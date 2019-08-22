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Все про:Червоний Хрест (139) гуманітарна допомога (210)

 Ліки і будматеріали: Червоний Хрест направив на територію ОРДЛО гуманітарний вантаж вагою 247 т

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей 14 вантажівок із гуманітарною допомогою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України проїхало 14 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для жителів Донецької і Луганської областей направлено лікарські засоби, засоби гігієни та будівельні матеріали", - йдеться в повідомленні.

Читайте: ФСБ РФ розслідує факти розкрадання російської гуманітарної допомоги в окупованому Донецьку, - правозахисники

Зазначається, що загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 247,48 тонни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144158
 
 
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в перечне : нафталін, формалін, дошка необрізна 20, оббивочний матеріал синього і червоного кольору, лопати, кирки, цвяхи
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Завоз товара в сепарские магазины и аптеки.
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ой "красный крест" их балует...ой балует...
кому конкретно направили? где выгрузили? проконтролировали раздачу населению?
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Скоро в продаже на всех рынках ОРДЛО: лекарственные средства, средства гигиены, строительные материалы!
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а как жє нє вспомніть пєтю і в етам епізодє по сценарію марадьора і баригу а шо он нєчєго с етава сєбє нє атжал Ліки і будматеріали: Червоний Хрест направив на територію ОРДЛО гуманітарний вантаж вагою 247 т - Цензор.НЕТ 9567
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