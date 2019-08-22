 Серед австрійських інвесторів зростає інтерес до українського ринку, - новий посол Пфандлер

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Міністерство закордонних справ.

"Спільна історико-культурна спадщина України та Австрії, прагнення до поглиблення економічної та інвестиційної співпраці значною мірою поєднують інтереси наших держав", - заявив Пфандлер.

На зустрічі сторони позитивно оцінили стан двостороннього співробітництва, наголошувалося на зростанні інтересу австрійських інвесторів до українського ринку, передумовою для чого є покращення ділового клімату в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Франція приділяє велику увагу співпраці з Україною", - посол

Співрозмовники також високо оцінили проведення Року української культури в Австрії та австрійської культури в Україні.

Зі свого боку Зеркаль наголосила на важливості подальшої підтримки Австрією України у здійсненні реформ, зокрема на практичній допомозі у відновленні та захисті карпатського лісу.