EN|RU|UK
Теми дня: Пожежа в готелі в Одесі Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Українські заручники в РФ Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 За кордоном
  435  5
Все про:Австрія (193) МЗС (1863) посол (548) Зеркаль (183)

 Серед австрійських інвесторів зростає інтерес до українського ринку, - новий посол Пфандлер

Новопризначений посол Австрії Ґернот Пфандлер вручив копію вірчої грамоти заступнику міністра закордонних справ України Олені Зеркаль.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Міністерство закордонних справ.

"Спільна історико-культурна спадщина України та Австрії, прагнення до поглиблення економічної та інвестиційної співпраці значною мірою поєднують інтереси наших держав", - заявив Пфандлер.

На зустрічі сторони позитивно оцінили стан двостороннього співробітництва, наголошувалося на зростанні інтересу австрійських інвесторів до українського ринку, передумовою для чого є покращення ділового клімату в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Франція приділяє велику увагу співпраці з Україною", - посол

Співрозмовники також високо оцінили проведення Року української культури в Австрії та австрійської культури в Україні.

Зі свого боку Зеркаль наголосила на важливості подальшої підтримки Австрією України у здійсненні реформ, зокрема на практичній допомозі у відновленні та захисті карпатського лісу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144176
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ето кто там австрийский инвестор, Азаров, Гонтарева и Мародер с Ахметовым?
 показати весь коментар
 
 
Растёт - не считается,когда дорастете - тогда попиаритесь.
 показати весь коментар
 
Никакой инвестор сюда не зайдёт, пока не будет уверен что его права защищены. На сегодня его все только грабят - от рейдеров до налоговой, а суды и полиция в доле.
 показати весь коментар
 
Среди австрийских инвесторов растет интерес к украинскому рынку, - новый посол Пфандлер



показали на днях такого эрика наймана - укр бизнисмена,
на вопрос про выгодно-невыдно для зарубынвесторов вкладывать бабки в украиту,
сказал,
что,
енти заруб ынвесторы получают 25% в $ годовых.

у себя в австриях получат 0,5%.

ахахаха
 показати весь коментар
 
Нужно проверить нет ли среди австрийских инвесторов кацапских свинособак.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору