 Міжнародні резерви НБУ досягли 5,5-річного максимуму. ІНФОГРАФІКА

Про це написав на своїй сторінці у Facebook економіст Володимир Компанієць, інформує Цензор.НЕТ.

"Чисті міжнародні резерви НБУ в липні досягли 5,5-річного максимуму і вже становлять 11,8 млрд дол. Тепер чистих міжнародних резервів було більше в січні 2014 року, коли вони становили 13,3 млрд дол.", - повідомив він.

Економіст пояснив, що чисті міжнародні резерви - це ліквідні міжнародні резерви без урахування пов'язаних з резервами зобов'язань перед нерезидентами.

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