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Все про:СБУ (4652) Півде́нноукраї́нська АЕС (5) криптовалюта (17)

 На Южно-Українській АЕС майнили криптовалюту, - СБУ

Співробітники Южно-Української АЕС майнили криптовалюту, розмістивши необхідне для цього обладнання просто в режимному приміщенні. Крім того, вони допустили розголошення держтаємниці.

Про це йдеться в постанові Центрального райсуду Миколаєва, повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на НВ. Цей суд розглядав клопотання СБУ про вилучення відповідного обладнання.

Як повідомляється, для видобутку криптовалюти працівники АЕС використовували комп’ютерну техніку з підключенням до інтернету, яку несанкціоновано розмістили в приміщенні станції.

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Водночас зазначається, що їхні дії призвели до розголошення відомостей щодо фізичного захисту, що становлять державну таємницю.

Зараз на вилучене обладнання накладено арешт. Справу розслідує Служби безпеки України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144163
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошая идея! Ночью на АЭС электричество некуда девать, пусть Минфин создаст предприятие!
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правильно чего реактору простаивать)))))))))
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Все время слышно об изьятии - а где продажи ? мож кто адресок биржи подкинет где это все майно продается?
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Хорошая идея! Ночью на АЭС электричество некуда девать, пусть Минфин создаст предприятие!
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Якраз АЕС відноситься до тих станцій, якими можна регулювати потужність.
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ваши познания в этой области катастрофичны)))
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На Чорнобильські АЕС - нерегулювали...
Витри цю беліберду. Потужності регулюють та ГЕС і ТЕС
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Потужність регулюються на АЕС, ГАЕС, ГЕС. Розкажи, як на ТЕЦ та ТЕС швидко зупинити-запустити котли.
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Щодо АЕС мій прокол, визнаю. Регулюють ГЕС,ГАЕС та ТЕЦ.
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Не городи дурниць . Робота АЕС в "рваному режимі" це шлях до нового Чорнобилю . Кілька років тому вже були такі "фахівці" які пропонували так робити , але їх вчасно ткнули носом в реалії . Певно вже забулось і зєлєбєні знову з цим вилізуть . На сьогодні компенсуючих потужностей для хапуг з "зеленого тарифу" немає. От і будуть запевняти весь світ що АЕС створені для компенсації , поки не жахне . Ті хто з цього має гроші від АЕС дуже далеко , та й шлях до Ізраїлю їм завжди відкритий , а ми тут лишимось .
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Якраз АЕС відноситься до того типу станцій, якими НЕ можна регулювати потужність - саме тому мі не можемо відмовитись від ТЕС.
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правильно чего реактору простаивать)))))))))
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порохоботы майнили криптопетюню
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Все время слышно об изьятии - а где продажи ? мож кто адресок биржи подкинет где это все майно продается?
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сам удивляюсь - конфисковали миллиарды и как в прорву.
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ты это - займи должность и будешь - все знать))
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Через наші суди лівий дядя подає позов що це його майно і він здавав його в оренду. По закону він повинен вимагати своє майно чи гроші від д.й.б. Але богдани вєздє, юрмафія нєпобєдіма. Потрібні нар.трибунали і гільйотини.
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"Они изъяли медиаконвертер, оптоволокно, часть сетевого кабеля." Вот это так изьятие! Гвозди крепления кабеля тоже арестовали?
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Ни с.б.х., і не треба москалям наступати з танками і самалетами, все їм відомо, один клік мишкою і через цих долбодятлів повний блекаут. Не здивуюсь, якщо техніку РЕБ, дальні радари і урядовий ЗАС звязок використовують для трафіку телефонії та нету, в т.ч. на наші окуповані землі.
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Неплохо) на халявной энергии то))) и насрать на безопасность
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и шо, теперь реактором управляют из росеи
удалённо ?
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Ну, это не нарколаборатория и не продажа ядерных материалов террористам. Не самое злостное нарушение.
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план же надо хотя бы за счет чего то выполнять
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Бо так його перейменували ше при УРСР.
"Українськ" - солов'їною переклали, а "Южно" - чомусь лишили імперський варіант на обидві мови.
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Обязательно скину ссыль товарищу, который там работал, хоть посмеётся.
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