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 Політика України
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Все про:журналістика (834) позов (247) КС (363) НСТУ (98) Шевчук Станіслав (33) Богдан Андрій (136)

 Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів "Схем" і НСТУ

Глава Офісу Президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан подав до Шевченківського районного суду м.Києва позов проти журналістів програми "Схеми" і "Національної суспільної телерадіокомпанії України" про захист честі, гідності та ділової репутації.

Богдан подав цивільний позов 20 серпня. Зокрема, позивач хоче спростувати недостовірну інформацію і захистити свою честь, гідність і ділову репутацію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Відповідачами зазначені троє журналістів - Валерія Єгошина, Максим Савчук та Наталя Седлецька, а також ВАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Інформації про суть претензій голови Офісу президента до журналістів "Схем" і НСТУ немає, проте в березні поточного року в розслідуванні журналістів повідомлялося, що Богдан 13 березня, ймовірно, таємно зустрічався в Конституційному суді України з його головою Станіславом Шевчуком, про що свідчать дані журналу відвідувань КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 94 журналістки вимагають від Зеленського відреагувати на "сексистські" дії політиків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144178
 
   
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достоінство захичають не в суді, а шляхом надівання кевларового нацицюрника
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То-то я бачу кевларовий нацюцюрник у тебе на тому органі, куди ти суєш ложку, щоб поїсти.
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іпанутий? чи гімноід? чиїх падлою будеш?
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Виплюнь котрацептив, старий педуне, і повтори все спочатку. Бо я нічого не можу зрозуміти, що ти там мелеш
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если я всуну тебе в пасть, даже жеребячий отросток, ты все равно не поймешь. ты же придурок. просто придурок з карпатских полонын
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Цікаво Бігуса (тупу вівцю) це "вкурвить" чи ні?
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Вот сама не поняла, иск о защите чего он там подал.
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Как это эпично звучит: Богдан, оказывается, бурят в ОПУ.
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Ну ответ вполне соответствует уровню воспитания и IQ порохобота. Так что я удовлетворен подобным ответом. Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів "Схем" і НСТУ - Цензор.НЕТ 1934
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Я часом толерантний до будь якої національності, бо прагну жити в європейський країні.
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еврейский????? тогда понятно... "защита чести и инструмента для игры на рояле Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів "Схем" і НСТУ - Цензор.НЕТ 8548" я всягда в шутку обыгрывал наименование таких исков... какая чесь... человек, который "кастрирован" властью Януковича и "гудит" о какой то чести наглая рожища...а фото из разряда.... только что с зоны откинулся... где провел последние лет 20.. Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів "Схем" і НСТУ - Цензор.НЕТ 4073
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"...в марте текущего года в расследовании журналистов сообщалось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встречался в Конституционном суде Украины с его председателем Станиславом Шевчуком, о чем свидетельствуют данные журнала посещений КС" - ну вообще-то тайное посещение как-то не вяжется с регистрацией в журнале посещений. Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ - Цензор.НЕТ 610
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Порохоботы пытаются хотя бы из чего-то высосать сенсацию, чтобы обгадить оппонента.
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Зебобики так и н поняли что они давно утонули в навозном болоте и хавают содержание этого болота выдавая его на мацу
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Мда, вот оно и подтверждение. Кругом болото, но почему хрен скажу. Оно и понятно - по факту сказать нечего.
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как нечего??? ты шо не видел, картошка по 15, Зе съел всю картошку !!!
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А может Пепа по весне сразу после посадки выкопал? Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів "Схем" і НСТУ - Цензор.НЕТ 5054 Тут расследование нужно.
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посмотрю на вас ТУТ смеющихся когда в стране вспыхнут бунты голодомора тепломора газомора бензиномора картошко мора Геноцида пенсий зарплат налогов правосудия беззакония..когда у власти эти придурки покажут свое даунское нутро.. как не учи мамкаку управлять самолетгом она им не научится управлять... а вот дай макаке штурвал самолета в воздухе самолет влетт в землю на радость макаке... узурпация власти читайте комменты Раз-умкова этакий маленький Геббельс хренов.. и то нм надо и это а мошонка не треснет... по шву... один был такой чувырло Шапковхранитель назывался где то в Барвизхе на раскладушке или в тамошней дурке отдыхает..тепереча... а власти одним Зедебилом о когда за ВСЕ БУДУТ НАЗНАЧЕНЫ КАК ВСЕГДА --ЕВРЕИ...отвечать...и оно и по жизни так их евреев бабки всегда стоят за кем то или за чем то а за... выборами Гитлера Канцлером Германии также стояло лобби евреев и их бабло..а вот обманули сами себя сами себе клизму поставили назхвали ее Холокостом... сегодня в Украине все слилось в одну бутыль.... власть евреям.... бабло евреев и только евреям.... наглость от евреев и во имя их благополучия... за счет гоев.. так не далеко и до СВОГО ФЮРРЕРА... кстати да и на закуску Россия грубо и по сути указала Украине что какой то клоун просто дурачек ему дали набор букв метко то как и все выставили Зеклоуна заикой и имбицилом...
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Ванга, она такая Ванга... Не пробовали аппокалиптические сценарии писать для Стивена Спилберга? Думаю, что неплохо подзаработали бы.
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а чому не найчесніший печерський? хоча дружаня портнов допоможе впливом, тож рішення вважай вже відоме. і так жодного тиску на журналістів, це все при баризі було,тепер то по чеснаку
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Ось тільки не треба. Петро казав що судова реформа одна з найважливіших, яку він впровадив під час своєї каденції. А Ви тут таке верзете.
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от ви якби були б грамотні то знали, що реформа за усі 3роки торкнулася лише верховного суду(повністю оновленого), і створення вищого антикорсуду(ще не почав працювати).до низових і самих чесних типу оаск, печерського,баришівського вона так і не дійшла. от чи дійде? навряд. бо нині оаск ручний суд бєні і ко, печерський дружані портнова.тому реформа може бути або похованою, або перезапущеною нинішньою владою.але звідки ваам то знати???
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А коли б Ви були грамотні, то теж би знали, що команда Зеленського збирається перезапускати судову реформу, і саме тому, що з смих верхів вона не дала результату. Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів "Схем" і НСТУ - Цензор.НЕТ 902
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ну да, нинішній верховний суд їх дуже турбує...своєю незалежність.от щодо оаск в них питань немає
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Эта прислепкуватая обезьяна еще станет серым кардиналом цензуры в стране. Подождите немного, и темники пойдут...
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точнее, на бурятского бульдога...
Каломойский вывел эту породу в недрах "ПриватБанка"..
порода отличается абсолютной аморальностью, коррумпированностью, гадит в чужие лотки, ест с руки у Каломойского, отличается длинным и узким языком, которым он успешно через ухо массирует Зеленскому центр "эго"..
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Бурятский бульдог - это вы красиво сказали. 😂
Описание породы очень точное. Судя по всему, из Бени хороший селекционер получился, наверное, он сам в ахере от такого успеха.
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балабол балалаечный, так кем ты там у коломойши работаешь шо обо всем в курсе? залей нам какой-то видос с зачетным компроматом ) Как нету ??? просто набалалаил ниочем ?? ну ок, беги 30 серебряников получи
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Протестую, французские бульдоги породистые Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів "Схем" і НСТУ - Цензор.НЕТ 7356
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Модераторе, чому ти не видаляєш ксенофобські і расистські пости? Чи ти не розумієш про що я? Тоді спитай Бутусова. Він ніби трохи розумніший за тебе...
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Рабинович. это ты???. Классно замаскировался...
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Насмешил человек-маршрутка.Это то же самое,если бы дама облегчённого поведения через суд требовала признать её девственницей
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Вы не поверите, но даже в этом случае суд ОБЯЗАН принять иск и вынести вердикт. Таковы законы в любом правовом государстве.
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Никто не спорит,обязан.Но девственность,как и честь с достоинством(коротых нет) суд не пришьёт
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Но может определить факт наличия или отсутствия на основании доказательств. Ключевое здесь ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. Сенетенции не прокатят.
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"Но может определить факт наличия или отсутствия на основании доказательств."

Суд сможет определитьНаличие или отсутствие У Богдана "чести и достоинства"?
Это Вы хорошо сказали, одобряю.
Пусть бумажку выдадут, с печатью круглой: "достоинство в налиичии, подтверждено", число, подпись.
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Очевидно Вы меня неправильно поняли. В данном случае суд должен определить был ли нанесен ущерб и в каком размере чести, достоинству и деловой репутации в результате неправдивой публикации. Кстати правдивость публикации он должен будет также либо подтвердить либо опровергнуть. Иск в суд ведь был подан именно по этому частному случаю, а не вобщем.
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Андрейка-бармалейка, оказывается, имеет честь и достоинство.
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Не розумію, як можна подавать позов на захист того, чого нема? Чи хтось може сказать, що у Богдана є честь і гідність?
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А на підставі чого Ви стверждуєте, що її нема? У Вас є докази?
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Ну, судячи з того, що він "балабанив" тоді, і "балабанить" зараз - точно нема... Ні першого, ні другого...
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Правильно Богдан , "мочи" журналюг ,, а вы журалюги "мочите" Богдана . Вы друг друга стоите . Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів "Схем" і НСТУ - Цензор.НЕТ 2882 .
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И вот это недоразумение полагает, что у него есть честь???Раcсмешил...
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Схемы попали ..Ещё мальчика научат приличным манерам.Не всё коту масленница..
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А когда Пороха мочили фейками нравилось. А тут Зебиленыши обиделись 😀
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У ребят обострение звёздной болезни и вседозволенности.Пусть попытаются Зе обгадить заслуженно,а не из замусоленного пальца.Я только за.А вообще у них в головах-опилки.Я не офиц.лицо,могу себе позволить проехаться по джинсовикам заангаЖованным.
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Зачем защищать то, чего у него давным давно нет?
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Так трудно защищать то, чего не существует.
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а нахрена? проще позвонить баканову по поводу чертей.
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а пазваніть баканаву Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів "Схем" і НСТУ - Цензор.НЕТ 5910 шо пусть разбєрьоца с етімі чєртіламі
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вероятно, тайно встречался в Конституционном суде Украины с его председателем Станиславом Шевчуком, о чем свидетельствуют данные журнала посещений КС.Источник: https://censor.net.ua/n3144178 фасепалм)))
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свобода слова...і таке інше...гайки закручуть вже так в усіх сферах, що начувайтеся і хохли і нормальні українці!!! Пенсії- в Ізраїль, перед х*лом- на коліна... а тут- тотальна диктатура...і на сцаря ножкою топати ні-ні...і критикувати також ні-ні...Хотіли сцаря,- їжте, щоб вам повилазило! Разом з його придворною челяддю бурятів та прочого чортівського племені...
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"вероятно, тайно встречался" - без слов...
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С тех пор,как этот персонаж стал очень часто мелькать в инф.поле не увидел в нём ни чести,ни достоинства,ну а репутация,судя по его биографии,если мягко сказать - слабоватая.
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звідки у зебіла достоінство? для зеотброса достоінство це рудімент
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о защите чести и достоинства...и шо, у него эта фигня есть?
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