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Все про:ДФС (2297) штраф (299) євробляхи (137)

 Штрафи для власників "євроблях" набули чинності, - ДФС

Із 22 серпня 2019 р. вводяться нові штрафні санкції за порушення під час переміщення транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби.

"До цього часу власники автомобілів з іноземною реєстрацією мали змогу оформити свої автівки та уникнути таких штрафів. Саме з цієї метою і було відтерміновано до серпня запровадження посиленої адміністративної відповідальності за порушення під час ввезення транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом із 23 лютого цього року, коли закінчився пільговий період із застосування пониженої ставки акцизного податку для розмитнення автівок, по 18 серпня 2019 року було оформлено 107,6 тис. транспортних засобів, за які сплачено майже 7,7 млрд грн. З цієї кількості майже 3,9 тис. - це автівки, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набуття чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За їхнє оформлення сплачено 339 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція не зможе штрафувати власників "євроблях": у неї немає доступу до митних баз, - Рябошапка

"За пільговий період із 25 листопада 2018 року до 22 лютого 2019 року митницями ДФС оформлено понад 218 тис. транспортних засобів, за які сплачено 13,6 млрд грн. З них 140 тис. – авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набуття чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, за які сплачено майже 8,7 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що за новими правилами у разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тис. грн. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектування ТЗ розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн або конфіскація таких авто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський ініціював відтермінування штрафів для власників "євроблях" до кінця року, - Криклій

Аналогічні розміри штрафів і в разі перевищення строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, перевищення від 20 до 30 діб – сума штрафу становитиме 85 тис. грн, понад 30 діб, також у разі втрати або розкомплектування ТЗ – 170 тис. грн або конфіскація.

Крім цього, передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного в митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого ТЗ у комерційних цілях. За таке порушення доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. грн.

Нагадаємо, 25 листопада набули чинності закони № 8487 та № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про відтермінування штрафних санкцій на три місяці за несвоєчасне розмитнення автомобілів на єврономерах.

Зі свого боку заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка також заявляв, що штрафи для власників "євроблях" відтермінують ще на три місяці. Тоді він нагадав, що Президент Володимир Зеленський вносив до Верховної Ради VIII скликання відповідний законопроєкт, але депутати його не прийняли. Цей законопроєкт, за його словами, буде ухвалено Радою IX скликання.

Тоді ж Рябошапка розповів, що хоча формально штрафи за "євробляхи" набувають чинності 22 серпня, у поліції немає доступу до митних баз, тому вони не можуть знати, чи порушив автомобіль терміни в'їзду чи ні. Тобто зупиняти "євробляхи" поліція право має, а штрафувати де-факто не може.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144161
 
 
 Топ коментарі
 
ета шо же палучаєца нас кінулі за шо жє ми галасавалі Штрафи для власників "євроблях" набули чинності, - ДФС - Цензор.НЕТ 3727 назло баригє
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внизу мелким шрифтом... Штрафы для владельцев "евроблях" вступили в силу, - ГФС - Цензор.НЕТ 5297
п.с. прописка есть,шуба есть,готовлю вкусно,голова не болит
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это только русня обклеивает машины всякими дикими текстами.
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Не неси дичь!)))
У меня тоже задная ляда обклеена наклейками...
И шо?
Это мешает видеть знаки такому ПОСАНУ как ты?))))
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Западло в чем?
Для меня зарадло это когда АЛЕНИ...
Харькаются из окна...
Бросяют бычки и прочие презервативы...
Перестраиваются без поворотника...
Лезут по встречке бо АНИАПАЗДЫВАЮТ или БРАТАНТЕБЕШОЖАЛКА?!!!...
Просто не знают знаков и их значение...

Вот это ЗАПАДЛО!))
а наклейки на ляде...это буйня!))
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Судя по приписке внизу -- не встрял, а повезло!!) Штрафи для власників "євроблях" набули чинності, - ДФС - Цензор.НЕТ 4745
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Бампер целый? Ляда вогнута...
Грузовик скорее всего догнал...или внедорожник
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если грузовик - то встряла она, если внедорожник - то обоюдка )))
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Этот таксер-чмошник любил большегрузы "учить", вот и доучился. Теперь притих. Надолго? ХЗ...
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Судячи по картинці догнав і уперся ззаду чимось товстим і довгим
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ну вот бляхи отдельно евро отдельно...а гривна штрафы посредине... Штрафы для владельцев "евроблях" вступили в силу, - ГФС - Цензор.НЕТ 6842
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Я, возможно, хочу купить себе Боинг, но с моей пенсией это невозможно. Так если нет бабла, какого хрена эти придурки нахапали себе этот еврохлам?
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Дякую ! Переоформил на фирму поставка продуктов свой E-class (W211) 3,2D

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Так Зеля же вроде штрафы отменил?

"Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что штрафы для владельцев "евроблях" отсрочат еще на три месяца.
Об этом он сказал журналистам по итогам совещания в Мининфраструктуры, на котором обсуждался этот вопрос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Он напомнил, что президент Владимир Зеленский вносил в Верховную Раду VIII созыва соответствующий законопроект, но депутаты его не приняли. Этот законопроект будет принят Радой IX созыва, пообещал Рябошапка.Источник: https://censor.net.ua/n3144011
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8% головастик - с какого числа отменил? Ссылка на указ есть? Ты с
Голобородько Зеленского, как всегда, не попутал?
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нет. они как были так и останутся. просто мусорам они будут отстегивать.
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ета шо же палучаєца нас кінулі за шо жє ми галасавалі назло баригє
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Да.
Сколько было визга за эти бляхи.
Петя был виноват.
Хорошо что сейчас никто не виноват.
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Як це "никто не виноват"? "Если в кране нет воды - её выпили ..." Ні, не ті що ви подумали - правильна відповідь барига.
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Так они этого и хотели, теперь старая еврейка разбрасывается украинским хлебом... через сколько зебобики опять будут жрать человечину или дохнуть с голоду? Жаль что и нормальных людей зацепит...
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кто такой барыге? это свиновальц-вадинтур?
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Клоун поводил по губам "революционерам", кто из зебобиков следующий? Тарифы?
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хуже. они просто мыролюбцы и реформисты.
К стати начал поднимать мыто и акцыз кулявлобное ничтожество бакайцынюк.
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Це помилка. Треба Южаніну в буцегарню(з конфіскацією) а закон про євробляхерів переголосовувати. Розтаможка має бути людською. А ті, хто вже розтаможив по драконівським тарифам, мають отримати компенсацію. Для цього має запрацювати Рада.
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Сьогодні такі драконівські штрафи можуть підняти хвилю гніву, бо це несправедливо, коли якийсь пахарь не може придбати собі дешеву автівку, а корупційний суддя їх купує десяток нових і не рахує гроші. Несправедливо це. Люди можуть пчати погроми
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если не хватает ума выучиться и получить востребуемую хорошо оплачиваемую работу, нах "пахарю" авто?
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В Україні мародера Порошенка вчитись має сенсу. Наприклад губернатор Миколаївщини Савченко у одному слові робив по 5 помилок, а його призначив Порошенко. Зато як цей Савченко крав!!!!
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А може бляхери на лісапеди пересядуть? Це ж у них в тренді.
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Бляхерів - 800 000 шт. Уявляєш, на хвилинку?
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Ще раз накакав. Як там зараз в Чебоксарах, кацапюра ти смердяча?
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Як казав герой Фрунзика Мкртчяна - "Крутяцца, крутяцца..." Чим менше їх буде на дорогах, тим легше буде їздити законослухняним водіям. За яким хріном ми мусимо спалювати бензин у заторах і отруювати повітря яким ми дихаємо? Не кажучи вже про те як бляхи його отруюють.
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Бобики, делаем штрафы зеленскому ВМЕСТЕ , не хватет на шаурму.
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Особенно умиляет трактовка-- в случае утери или разукомплектования авто его конфискация++а как будут конфисковывались разобранную или утерянную бляху??
В очередной раз убеждаюсь насколько злорадное,гнилое и паскудное,жабой придавленное,порохоботское быдло.Сами в гамне сидите и радуетесь что другие туда попадают,кстати благодаря таким как вы.Мрази одним словом.И слава богу,что вас всего 8 %.В случае если бы порошок выиграл выборы вы бы ему очко зализывали до блеска.
Из-за того,что власть вынуждает украинцев искать работу за границей и люди пытаются хоть как-то наладить свою жизнь,вы же срань порохоботская радуетесь чужому горю.Паскуды...как же я вас ненавижу мрази.
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А відколи в психіатрії пацієнтів до комп'ютерів допускають?
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Так отойди от монитора,а то ещё главврач тебе укол припишет,болезненный))
И вообще этот вопрос можешь задать своей медсестре,она тебе быстро растолкует что к чему.
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свиношныри гадят не от хорошей жизни. они это делают по нищебродству. у них никогда никакой машины вообще не было.
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владимир александрович зеленский-ВАЗ, кенгурация 21 мая, презик №6. хоть лада, хоть жигули, хоть жулька, хоть шоха, можно просто-шестерка. ВАЗ 2106.
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Не знаю,посмотри себе в паспорт,может ты и нащадок.
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Та ні, то просто сьогодні в палаті №6 день відкритих дверей, от зебіли і розбіглися.
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А без блях хитродупі прожити не можуть? Може ще правила дорожного руху відмінити тому що комусь ліньки їх виконувати?
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В кассу, хитрожопы, в кассу!
Пенсионный Фонд нужно наполнять! Не фиг автошротом фарцевать на шару.
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Нерозмитнені автівки треба конфісковувати. Засмітили всю країну своїми унітазами ще й обурюються... Це ще маленькі штрафи, соєві імбецили. Вам і так знижку зробили, коли ви декілька років їздили на потенціально злочинних авто, які неможливо відслідити у разі скоєння правопорушення.
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Дурилка картонная,а как быть с теми кто не пользовался верблюдами,а заезжал по честному,у кого машины зарегистрированны ТАМ,на них самих,а?
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Не питай дурниць, а читай закони - там все це прописано .
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У поліціі немає доступу до митної бази, це зовсім різні відомства.
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Це була афера Гройсмана і керівника ГФС. Спочатку вони затулили очі на ці бляхи, а потім почали хопати за горлянку. Це державний бандитизм. Розлючені люди можуть влаштувати масовий безлад. Тоді і вам мало здаватись не буде
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тебе то что! ))) у тебя нет шансов кроме инвалидной коляски
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Шанс задвухсотити пару цапів в мене завжди буде
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хорошо Зе!сцыка развел "евробляхеров". Ну что, Зе!билы, вы сделали это вместе? Штрафи для власників "євроблях" набули чинності, - ДФС - Цензор.НЕТ 1437
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а как он их развел? Расскажите, пожалуйста
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"Абманулиаьииидилииии!!!" І зелені шмарклі по всій пиці...
Ви зробили це разом, бляхєри!
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