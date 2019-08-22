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Все про:зброя (1385) Пентагон (236) США (5291) Еспер Марк (5)

 У США "через кілька років" з'явиться гіперзвукова зброя, - глава Пентагону

США вже найближчим часом зможуть поставити на озброєння гіперзвукову зброю.

Про це глава Пентагону Марк Еспер розповів в інтерв'ю Fox News Channel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Ліга.нет.

За його словами, це озброєння з'явиться в США протягом кількох років.

"Гадаю, це, імовірно, питання кількох років", - сказав Еспер.

7 червня 2019 року повідомлялося, що через чотири роки американські солдати зможуть використовувати бойові лазери та гіперзвукові ракети на транспортних засобах.

Перші поставки 50-кіловатної енергетичної зброї на бойові машини Stryker очікуються в 2022 році, а мобільної далекобійної гіперзвукової зброї (LRHW) - у 2023 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається розширити ядерний арсенал для боротьби зі США, - глава Пентагону Еспер про вибух на полігоні під Сєверодвінськом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144160
 
   
 Топ коментарі
 
А у росії досі ліплять півників з лайна...
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а на расии проведут очередной чемпионат по метанию коровьего говна и взорвут очередную совковую ядерную ракету
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Півники з лайна -то сила! Їм ніяка зброя не страшна.а то якісь там лазери-подумаєш...Да кацапи в китайців тих лазерів тисячами накупляють і до півників поприклеюють-ото зброя вийде.
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а на расии проведут очередной чемпионат по метанию коровьего говна и взорвут очередную совковую ядерную ракету
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Ну, а стране берёзового сока с мякотью как раз ударили - хорошо, что не по Воронежу, который, кстати, исторически есть украинская территория, - а по Северодвинску ядрёной ракетой. Так что как в сказке детской: звери задрожали, в обморок упали...
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я знаю ., де його можна в умовах наближених до воєного обкатати. територія куди б не пульнув---не промажеш
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По-моему это УЖЕ было в 80-х. Как нас тогда в школах пугали СОИ.
А оказалось штаты дезу запустили, а совок с Буранами и всякими интересными финдиплюшками, которыми сейчас хвастается ***** надорвался.
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На ********* рівні технологій СОИ цілком реальна але нафіг не потрібна бо в америкосів є ефективна система ПРО . але від півників з лайна вона малоефективна. У США "через кілька років" з'явиться гіперзвукова зброя, - глава Пентагону - Цензор.НЕТ 5212
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Не совсем так , 10 боеголовок индивидуального наведения МБР"Воевода"(Сатана) гарантированно проходили ПРО США. Проходили , потому , что последние южмашевские МБР снимаются по старости с боевого дежурства , а "Сармат" на замену еще не готов даже к первьім испьітательньім пускам. Отсюда и российская деза о гиперзвуке , "Скайфоле" и прочих вундервафлях. Имхо
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до-до, не готов... У США "через кілька років" з'явиться гіперзвукова зброя, - глава Пентагону - Цензор.НЕТ 7142 уже несколько дивизионов в войска поставлено, а Воевода на сегодняшний день уже, увы, древнее говно...
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какая еще "ефективна система ПРО"... У США "через кілька років" з'явиться гіперзвукова зброя, - глава Пентагону - Цензор.НЕТ 8326 она не сработала даже против единичных пусков косячных северокорейских ракет, а против российских это вообще ниочем...откуда вы, сельские слоупоки, только беретесь в таком количестве... У США "через кілька років" з'явиться гіперзвукова зброя, - глава Пентагону - Цензор.НЕТ 3149
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Я думаю, что уже... и при чем давно оно есть у них.
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У США "через кілька років" з'явиться гіперзвукова зброя, - глава Пентагону - Цензор.НЕТ 6680

Если бы Россия предстала в виде человека, мы бы увидели тело, усыпанное синяками и ссадинами, - так много ударов нанесли ей события последних двух недель. Были и взрывы на складах с оружием, и пожары в Сибири, и взрыв на полигоне в Нёноксе, и народные протесты вследствие недопущения 60 кандидатов к участию в выборах в Москве 8 сентября. Это не значит, что россияне на грани краха, но напоминание о безнадежных 1980-х и мрачных 1990-х годах может вернуть Кремль к реальности, пишет издание Al Araby Al Jadeed
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Х*йло напомнило мне пушкинского царя Салтана. Только о чём-нибудь помечтает,-бац, а у Гвидона (США) оно уже в реале имеется, и уже не диво...
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Мимо острова Буяна (Крыма?) в царство славного Салтана (султана?) (с)
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Ага, с прошлого века прятали, что бы Пушкин не описал в поэмах. Хотелось бы услышать пример из нашего украинского эпоса, а то как-то не патриотичНенька.
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Тогда называй его Сашком Гарматным У США "через кілька років" з'явиться гіперзвукова зброя, - глава Пентагону - Цензор.НЕТ 7900
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У робота череп низкий как у неандертальца. Видимо конструктор снова на мозгах сэкономил.
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это вообще фейковый робот, актер в костюме . Те, кто на фотке ехидно улыбается - в курсе что это актер )
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Чере пару лет рижий клоун будетцеловать в жопу хуала
К чему он так усиленно стремится
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А когда появится у нас, об этом никто даже не задумывается, потому что для нас это фантастика, а из реальности - стоячий гиперлуп и декоммунизация.
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