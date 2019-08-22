 Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів "Схем" і НСТУ

Богдан подав цивільний позов 20 серпня. Зокрема, позивач хоче спростувати недостовірну інформацію і захистити свою честь, гідність і ділову репутацію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
Відповідачами зазначені троє журналістів - Валерія Єгошина, Максим Савчук та Наталя Седлецька, а також ВАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".
Інформації про суть претензій голови Офісу президента до журналістів "Схем" і НСТУ немає, проте в березні поточного року в розслідуванні журналістів повідомлялося, що Богдан 13 березня, ймовірно, таємно зустрічався в Конституційному суді України з його головою Станіславом Шевчуком, про що свідчать дані журналу відвідувань КС.
Каломойский вывел эту породу в недрах "ПриватБанка"..
порода отличается абсолютной аморальностью, коррумпированностью, гадит в чужие лотки, ест с руки у Каломойского, отличается длинным и узким языком, которым он успешно через ухо массирует Зеленскому центр "эго"..
Описание породы очень точное. Судя по всему, из Бени хороший селекционер получился, наверное, он сам в ахере от такого успеха.
Суд сможет определитьНаличие или отсутствие У Богдана "чести и достоинства"?
Это Вы хорошо сказали, одобряю.
Пусть бумажку выдадут, с печатью круглой: "достоинство в налиичии, подтверждено", число, подпись.