді України з його головою Станіславом Шевчуком, про що свідчать дані журналу відвідувань КС.

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