EN|RU|UK
Теми дня: Пожежа в готелі в Одесі Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Українські заручники в РФ Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  427  13
Матеріали за темою:
Все про:Меркель (569) Путін (10441) нормандська четвірка (526) Мельник Андрій (66)

 Сподіваємося, Меркель поставить на шальки терезів усю свою політичну вагу, щоб вказати Путіну його місце, - посол України в Німеччині Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розраховує, що канцлерка ФРН Ангела Меркель використає всю свою політичну вагу і нарешті поставить президента Російської Федерації Володимира Путіна на місце для досягнення миру на Донбасі.

Про це Мельник заявив в ефірі програми новин саксонського телерадіоканалу MDR, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Дипломат нагадав, що президент України Володимир Зеленський упродовж кількох останніх тижнів невпинно вимагає, щоб зустріч на найвищому рівні у "нормандському форматі" відбулася якнайшвидше, до того ж без жодних зволікань та передумов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні, - Меркель

"Це вкрай важливо, адже остання така зустріч на найвищому рівні відбулася в Берліні ще три роки тому. З того часу Росія просто-напросто ігнорувала виконання Мінських домовленостей. І Путін досі навіть не поворухнув пальцем, аби дотриматися своїх зобов’язань, насамперед про припинення вогню", – зауважив Мельник.

Він наголосив, що за це українці досі платять непомірну ціну.

"Понад 13 тисяч моїх співвітчизників втратили свої життя. Серед них більше трьох тисяч цивільних осіб! І це відбувається в самому центрі Європи! Хочу нагадати, що відстань від Лейпцига (тут розташована штаб-квартира MDR) до лінії фронту на сході України така сама, як від Саксонії до півдня Франції. Отже, цей конфлікт розгортається просто на порозі самої Німеччини, тому цю криваву війну слід якнайшвидше зупинити", – заявив посол.

Читайте: Ситуація, через яку Росію виключили з G8, зберігається, - представник уряду ФРН Зайберт про можливе повернення РФ

Мельник наголосив на необхідності проведення нової зустрічі в "нормандському форматі", щоб схилити Путіна до миру.

"У цьому Меркель, як і раніше, відіграє центральну роль, і ми, українці, сподіваємося, що вона поставить на шальки терезів усю свою політичну вагу, щоб вказати Путіну його місце і нарешті досягти прогресу", – резюмував дипломат.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до "Великої вісімки", якби хтось виступив з відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон і Трамп домовилися запросити Росію на конференцію "Великої сімки" наступного року.

Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144167
 
 
 Топ коментарі
 
Ты реально придурочный поц. Так с какого же хрена весь Юго-Восток голосовал за Зелю, а не за Порошенка? Надеемся, Меркель поставит на чашу весов весь свой политический вес, чтобы указать Путину его место, - посол Украины в Германии Мельник - Цензор.НЕТ 3685
 показати весь коментар
 
давай мєркєль тапі за нашєва зё Сподіваємося, Меркель поставить на шальки терезів усю свою політичну вагу, щоб вказати Путіну його місце, - посол України в Німеччині Мельник - Цензор.НЕТ 1774 а то шота нє какіх рєзультатав нєт
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
рошеновские балалайки так рады были шо их любимую рашку в восьмерку берут, но похоже не срослось
 показати весь коментар
 
Ты реально придурочный поц. Так с какого же хрена весь Юго-Восток голосовал за Зелю, а не за Порошенка? Надеемся, Меркель поставит на чашу весов весь свой политический вес, чтобы указать Путину его место, - посол Украины в Германии Мельник - Цензор.НЕТ 3685
 показати весь коментар
 
 
Мельник мля, трёхлетний ребёнок не настолько наивный как ты
 показати весь коментар
 
давай мєркєль тапі за нашєва зё Сподіваємося, Меркель поставить на шальки терезів усю свою політичну вагу, щоб вказати Путіну його місце, - посол України в Німеччині Мельник - Цензор.НЕТ 1774 а то шота нє какіх рєзультатав нєт
 показати весь коментар
 
 
Ага, и еще добавьте политический вес вот этого
Сподіваємося, Меркель поставить на шальки терезів усю свою політичну вагу, щоб вказати Путіну його місце, - посол України в Німеччині Мельник - Цензор.НЕТ 7992
 показати весь коментар
 
Да хрен ложило Х!ло и на Меркель и на её политический вес. Как и на санкции и суды в целом.
 показати весь коментар
 
 
Он то пытается делать вид, что кладёт на санкции с прибором, но кацапы потихоньку уже начинают роптать. Может лопнуть...
 показати весь коментар
 
В Большую восьмёрку? Эт, можна. Но, сначала,- Ламамба!
 показати весь коментар
 
Скорее она захочет как ее предшествинник должность в газпроме.
 показати весь коментар
 
Європа заграє з ПУ, привселюдно виражає занепокоєння, жаль, здивування від фрау Меркель, а Північний потік 2 будується і інвестиції в Московію від Німеччини виросли. Яка лицемірна та двурушна риторика і політика керівників Німеччини! Німеччина, Франція, Європа не будуть ставити ПУ на місце, вимагати від Московії дотримання міжнародних прав, не будуть боротися з Кремлем, вони продажні, вже повністю лягли під Московію, сіли на газову голку і виконують всі її забаганки. І так було практично завжди, Німеччина в особі її сьогоднішніх і минулих керівників на ділі агенти, соратники та пособники Кремля. Бабло рулить. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору