 Суд зняв арешт із вилучених у НКРЕКП комп'ютерів з доказами у справі "Роттердам+"

Так, детективи НАБУ під час розслідування справи "Роттердам+" ще 2017 року провели обшуки в Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), де вилучили 5 комп’ютерів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції (ЦПК).

"Ці пристрої можуть стати важливим доказом у справі, бо на них знайшли листування між фігурантами схеми "Роттердам+". Тому задля збереження цих речових доказів, за клопотанням НАБУ, Солом‘янський суд Києва наклав на них арешт", - пише ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа про "Роттердам+" - це форма помсти з боку Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк

Зокрема, як повідомляв у суді прокурор САП Віталій Пономаренко, у листуванні йшлося про те, що фігуранти справи планували включити до формули "Роттердам+" витрати, яких і не планувалося здійснювати, щоб збільшити ціну на електроенергію.

"Доцільність збереження арешту комп'ютерів полягає в тому, щоб уникнути сумнівів у достовірності їхнього змісту", - зазначає ЦПК.

Також читайте: Суд відмовився заочно заарештувати заступника голови управління енергоринку НКРЕКП Бутовського, підозрюваного у справі "Роттердам+"

Нагадаємо, 20 серпня суд відмовився заочно заарештовувати ексглаву НКРЕКП Дмитра Вовка. Своєю чергою САП вирішила оскаржити це рішення.

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".