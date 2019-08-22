 Україна не використала багато коштів від донорів на відновлення Донбасу через складнощі процедури або небажання місцевої влади, - Зеркаль

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, її запитали, який цієї осені найбільш виклик у зовнішній політиці буде стояти перед Зеленським.

"Наповнення його висловлювань змістом", - заявила Зеркаль. Також у неї уточнили, від чого це буде залежати.

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"Мені здається, що тут є питання вже до нового уряду, який буде сформовано, бо уряд є інструментом реалізації внутрішньої політики, так само як і зовнішньої політики, тому що міністр закордонних справ є частиною уряду. І тому всі наші партнери - вони очікують конкретного наповнення, дій, пов'язаних з тим, що вже задекларовано президентом", - сказала Зеркаль.





Крім того, її попросили прокоментувати схвальні відгуки західних лідерів, і зокрема президента Франції Емманюеля Макрона, щодо кроків Зеленського з огляду на необхідність досягнення миру на Донбасі.

"Ніхто не хоче загострення конфлікту в середині Європи. Я думаю, що ми також у цьому не зацікавлені. Тому, звичайно, що всі ініціативи, пов'язані з подальшим просуванням миру, вони підтримуються. Питання в тому, як залучаються ці самі партнери до цього просування. Звичайно, я б хотіла, щоб вони були залучені більш до цього процесу, не тільки в політичній площині, а і в більш практичній площині, щоб у нас був певний інструмент, механізм фінансового наповнення цих регіонів, відновлення цих регіонів", - зазначила заступник глави МЗС.

Зеркаль додала, що нині ситуація склалася так, що багато коштів від донорів на відбудову Донбасу Україна не використала: "Це пов'язано з дуже складними процедурами через неможливість або небажання місцевих влад залучити ці донорські кошти".





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