Про це глава Пентагону Марк Еспер розповів в інтерв'ю Fox News Channel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Ліга.нет.
За його словами, це озброєння з'явиться в США протягом кількох років.
"Гадаю, це, імовірно, питання кількох років", - сказав Еспер.
7 червня 2019 року повідомлялося, що через чотири роки американські солдати зможуть використовувати бойові лазери та гіперзвукові ракети на транспортних засобах.
Перші поставки 50-кіловатної енергетичної зброї на бойові машини Stryker очікуються в 2022 році, а мобільної далекобійної гіперзвукової зброї (LRHW) - у 2023 році.
А оказалось штаты дезу запустили, а совок с Буранами и всякими интересными финдиплюшками, которыми сейчас хвастается ***** надорвался.
Если бы Россия предстала в виде человека, мы бы увидели тело, усыпанное синяками и ссадинами, - так много ударов нанесли ей события последних двух недель. Были и взрывы на складах с оружием, и пожары в Сибири, и взрыв на полигоне в Нёноксе, и народные протесты вследствие недопущения 60 кандидатов к участию в выборах в Москве 8 сентября. Это не значит, что россияне на грани краха, но напоминание о безнадежных 1980-х и мрачных 1990-х годах может вернуть Кремль к реальности, пишет издание Al Araby Al Jadeed
К чему он так усиленно стремится