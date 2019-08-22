 Міжнародні резерви НБУ досягли 5,5-річного максимуму. ІНФОГРАФІКА

Про це написав на своїй сторінці у Facebook економіст Володимир Компанієць, інформує Цензор.НЕТ.
"Чисті міжнародні резерви НБУ в липні досягли 5,5-річного максимуму і вже становлять 11,8 млрд дол. Тепер чистих міжнародних резервів було більше в січні 2014 року, коли вони становили 13,3 млрд дол.", - повідомив він.
Економіст пояснив, що чисті міжнародні резерви - це ліквідні міжнародні резерви без урахування пов'язаних з резервами зобов'язань перед нерезидентами.
Це головний тезис кремлєботів, овощєботів і (внєзапно!) зеботів
ЗВР - знаю! И знаю что они падают!!!
PS "Международные резервы" - это сколько мы дали в долг другим странам - теоретически это почти деньги, практически не факт что мы их получим от той или иной страны/структуры
Экономист пояснил, что чистые международные резервы - это ликвидные международные резервы без учета связанных с резервами обязательств перед нерезидентами.
А с учётом этих обязательств сколько ?
аж дим іде зі станка,курс прибило, нбу куди ці гроші дівать ? Кидає в ЗВР, оце і все чудо. Звідти прийдеться і віддавати, та ще +18% добавляти, але це зовсім інша історія і нікому вона не цікава.
потому что по этому показателю учитывались бы его активы без учёта олязательств )))
ну то такое ...
Шота давно не було опусів Васі Рибнікова про "бабий голос Разумкова".
А ще нема постів про "зелену шмарклю"..
Бутусов, це неподобство. Вплиньте на Васю та іже з ним.......
Почему тогда тут в апреле 2014 еще было 12 миллиардов?
Ведь свиноферма визжала, что преЗЕдент все спустил за две недели?
Автор статьи наверное ЗЕбил, раз не видит таких очевидных вещей, что шмаркля все просрала!
И доллар скоро будет по 100. Я им верю Их прогнозы же всегда сбываются.
Я, например, голосовал за Пороха, а Зю считаю некомпетентным дилетантом.
Я ем натуральное мясо (даже колбасу не покупаю). На десерт - шоколад из натуральных какао-бобов.
А сою жрут, наверное, зебилы. Сочувствую, но не одобряю.
Но в принципе - главное вера. И тогда и соя пойдет как шоколад. .