EN|RU|UK
Теми дня: Пожежа в готелі в Одесі Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Українські заручники в РФ Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  1199  15
Все про:Зеленський (2446) Крим (7330) призначення (418) Донбас (12812) деокупація (327)

 Зеленський вніс зміни до складу групи реінтеграції тимчасово окупованих територій

Президент Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад комісії з питань правової реформи, зокрема робочої групи з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це йдеться в указі №617/2019, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави ввів у робочу групу з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:

Тетяну Дурнєву - виконавчого директора громадської організації "Громадський холдинг "Група впливу"(за згодою).

Олену Луньову - менеджера адвокатури громадської організації "Центр інформації про права людини" (за згодою).

Читайте також: Україна не використала багато коштів від донорів на відновлення Донбасу через складнощі процедури або небажання місцевої влади, - Зеркаль

Зеленський також затвердив в цій робочій групі Надію Волкову - директора громадської організації "Українська правова консультативна група" (за згодою).

До складу Комісії з питань правової реформи введені три нові консультанти і спостерігачі від міжнародних організацій:

Людмила Виговська - експерт з юридичних питань Міжнародної організації права розвитку (за згодою).

Сергій Дрозач - керівник юридичної групи Міжнародної організації права розвитку (за згодою).

Андрій Міхєєв - експерт з правових питань Міжнародної організації права розвитку (за згодою).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144164
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Реинтеграция? А нужен ли нам рашистско-сепаратистский Донбасс? Что с ним делать? Вот реально? Крысы предательские ведь никуда не денутся.

Важно, что украинский Донбасс проклинает путена и раиссю: ВИДЕО
 показати весь коментар
 
 
Всіх сєпарів вислати в рашку і заново заселити донбас українцями
 показати весь коментар
 
 
Це в ідеалі. Але в псєвдо-республіці продовжують народжуватись нові "апалчєнци". Це сотні тисяч сепаратистів, як їх в рашку спровадити?
 показати весь коментар
 
 
Нажаль ніяк. В нашому "демократичному світі" це зробити нереально
 показати весь коментар
 
 
Будет только хуже от реинтеграции. "Потерпевшие" и ненавидящие всё украинское сепаратисты ринутся на избирательные участки выбирать "расию". Украина будет отстраивать ныне оккупированные территории, а сепарня будет только проклинать и провокации затевать.
 показати весь коментар
 
Если "реально", то Донбасс - это Украина! Он должен вернуться в Украину! И нам не нужны ватники, хоть русские, хоть украинские, такие как Вы, которые раздают свою землю, кому попало! И, которые не соображают, что отдашь Донбасс, россия пойдёт дальше, пока всю территорию Украины не отдашь! У россии ресурсов много, ей всё равно сколько воевать, хоть 10 лет, хоть 20, 30 ... Тем более, сопротивления с нашей стороны, особого нет. Вечно выпрашиваем перемирие!
 показати весь коментар
 
Спасибо нашим военным, что часть Донбасса все-таки украинская. И мы счастливы, что живем в украинском Донбассе. Но ведь оккупированные территории рядом. И люди оттуда приезжают за дешевыми продуктами и пенсиями. Какие у них настроения? Тотальная ненависть к Украине. Поэтому лично я против реинтеграции.
 показати весь коментар
 
(по согласию) это значит - без насилия?
 показати весь коментар
 
"Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон." (с)
 показати весь коментар
 
Бл. Цей путєн задовбав нашого прєзєдєнта , ніяк йому зі складом делегації не догодиш . Певно вже третій раз міняють . Потрібно було включити сєпарів з самого початку .
 показати весь коментар
 
Реинтеграция будет выглядеть как-то так...
Зеленський вніс зміни до складу групи реінтеграції тимчасово окупованих територій - Цензор.НЕТ 3346
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору