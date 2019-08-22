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 Військовослужбовці знищили на Донбасі фугас, закладений окупантами

Українські військовослужбовці виявили і ліквідували в Донецькій області небезпечний вибуховий предмет - ручну гранату РГД-5, закладену на узбіччі дороги російсько-окупаційними військами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"У Донецькій області військовослужбовці Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил виявили закладений на узбіччі дороги вибуховий предмет, а саме - ручну гранату РГД-5", - сказано в повідомленні.

Щоб не допустити травмування місцевих жителів, район виявлення гранати ізолювали. Військовослужбовці разом зі співробітниками Нацполіції і Держслужби з надзвичайних ситуацій вилучили фугас для знищення.

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Військовослужбовці знищили на Донбасі фугас, закладений окупантами 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144166
 
   
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при порохе такого не было)да,зелебобики?
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З яких це пір ручна граната осколкової дії стала фугасом Та й то РГД-5, то таке собі.
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Украинские военнослужащие обнаружили и ликвидировали в Донецкой области российского оккупанта...чому не так?!
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Военнослужащие уничтожили на Донбассе фугас, заложенный оккупантами



лучше бы уничтожили самих оккупантов.

а так звучит как "уничтожили Го**но", но того, кто наложил енто Г**но,не уничтожили.

и что??

придет наложит еще 100500 куч.





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