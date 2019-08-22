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 Економіка
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 Міжнародні резерви НБУ досягли 5,5-річного максимуму. ІНФОГРАФІКА

У липні чисті міжнародні резерви НБУ досягли максимуму за 5,5 року. Вони становлять $11,8 млрд.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook економіст Володимир Компанієць, інформує Цензор.НЕТ.

"Чисті міжнародні резерви НБУ в липні досягли 5,5-річного максимуму і вже становлять 11,8 млрд дол. Тепер чистих міжнародних резервів було більше в січні 2014 року, коли вони становили 13,3 млрд дол.", - повідомив він.

Міжнародні резерви НБУ досягли 5,5-річного максимуму 01

Економіст пояснив, що чисті міжнародні резерви - це ліквідні міжнародні резерви без урахування пов'язаних з резервами зобов'язань перед нерезидентами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розраховуємо на $5-10 млрд, - заступник голови НБУ Сологуб про нову програму з МВФ

Міжнародні резерви НБУ досягли 5,5-річного максимуму 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144172
 
   
 Топ коментарі
 
Ви цього хоть соєвим ватанам не кажіть, бо ше суііциди начнуться.
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Да что ж такое творится, соя же только недавно кричала что резервы активно разворовует банда Зели.))
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Хахаха. А кокое отношение к этому имеет Зеля? Но в принципе я согласен, это заслуга новой команды Зели: партии "Слуга народа" в парламенте, который начнет работать через неделю, и Кабинета Министров, который тоже начнет работать в лучшем случае через месяц. Пока что тут заслуга Вовы Гройсмана, но уж никак не Зели.
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Ви цього хоть соєвим ватанам не кажіть, бо ше суііциди начнуться.
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Хахаха. А кокое отношение к этому имеет Зеля? Но в принципе я согласен, это заслуга новой команды Зели: партии "Слуга народа" в парламенте, который начнет работать через неделю, и Кабинета Министров, который тоже начнет работать в лучшем случае через месяц. Пока что тут заслуга Вовы Гройсмана, но уж никак не Зели.
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Спасибо, посмеялся, давно так не было смешно. Міжнародні резерви НБУ досягли 5,5-річного максимуму - Цензор.НЕТ 5936
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А как же крики что за все отвечает президент и неважно кто сидит в правительстве и судах.
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Свиньи пороховые всегда пользуются двойными стандартами и лицемерием.
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Ну это бенеботики орали об этом 5 лет президентства Порошенка. Да, президент отвечает, если уже работает его команда в Кабинете Министров и парламенте. Зеля будет отвечать полностью за все (свое большинство в паламенте и полностью свой Кабмин, Пете приходилось договариваться с Народным Фронтом и ряд министерств им не конролировалось, например МВД), но через месяц. А вообще-то главная функция президента-это внешняя политика и сектор безопасности (спецслужбы и армия), а премьер-министр работает с экономикой. Так что заслуга в экономике на данный момент это Гройсман, даже не Петя.
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Це він буде відповідати якщо почне різко змінювати держбюджет. А якщо ні - то результати його діяльності побачимо не раніше 2020. Так само як і 2014 на Порошенка/Гройсмана особливо не повісиш.
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Так из-за смены власти Вова Гройсман начал работать и таки практически доказал, что он что-то да умеет. А дальше пойдет надеюсь еще быстрее.
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надеюсь дальше Грося пойдет этапом с конфискацией
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всі хто роблять країну сильніше - повинні сидіти по тюрмах.
Це головний тезис кремлєботів, овощєботів і (внєзапно!) зеботів
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Свинарчуков ещё допиши. они тоже большой вклад сделали
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Так это же было бы прекрасно, я вообще считаю, что соевым надо официально разрешить эвтаназию.
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т.е. если зубожилые твари воют, что картошка дорогая аж по 20грн, помидоры среди лета 30, огурцы 20....дорожает мясо и птица ---значит виноват Пэтя, а когда по инерции еще что то работает--вафлер наколдовал из своего ОПа.
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Так тому і дорожаєт, що народ гроші запасає дивлячись на прихід "нової влади" Міжнародні резерви НБУ досягли 5,5-річного максимуму - Цензор.НЕТ 7073
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Вы лучше скажите, что это за новый термин такой "Международные резервы НБУ"?!
ЗВР - знаю! И знаю что они падают!!!

PS "Международные резервы" - это сколько мы дали в долг другим странам - теоретически это почти деньги, практически не факт что мы их получим от той или иной страны/структуры
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Как-то странно Зеленский все активы тратит, в плюс)))
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Какой-то странный показатель подсунули для обсуждения )))

Экономист пояснил, что чистые международные резервы - это ликвидные международные резервы без учета связанных с резервами обязательств перед нерезидентами.

А с учётом этих обязательств сколько ?
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Та шо тут непойнятного, МВФ грошей не дав, взяли в борг під 18%, нбу ці долари викуповує аж дим іде зі станка, курс прибило, нбу куди ці гроші дівать ? Кидає в ЗВР, оце і все чудо. Звідти прийдеться і віддавати, та ще +18% добавляти, але це зовсім інша історія і нікому вона не цікава.
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Это как если бы пролетарий взял в "Швидкогроші" миллион под миллион процентов и хвастался, что он теперь миллионер,

потому что по этому показателю учитывались бы его активы без учёта олязательств )))
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Ну надо же им было привести хоть какой-то показатель, взяли этот, логику автора статьи воспроизводить не возьмусь.
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пипл с большим удовольствием верит в деревянные электроды
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12 лярдов это конечно смешная сумма для страны, но уже что-то! Через пять лет там должно быть 50 миллиардов, тогда будет нормально.
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и обязательств на 150 миллиардов )))

ну то такое ...
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Так ведь все резервы уже давно сожгли в команде Зеленского, чтобы понижать курс доллара и скрыть ухудшение экономики - я правильно говорю, соевые?
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во всьом виуноват порох и ево рехвормьі
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Да что ж такое творится, соя же только недавно кричала что резервы активно разворовует банда Зели.))
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для мирового еврейского капитала стартовый капитал 3-4 млрд Зеленскому на бизнес-проект Украина-не деньги.
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О! появився один троль (Иванов, Петров, Сидоров - нічого вам це не говорить?)
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О! появився один троль (Иванов, Петров, Сидоров - нічого вам це не говорить?)/ Он же: Гражданин Митрофан ДДТ Психиатр читатель Северин Тиль Железняк Евлампий Михрютка историк сталинец Туча Вещун Маркс цензор пионер недовольный Григорий Иванов юный орел психолог Неїжкаша барыга Майор П. Ланжерон Иван Кокс алеет восток Ликбез За царя за родину за веру патриот европеец азартный пошехонский смотрящий свой весельчак Толстой горожанин студент Ермак юрист доброжелатель Акадэмик математик Вангащук Шарапов Нестор Ржевский UA бумеранг законник арий виртуальный котик морской запорожец миру мир масквич Нечуйвітер наблюдатель Лавр Капуста от сохи набат Епифан избиратель осторожный Сигизмунд местный таёжник некурящий знающий демократ Тютюнник справедливый Пафнутий Филимон пролетарий Спирант тамбовский Ленин Троцкий суперрусин шкраб Фома чучхе бывалый Криваколиска мирный атом.

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Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша...
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за фьодорича було більше, і курс був нижче, а це так - копійчані досягнення...
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Еще странно, что после побега Януковича в ЗВР оставалось как минимум 11 млрд$, а полностью ЗВР "исчезло" только после года правления Яценюка, в марте 2015 года. И при этом с середины 2014 года в Украину уже поступали кредиты МВФ. Так куда делись деньги???
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Порохосвиньи спамят - не ожидали что правду шокаладом не замажешь.
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Всі чекають нових вказівок від Головного екс-Мародера країни.
Шота давно не було опусів Васі Рибнікова про "бабий голос Разумкова".
А ще нема постів про "зелену шмарклю"..
Бутусов, це неподобство. Вплиньте на Васю та іже з ним.......
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А вообще странная инфографика, говорят Янык в феврале 2014 прихватил все бабло из резервов себе.
Почему тогда тут в апреле 2014 еще было 12 миллиардов?
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Экономист пояснил, что чистые международные резервы - это ликвидные международные резервы без учета связанных с резервами обязательств перед нерезидентами.
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Камазів не вистачило. На момент прихода Овоща резерви складали 34 млрд
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Не понял, КАК ВЫРОСЛИ?!!!
Ведь свиноферма визжала, что преЗЕдент все спустил за две недели?
Автор статьи наверное ЗЕбил, раз не видит таких очевидных вещей, что шмаркля все просрала!
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Ну и что,этот показатель влияет только на кредиторов дающих взаймы под проценты,это совсем не показатель экономического роста и бизнесактивности.
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Экономический рост и бизнесактивность начинается с кредиторов дающих взаймы под проценты.
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При Параше такого не было! Верните нам Парашенку!
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При параше в апреле 2015 года вообще был минус в ЗВР. Еще раз это хотите?
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не знаю, чи доживу, коли офіційно скажуть, що самостійна Україна досягла економічних показників 1991 року, а ще краще брежнєвських часів
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выкинь телефон, микроволновку, замени холодильник Сименс на ЗИЛ, пересядь на ВАЗ 2103 и будь, как при Брежневе
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Ще і відпочивай не в Турції/Єгиптє а на городі саджаючи картоплю та закриваючи огірки на зиму
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Это прошёл только квартал как соевых отодвинули от корыта. В корыте что-то начало оставаться...
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А що буде як ще і торгівля з росією вийде на належний рівень - вааще заживьом!
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Во кловун насундучив грошей! Слава Главзебілу!
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Стоило Порошенко уйти и все становиться на свои места. Скоро бакс будет по 8 грн. Потом по 4 как до Юли...
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Да это же фейк, очевидно. Вон ******* писали, что резервы просто тают на глазах после избрания Зе.
И доллар скоро будет по 100. Я им верю Их прогнозы же всегда сбываются.
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Не пойму - кого зебилы называют "соя", "соевые"?
Я, например, голосовал за Пороха, а Зю считаю некомпетентным дилетантом.
Я ем натуральное мясо (даже колбасу не покупаю). На десерт - шоколад из натуральных какао-бобов.
А сою жрут, наверное, зебилы. Сочувствую, но не одобряю.
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А "шоколад из натуральных какао-бобов" - фабрики Рошен? - Расстрою, надпись на этикетке не совсем соответствует содержимому.
Но в принципе - главное вера. И тогда и соя пойдет как шоколад. .
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да полно вам! шо гороховые из семейства бобовых, шо соевые из семейства бобовых... так что умитесь и давайте попробуем вести общение по существу - какие достижения будут на фронтах социалки, внешней политики , борьбе с олигархами типа каломойского, ахметова и прочих из первой сотни форбс- как они уплатят налоги со своиз состояний в конце концов
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кацапы уверены, что везде шоколад делается, как у них, из сои.
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из сои делаются только кацапы... вернее даже не сои а ее заменитель с соответствующим цветом....
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ЕСЛИ РЕЗЕРВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МЕНЬШЕ СОСТОЯНИЯ МЕСТНЫХ ОЛИГАРХОВ, ТО ЭТО ФИГНЯ !!!
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