 Кримських дезертирів Одинцова і Баранова, а також фігуранта справи "2 травня" Мефьодова готують до обміну на українських політв'язнів у РФ, - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНІАН повідомив їхній адвокат Валентин Рибін.

"Так, ця інформація відповідає дійсності", - сказав він.

За словами адвоката, до обміну готуються також інші особи.

"Три прізвища - це ті, які зараз називають ЗМІ, але їх значно більше", - зазначив Рибін.

Стосовно термінів адвокат запевнив, що обмін має відбутися "дуже швидко".

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Нагадаємо, 20 листопада 2016 року в Службі безпеки України заявили про затримання на адмінмежі з Кримом двох дезертирів, які після окупації півострова перейшли служити в російську армію. За словами українських правоохоронців, Одинцова і Баранова затримали на спробі перетнути пункт пропуску на кордоні з окупованим Кримом. Затримані раніше служили в українській армії: проти них було відкрито кримінальне провадження про дезертирство.

За даними СБУ, вони приїхали на КПВВ "Чонгар", щоб за гроші отримати дипломи про закінчення вищих навчальних закладів.

Зазначимо також, що вчора одразу кілька російських ЗМІ повідомили про те, що Росія та Україна готуються до обміну ув'язненими.

Агентство "Интерфакс" стверджує, що Києву можуть бути передані п'ятеро громадян України, засуджених у Росії за вчинення різних злочинів і доставлених нещодавно в ізолятор "Лефортово". Йдеться про Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколу Карпюка, за даними агентства, їх можуть передати Україні для подальшого відбування покарання.

За даними "Комерсанта", вже до вересня в Україну будуть відпущені моряки військових кораблів, захоплених російськими прикордонниками в Керченській протоці. Джерело РБК, ознайомлене з перебігом переговорів про обмін, підтвердило, що рішення про передачу моряків було ухвалено ще "давно" і що, найімовірніше, це відбудеться в серпні.

Однак учора Мосміськсуд продовжив термін тримання під вартою 13 українським морякам, заарештованим після інциденту в Керченській протоці, до кінця жовтня. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії.

Зазначимо також, що адвокат Валентин Рибін відомий своїми проросійськими поглядами, а також захистом обвинувачених у державній зраді і тероризмі. Зокрема, він був адвокатом колишніх співробітників харківського "Беркуту" (які втекли до Росії) та російських ГРУвців.