 Ліки і будматеріали: Червоний Хрест направив на територію ОРДЛО гуманітарний вантаж вагою 247 т

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України проїхало 14 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для жителів Донецької і Луганської областей направлено лікарські засоби, засоби гігієни та будівельні матеріали", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 247,48 тонни.
кому конкретно направили? где выгрузили? проконтролировали раздачу населению?