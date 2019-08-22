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Все про:суд (5461) НКРЕКП (142) Роттердам+ (30) Центр протидії корупції (9)

 Суд зняв арешт із вилучених у НКРЕКП комп'ютерів з доказами у справі "Роттердам+"

Учора, 21 серпня, колегія суддів Київського апеляційного суду під головуванням Ігоря Паленика скасувала арешт комп'ютерів, на яких, як запевняє слідство, було знайдено докази щодо фігурантів схеми "Роттердам+".

Так, детективи НАБУ під час розслідування справи "Роттердам+" ще 2017 року провели обшуки в Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), де вилучили 5 комп’ютерів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції (ЦПК).

"Ці пристрої можуть стати важливим доказом у справі, бо на них знайшли листування між фігурантами схеми "Роттердам+". Тому задля збереження цих речових доказів, за клопотанням НАБУ, Солом‘янський суд Києва наклав на них арешт", - пише ЦПК.

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Зокрема, як повідомляв у суді прокурор САП Віталій Пономаренко, у листуванні йшлося про те, що фігуранти справи планували включити до формули "Роттердам+" витрати, яких і не планувалося здійснювати, щоб збільшити ціну на електроенергію.

"Доцільність збереження арешту комп'ютерів полягає в тому, щоб уникнути сумнівів у достовірності їхнього змісту", - зазначає ЦПК.

Також читайте: Суд відмовився заочно заарештувати заступника голови управління енергоринку НКРЕКП Бутовського, підозрюваного у справі "Роттердам+"

Нагадаємо, 20 серпня суд відмовився заочно заарештовувати ексглаву НКРЕКП Дмитра Вовка. Своєю чергою САП вирішила оскаржити це рішення.

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144173
 
 
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все ном! клоуны отработали номер. антракт. все в буфет (у кого остались бабки)
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та молодца! я бы на его месте вас быдлота отправил жрать на помойку. ан нет, мрази пересели на евробляхи из траНвая, и еще что то требуют.
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Ситуация в ДТЭК была до банкротства серьезной. По информации ZN.UA, еще в 2014-м Порошенко, Коломойский, Григоришин и Суркисы пришли к единому мнению - ДТЭК «идет на разборку». План был утвержден, но уже в 2015-м Петр Алексеевич начал увиливать и колебаться, партнеры заволновались. По Киеву пошли стройные ряды шахтеров с лозунгами «Украине - украинский уголь», а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявила, что срочно и бегом надо перейти к свободному ценообразованию на монопольном рынке электроэнергии. Так зародился «Роттердам+», по версии следствия НАБУ, - первая половина сделки между Петром Порошенко и Ринатом Ахметовым. Вторая половина сделки, по той же версии, - это покупка компанией ICU в интересах Порошенко Суд зняв арешт із вилучених у НКРЕКП комп'ютерів з доказами у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3407 и с большим дисконтом облигаций компании ДТЭК, которые после введения «Роттердама» подорожали на 60% и были успешно проданы, легализовав взятку.
.«Роттердам-крест» Порошенко - «Зеркало недели» - Экономика от Пророка.... Суд зняв арешт із вилучених у НКРЕКП комп'ютерів з доказами у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3407

.Суд зняв арешт із вилучених у НКРЕКП комп'ютерів з доказами у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3850 Суд зняв арешт із вилучених у НКРЕКП комп'ютерів з доказами у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3407
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Обшуки проводились у 2017-му а кремлеботи кричать, що Порошенко по-любому винен.
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а не можна почути аргументований комент даного судді? ну не може бути два протилежнівисновки у однакових фахівців. або треба третє рішення і тоді хтось із двох повинен сісти, або... у мене немає більше ідей
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ну так є заява геруса про те шо ротердам + є хорошою схемою, і ціна вугілля значно дешевша ніж з пар. а вибачень за те шо ротердам + то схема парашенки та ахметова як не було так і немає. то при баризі ротердам+ була карупція, при найчеснішому вові та ж схема сама чесна
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