 Зеленський і Трамп підпишуть низку документів на зустрічі у Варшаві, - Зеркаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу".

За її словами, під час зустрічі лідерів країн у Варшаві заплановано підписання низки документів. Однак, які саме документи будуть підписані, вона не уточнила.

"Ми відпрацьовуємо частину, яка пов'язана, звичайно, з інформаційно-аналітичним забезпеченням, з документами, які планується підписати під час зустрічі в Польщі. Відпрацьовуємо наповнення цих зустрічей. Я думаю, що це буде нормальна, цікава зустріч", - відповіла Зеркаль на запитання про те, хто готує зустріч Президентів США і України.

Зазначимо, раніше посол України в США Валерій Чалий повідомив, що підготовка зустрічі Зеленського і Трампа завершиться в серпні-вересні.

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