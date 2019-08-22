 Сподіваємося, Меркель поставить на шальки терезів усю свою політичну вагу, щоб вказати Путіну його місце, - посол України в Німеччині Мельник

Про це Мельник заявив в ефірі програми новин саксонського телерадіоканалу MDR, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Дипломат нагадав, що президент України Володимир Зеленський упродовж кількох останніх тижнів невпинно вимагає, щоб зустріч на найвищому рівні у "нормандському форматі" відбулася якнайшвидше, до того ж без жодних зволікань та передумов.

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"Це вкрай важливо, адже остання така зустріч на найвищому рівні відбулася в Берліні ще три роки тому. З того часу Росія просто-напросто ігнорувала виконання Мінських домовленостей. І Путін досі навіть не поворухнув пальцем, аби дотриматися своїх зобов’язань, насамперед про припинення вогню", – зауважив Мельник.

Він наголосив, що за це українці досі платять непомірну ціну.

"Понад 13 тисяч моїх співвітчизників втратили свої життя. Серед них більше трьох тисяч цивільних осіб! І це відбувається в самому центрі Європи! Хочу нагадати, що відстань від Лейпцига (тут розташована штаб-квартира MDR) до лінії фронту на сході України така сама, як від Саксонії до півдня Франції. Отже, цей конфлікт розгортається просто на порозі самої Німеччини, тому цю криваву війну слід якнайшвидше зупинити", – заявив посол.

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Мельник наголосив на необхідності проведення нової зустрічі в "нормандському форматі", щоб схилити Путіна до миру.

"У цьому Меркель, як і раніше, відіграє центральну роль, і ми, українці, сподіваємося, що вона поставить на шальки терезів усю свою політичну вагу, щоб вказати Путіну його місце і нарешті досягти прогресу", – резюмував дипломат.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до "Великої вісімки", якби хтось виступив з відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон і Трамп домовилися запросити Росію на конференцію "Великої сімки" наступного року.

Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".