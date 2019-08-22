 Серед австрійських інвесторів зростає інтерес до українського ринку, - новий посол Пфандлер

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Міністерство закордонних справ.
"Спільна історико-культурна спадщина України та Австрії, прагнення до поглиблення економічної та інвестиційної співпраці значною мірою поєднують інтереси наших держав", - заявив Пфандлер.
На зустрічі сторони позитивно оцінили стан двостороннього співробітництва, наголошувалося на зростанні інтересу австрійських інвесторів до українського ринку, передумовою для чого є покращення ділового клімату в Україні.
Співрозмовники також високо оцінили проведення Року української культури в Австрії та австрійської культури в Україні.
Зі свого боку Зеркаль наголосила на важливості подальшої підтримки Австрією України у здійсненні реформ, зокрема на практичній допомозі у відновленні та захисті карпатського лісу.
показали на днях такого эрика наймана - укр бизнисмена,
на вопрос про выгодно-невыдно для зарубынвесторов вкладывать бабки в украиту,
сказал,
что,
енти заруб ынвесторы получают 25% в $ годовых.
у себя в австриях получат 0,5%.
ахахаха