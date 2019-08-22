 Зеленський вніс зміни до складу групи реінтеграції тимчасово окупованих територій

Про це йдеться в указі №617/2019, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави ввів у робочу групу з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:

Тетяну Дурнєву - виконавчого директора громадської організації "Громадський холдинг "Група впливу"(за згодою).

Олену Луньову - менеджера адвокатури громадської організації "Центр інформації про права людини" (за згодою).

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Зеленський також затвердив в цій робочій групі Надію Волкову - директора громадської організації "Українська правова консультативна група" (за згодою).

До складу Комісії з питань правової реформи введені три нові консультанти і спостерігачі від міжнародних організацій:

Людмила Виговська - експерт з юридичних питань Міжнародної організації права розвитку (за згодою).

Сергій Дрозач - керівник юридичної групи Міжнародної організації права розвитку (за згодою).

Андрій Міхєєв - експерт з правових питань Міжнародної організації права розвитку (за згодою).