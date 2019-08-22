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Все про:Зеленський (2446) Варшава (71) Трамп (1916) Зеркаль (183)

 Зеленський і Трамп підпишуть низку документів на зустрічі у Варшаві, - Зеркаль

В кінці серпня на початку вересня у Варшаві відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, на якій буде підписано низку документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу".

За її словами, під час зустрічі лідерів країн у Варшаві заплановано підписання низки документів. Однак, які саме документи будуть підписані, вона не уточнила.

"Ми відпрацьовуємо частину, яка пов'язана, звичайно, з інформаційно-аналітичним забезпеченням, з документами, які планується підписати під час зустрічі в Польщі. Відпрацьовуємо наповнення цих зустрічей. Я думаю, що це буде нормальна, цікава зустріч", - відповіла Зеркаль на запитання про те, хто готує зустріч Президентів США і України.

Зазначимо, раніше посол України в США Валерій Чалий повідомив, що підготовка зустрічі Зеленського і Трампа завершиться в серпні-вересні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144168
 
 
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пэтя даже бюджетные деньги платил, шоб просто поручкаться с трампом
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Изучай матчасть, дурилка. BBC еще пару месяцев назад уже принесло извинения за этот фейк годишней давности. Ты дурилка, еще Вальцмана вспомни, и убийство родного брата Порошенком. Зеленський і Трамп підпишуть низку документів на зустрічі у Варшаві, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9186
Кстати, а почему это беняботики перестали называть Порошенка Вальцманом, или после избрания 100 % "расового еврея" Зеленского это как-то не с руки стало? Зеленський і Трамп підпишуть низку документів на зустрічі у Варшаві, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9186
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Логика у зелядрочеров железная:
-когда в 2018 году BBC выдала на гора этот фейк, она хотела ссориться с Трампом.
-в 2019 когда BBC опровергла фейк, она уже не хотела ссориться с Трампом.
Л-логика.
Поверь мне, если уж американские СМИ ложат хрен на Трампа и пишут о нем все что хотят, то английские СМИ уж и подавно.
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Все равно это не отменяет тот факт, что Порох встретился с Трампом только в 2017, то есть на 3 году президентства.
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Хахаха. Какой ты смешной, напиши это еще раз сто, может быть легче станет.
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Цю брехню спершу опубліковала ВВС, а потім попала на бабки.
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Символично в Польше встреча лидеров США и Украины, зачетный формат)
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порохоботы не знают, какие документы планируют подписать, поэтому гадить будут общими фразами и лозунгами
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Как какие ? Платить пенсии тем кто в Польшу переедет !
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С ним никто разговаривать не будет.（с）
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Конечно будет: Хороший бобик, хороший.

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А ***** отказали в билете до Варшавы...
Во у Киселева/Соловьева/Сабеевой - будет истерика...

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настораживает только то, что трамп клинический идиот. это не ругательство а медицинский термин.
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Уже 4 месяца прошло как зеленский президент. Экономикой, он не занимается вовсе. Люди теряют рабочие места. Проснись!!!
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это приход от 2 дорожек кокса, а не усталость
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Сырожа, будет новая рада и кабмин - будешь волать про ничего не делает..Если таки ничего не будет делаться, поверь, молчат тоже не буду..Но грядёт новый мировой экономический кризис..как страна его пропетляет боюсь даже представить..Короче - волать будут все..(
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Лучшим документом было бы инициирование США и Украиной расследования экономических преступлений Порошенко и Гонтаревой, изучение всех их транзакций, арест активов и уголовное преследование причастных.
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А также вывод средств из Приватбанка его экс-владельцами. Вот это будет круто.
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Ну, петики, не подкачайте! Сложно, конечно, в такой теме нагадить, но разве для вас есть непреодолимые препятствия?
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ули тут гадить. вафля две недели будет тренироваться подписывать. есть надежда что получитсмя.
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Поговоримо про успіхи Зе після цієї зустрічи.
Почитаємо підписані ними документи ...
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Не смішіть. Ви окрім методичок нічого не читаете. Як ви особисто читаете документи вже відомо - ви ще навесні наполягали що на одному дуже відомому документі по газу стоїть особистий підпис ЮВ.
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ета чтьо жє палучаєца на нашева зё вашингтонскій царь пасматрєл ужє 3 раза !
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- будут подпісани докумєнти
- какійє?
- інтірєснийє
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Порошенко за 5 лет не был ни на одной открытой пресс-конференции. Только у себя на 5-ом испражнялся под домашние заготовки порохоботов.
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