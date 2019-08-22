 Військовослужбовці знищили на Донбасі фугас, закладений окупантами

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"У Донецькій області військовослужбовці Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил виявили закладений на узбіччі дороги вибуховий предмет, а саме - ручну гранату РГД-5", - сказано в повідомленні.

Щоб не допустити травмування місцевих жителів, район виявлення гранати ізолювали. Військовослужбовці разом зі співробітниками Нацполіції і Держслужби з надзвичайних ситуацій вилучили фугас для знищення.

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