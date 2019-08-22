 Ліки і будматеріали: Червоний Хрест направив на територію ОРДЛО гуманітарний вантаж вагою 247 т

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України проїхало 14 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для жителів Донецької і Луганської областей направлено лікарські засоби, засоби гігієни та будівельні матеріали", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 247,48 тонни.