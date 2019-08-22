 На Южно-Українській АЕС майнили криптовалюту, - СБУ

Про це йдеться в постанові Центрального райсуду Миколаєва, повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на НВ. Цей суд розглядав клопотання СБУ про вилучення відповідного обладнання.

Як повідомляється, для видобутку криптовалюти працівники АЕС використовували комп’ютерну техніку з підключенням до інтернету, яку несанкціоновано розмістили в приміщенні станції.

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Водночас зазначається, що їхні дії призвели до розголошення відомостей щодо фізичного захисту, що становлять державну таємницю.

Зараз на вилучене обладнання накладено арешт. Справу розслідує Служби безпеки України.