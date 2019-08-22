 Зеленський і Трамп підпишуть низку документів на зустрічі у Варшаві, - Зеркаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу".
За її словами, під час зустрічі лідерів країн у Варшаві заплановано підписання низки документів. Однак, які саме документи будуть підписані, вона не уточнила.
"Ми відпрацьовуємо частину, яка пов'язана, звичайно, з інформаційно-аналітичним забезпеченням, з документами, які планується підписати під час зустрічі в Польщі. Відпрацьовуємо наповнення цих зустрічей. Я думаю, що це буде нормальна, цікава зустріч", - відповіла Зеркаль на запитання про те, хто готує зустріч Президентів США і України.
Зазначимо, раніше посол України в США Валерій Чалий повідомив, що підготовка зустрічі Зеленського і Трампа завершиться в серпні-вересні.
Кстати, а почему это беняботики перестали называть Порошенка Вальцманом, или после избрания 100 % "расового еврея" Зеленского это как-то не с руки стало?
-когда в 2018 году BBC выдала на гора этот фейк, она хотела ссориться с Трампом.
-в 2019 когда BBC опровергла фейк, она уже не хотела ссориться с Трампом.
Л-логика.
Поверь мне, если уж американские СМИ ложат хрен на Трампа и пишут о нем все что хотят, то английские СМИ уж и подавно.
Во у Киселева/Соловьева/Сабеевой - будет истерика...
Почитаємо підписані ними документи ...
- какійє?
- інтірєснийє