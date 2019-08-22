 На Южно-Українській АЕС майнили криптовалюту, - СБУ

Про це йдеться в постанові Центрального райсуду Миколаєва, повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на НВ. Цей суд розглядав клопотання СБУ про вилучення відповідного обладнання.
Як повідомляється, для видобутку криптовалюти працівники АЕС використовували комп’ютерну техніку з підключенням до інтернету, яку несанкціоновано розмістили в приміщенні станції.
Водночас зазначається, що їхні дії призвели до розголошення відомостей щодо фізичного захисту, що становлять державну таємницю.
Зараз на вилучене обладнання накладено арешт. Справу розслідує Служби безпеки України.
Витри цю беліберду. Потужності регулюють та ГЕС і ТЕС
удалённо ?
"Українськ" - солов'їною переклали, а "Южно" - чомусь лишили імперський варіант на обидві мови.