 Військовослужбовці знищили на Донбасі фугас, закладений окупантами

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.
"У Донецькій області військовослужбовці Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил виявили закладений на узбіччі дороги вибуховий предмет, а саме - ручну гранату РГД-5", - сказано в повідомленні.
Щоб не допустити травмування місцевих жителів, район виявлення гранати ізолювали. Військовослужбовці разом зі співробітниками Нацполіції і Держслужби з надзвичайних ситуацій вилучили фугас для знищення.
лучше бы уничтожили самих оккупантов.
а так звучит как "уничтожили Го**но", но того, кто наложил енто Г**но,не уничтожили.
и что??
придет наложит еще 100500 куч.